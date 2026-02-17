Dortmund will gegen Bergamo vorlegen

DORTMUND (dpa-AFX) - Im Kampf um den Einzug ins Achtelfinale der Champions League möchte sich Borussia Dortmund vor heimischer Kulisse eine gute Ausgangsposition verschaffen. Der Tabellenzweite der Fußball-Bundesliga strebt im Play-Off-Hinspiel gegen den italienischen Vertreter Atalanta Bergamo am Dienstag (21.00 Uhr/Amazon Prime) einen Sieg an. Das Rückspiel steigt am Mittwoch nächster Woche.

BVB-Trainer Niko Kovac plagen allerdings einige Personalsorgen in der Abwehr. Mit Nationalspieler Nico Schlotterbeck, Niklas Süle, Emre Can und Filippo Mane fallen gleich vier Innenverteidiger verletzt aus./edo/DP/he

Borussia Dortmund BVB

