Das Wichtigste in Kürze 🔄 Wechselprämie für den Consorsbank Depotwechsel

💸 200 € gibt's für ein übertragenes Depotvolumen von mind. 20.000 €

💰 500 € bekommst du, wenn du ein Depotvolumen von mind. 50.000 € zur Consorsbank überträgst

Depotwechsel: Wann sich ein genauer Blick lohnt

Ein Depotwechsel kann sinnvoll sein, wenn du Konditionen, Handelsmöglichkeiten oder Tools deines bisherigen Brokers nicht mehr passend findest – oder wenn du dein Depot bündeln willst. In solchen Fällen kann eine Wechselprämie ein zusätzlicher Faktor sein, solange die grundlegenden Konditionen (z. B. Orderkosten, Sparpläne, Handelsplätze) zu deinem Nutzungsverhalten passen.

Aktuell bietet die Consorsbank* eine solche Aktion an. Wer Wertpapiere von einem anderen Anbieter überträgt, kann – abhängig vom Volumen – eine Geldprämie erhalten

Depotwechsel mit Prämie – so geht’s

Die wichtigsten Schritte für die Wechselprämie im Überblick:

Gebührenfreies Depot bei der Consorsbank* über die Aktionsseite eröffnen

Innerhalb von drei Monaten den Depotübertrag durchführen

Mindestens 20.000 € (200 € Prämie) oder 50.000 € (500 € Prämie) übertragen

Depotvolumen muss bis zum Stichtag (Monatsende des Eröffnungsmonats + drei Monate) im Depot verbleiben

Nach Erfüllung der Bedingungen erfolgt die Auszahlung der Prämie

Konditionen und Leistungen des Consorsbank Depots im Überblick

Neben der Wechselprämie spielen die laufenden Konditionen des Depots eine entscheidende Rolle. Das Wertpapierdepot der Consorsbank* bietet unter anderem:

Kostenlose Depotführung und gesetzlich kostenfreier Depotwechsel

12 Monate ab 0,95 € pro Order (zzgl. marktüblicher Spreads)

Alle ETF-Sparpläne ohne Sparplangebühr (zzgl. marktüblicher Spreads und Zuwendungen)

Derivate außerbörslich ab 0 € Ordergebühr (zzgl. marktüblicher Spreads) bei BNP Paribas, J.P. Morgan, Société Générale und Vontobel

Inklusive Tagesgeldkonto mit 3,10 % p. a. Zinsen bis zu einem Anlagebetrag von 1.000.000 €

Diese Konditionen können insbesondere für Anleger interessant sein, die regelmäßig handeln, Sparpläne nutzen oder ergänzend Liquidität auf einem verzinsten Konto parken möchten. Entscheidend bleibt jedoch, ob die Gebührenstruktur und das Produktangebot zum eigenen Anlageverhalten passen.

Weitere Anbieter vergleichen

Wer neben der Consorsbank* auch andere Broker prüfen möchte, findet im Brokervergleich auf onvista einen umfassenden Marktüberblick. Dort kannst du Depotführungsgebühren, Orderkosten, ETF-Sparpläne, Mindestsparraten und Kundenbewertungen transparent miteinander vergleichen und verschiedene Angebote strukturiert gegenüberstellen.

Fazit: Für wen lohnt sich die Aktion?

Die Wechselprämie für den Consorsbank* Depotübertrag bietet bis zu 500 € für größere Depotvolumina. Für Anleger, die ohnehin einen Brokerwechsel planen, kann die Aktion einen zusätzlichen finanziellen Aspekt darstellen. Maßgeblich für die Entscheidung bleiben jedoch die langfristigen Kosten und Leistungen des Depots.

