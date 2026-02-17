Arbeiter weiten Streiks bei Hapag-Lloyd-Übernahmeziel ZIM aus

Jerusalem, 17. ⁠Feb (Reuters) - Bei der israelischen Containerreederei ZIM bangt die Belegschaft wegen der bevorstehenden Übernahme durch die Hamburger Hapag-Lloyd um ihre Arbeitsplätze.

Rund 800 von 1000 Mitarbeitern seien in den Ausstand getreten, sagte Gewerkschaftsvertreterin ‌Ziva Lainer Schkolnik in Haifa. "Seit heute Morgen erlauben wir keinerlei Tätigkeiten mehr", erklärte sie am Dienstag. "Wir haben einige Schiffe in ⁠den ⁠Häfen von Ashdod und Haifa gestoppt." Auch Schiffe, die bereits in den Häfen festgemacht hätten, würden nicht entladen. Der Streik hatte bereits unmittelbar nach dem Bekanntwerden der Verkaufspläne am Sonntag begonnen.

Beunruhigt ist die Belegschaft, weil nach der rund 4,2 ‌Milliarden Dollar schweren Übernahme durch Hapag-Lloyd ‌ein Teil des Geschäfts mit 16 Schiffen in eine "New Zim" ausgegliedert werden soll, die an einen israelischen Investmentfonds geht und auf ⁠die sich künftig die Sonderrechte des israelischen Staates bei ZIM ‌beschränken. "New Zim" soll aber nur 120 ⁠Beschäftigte umfassen. Die übrigen 900 Arbeitsplätze seien in Gefahr, sagte Lainer Schkolnik. Zudem sei die neue "New Zim" alleine nicht lebensfähig.

Hapag-Lloyd widersprach: Die Arbeitsplätze in der Zentrale ‌von ZIM und im Management ⁠seien sicher, sagte ein Sprecher. ⁠Man sei bereit, vertrauensvoll mit den Arbeitnehmervertretern über alle Themen zu sprechen. "Israel wird auch längerfristig ein starker Standort für ZIM und Hapag-Lloyd sein." Die abgespaltene "New Zim" sei nicht zu klein. Es gebe erfolgreiche Reedereien in vergleichbarer Größe, zudem werde das Unternehmen eng mit Hapag-Lloyd zusammenarbeiten.

