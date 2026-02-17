Hohe Volatilität war lange ein Gewinnmotor für Börsenbetreiber wie Nasdaq, LSEG und Deutsche Börse. Doch jetzt bringt KI ihr wichtigstes Asset ins Wanken: Finanzdaten.

Während Nasdaq und Deutsche Börse massiv in Software und wiederkehrende Umsätze investieren, erzielt die LSEG bereits 73 Prozent ihrer Erlöse über Abos. Doch KI-Agenten könnten Research und Analytics grundlegend verändern – und Margen unter Druck setzen.

Droht eine dauerhafte Disruption der Datenmonopole oder ist die aktuelle Schwäche eine massive Unterbewertung dieser Cashflow-Maschinen? Eine tiefgehende Analyse zu Chancen, Risiken und Bewertung.

* Haftungsausschluss: Keine Anlage- oder Steuerberatung. Keine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren oder Finanzinstrumenten. Dieser Beitrag dient rein der Information und Unterhaltung. Investitionen in Wertpapiere bergen das Risiko eines Totalverlusts. Eine Haftung für Anlageentscheidungen, die auf Basis dieser Informationen getroffen werden, wird ausdrücklich ausgeschlossen.

* Interessenkonflikt gemäß § 85 WpHG: Der Autor hält zum Zeitpunkt der Veröffentlichung Aktien der Nasdaq Inc. (WKN 813516), der London Stock Exchange Group plc (WKN A14S02) sowie der Deutsche Börse AG (WKN 581005). Es besteht somit ein potenzieller Interessenkonflikt, da der Autor von einer positiven Kursentwicklung dieser Wertpapiere profitiert.