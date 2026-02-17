Devisen: Euro holt Verluste auf

dpa-AFX · Uhr
NEW YORK (dpa-AFX) - Der Euro hat am Dienstag im späten US-Devisenhandel Verluste zum Dollar wieder wettgemacht. Die Erholung des Euro ging einher mit steigenden Kursen an den Aktienbörsen. Die Gemeinschaftswährung erholte sich auf 1,1845 US-Dollar, nachdem sie im europäischen Währungsgeschäft mit 1,1805 Dollar auf den tiefsten Stand seit einer Woche gefallen war. Die Europäische Zentralbank hatte den Referenzkurs zuvor auf 1,1826 (Montag: 1,1855) US-Dollar festgesetzt. Der Dollar hatte damit 0,8455 (0,8435) Euro gekostet./bek/he

