Bundesregierung: Keine Markteingriffe bei Gasversorgung nötig

Berlin, 17. Feb (Reuters) - Die ⁠Bundesregierung sieht für die Gasversorgung im kommenden Winter keine Notwendigkeit für staatliche Markteingriffe und setzt stattdessen auf neue Regeln für die Speicherbetreiber.

Die Vorsorge sei und bleibe Aufgabe der Lieferanten und Händler, hieß es am Dienstag aus dem Bundeswirtschaftsministerium. Die Lage am Markt sei deutlich besser als im Vorjahr. So seien für den ‌nächsten Winter bereits 60 Prozent der deutschen Speicherkapazitäten vermarktet. Für den laufenden Winter sei die Versorgung trotz geringerer Füllstände der Speicher gesichert.

Auf Antrag der Grünen kam der Wirtschaftsausschuss des Bundestages am Nachmittag ⁠zu einer digitalen ⁠Sondersitzung zusammen. Wirtschaftsministerin Katherina Reiche (CDU) sollte gemeinsam mit dem Chef der Bundesnetzagentur, Klaus Müller, Stellung nehmen zur Versorgungssicherheit mit Gas. Die Grünen begründeten die Sondersitzung mit geringen Speicherständen und forderten Auskunft, welche Maßnahmen die Regierung zur Sicherung der Energieversorgung und zur Verringerung der "Abhängigkeit von fossiler Energie aus unsicheren Staaten" ergreife.

Eine Kältewelle im Nordosten Deutschlands, steigende Gaspreise und niedrige Füllstände hatten zuletzt Fragen nach der Versorgungssicherheit aufgeworfen. ‌Energiehändler wie das Unternehmen Uniper und Lobbyisten wie der Verband ‌der Gas- und Wasserstoffwirtschaft versichern, dass die Versorgung aller Kunden in diesem Winter gesichert sei, wenn es keine unerwarteten Ereignisse gebe. Sie fordern jedoch neue Regeln für die Befüllung der Gasspeicher bis zum nächsten Winter, die ⁠auf den Markt setzen, aber auch die Befüllung sicherstellen.

"Ein neues System sollte sicherstellen, dass LNG und Speicher ‌optimal zusammenwirken", erklärte Uniper-Chef Michael Lewis. "Das System sollte dabei ⁠so marktorientiert und kosteneffizient wie möglich ausgestaltet sein, gleichzeitig einen kostendeckenden Betrieb der Speicheranlagen ermöglichen und hohe Füllstände sicherstellen."

WIRTSCHAFTSMINISTERIUM ARBEITET AN NEUEN REGELN

Derzeit werde an einer Anschlussregelung für die gesetzlichen Füllstandsvorgaben gearbeitet, hieß es aus dem Ministerium. Wie bereits im Koalitionsvertrag vereinbart, würden die Füllstandsvorgaben ‌auf den Prüfstand gestellt. Wegen der geopolitischen Lage ⁠sei es zudem erforderlich, die Infrastruktur künftig etwa ⁠gegen Angriffe auf Pipelines abzusichern. Hierzu prüfe das Ministerium im Gespräch mit der Bundesnetzagentur, wie ein zusätzliches Instrument ausgestaltet werden könnte. Ein staatlicher Eingriff solle nur erfolgen, wenn er die Versorgungssicherheit nachhaltig erhöhe und kosteneffizient sei.

Für den laufenden Winter ist die Versorgung nach Darstellung des Ministeriums gesichert. Die Abhängigkeit von russischen Gasimporten sei durch alternative Quellen ersetzt worden. Der Verbrauch sei seit 2022 um 15 Prozent gesunken. Zuverlässige Pipeline- und Flüssigerdgas(LNG)-Importe sorgten für Stabilität. Auch die Gaspreise hätten sich nach einem geringen Anstieg auf einem niedrigen Niveau von etwa 32 Euro je Megawattstunde eingependelt. Die Füllstände ⁠der Speicher seien daher nicht mehr alleine ausschlaggebend für die Versorgungssicherheit.

(Bericht von Holger Hansen, redigiert von Sabine Ehrhardt Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen ‌und Märkte).)