dpa-AFX Börsentag auf einen Blick: Leichte Verluste erwartet

dpa-AFX · Uhr
FRANKFURT (dpa-AFX)

-------------------------------------------------------------------------------

AKTIEN

-------------------------------------------------------------------------------

DEUTSCHLAND: - VERLUSTE - Ohne Impulse von der Wall Street dürfte der Dax seine Verluste am Dienstag ausweiten. Der Broker IG taxierte den deutschen Leitindex gut zweieinhalb Stunden vor dem regulären Xetra-Auftakt rund 0,3 Prozent tiefer auf 24.729 Punkte. Damit orientiert sich der Dax wohl wieder zurück in Richtung 50-Tage-Linie bei 24.624 Punkten. Dieses mittelfristige Trendbarometer hatte er zuletzt bereits einige Male nur mit Mühe verteidigt. In den USA war zu Wochenbeginn wegen eines Feiertags nicht gehandelt worden. In Japan weitete der Nikkei am Morgen seine Gewinnmitnahmen nach dem Rekord der Vorwoche aus. Chinas Börsen bleiben wegen des dortigen Neujahrsfests geschlossen.

USA: - KEIN HANDEL - Am Montag waren die Aktienmärkte in den Vereinigten Staaten wegen eines Feiertags geschlossen.

ASIEN: - VERLUSTE - Der japanische Aktienmarkt hat am Dienstag etwas nachgegeben. Der Leitindex Nikkei 225 büßte kurz vor dem Handelsende 0,8 Prozent ein. Keine Impulse kamen unterdessen aus den USA. Dort ruhte der Handel wegen eines Feiertages. Auch in China wurde weiterhin wegen des chinesischen Neujahrsfestes nicht gehandelt.

DAX              		24.800,91		-0,46%
XDAX            		24.821,02		-0,37%
EuroSTOXX 50		  5.978,88		-0,11%
Stoxx50        		  5.154,01		 0,14%

-------------------------------------------------------------------------------

ANLEIHEN / DEVISEN / ROHÖL

-------------------------------------------------------------------------------

RENTEN:

Bund-Future                    129,30           0,11%

DEVISEN:

Euro/USD       		   1,1844		-0,09%	
USD/Yen             	152,91		-0,39%		
Euro/Yen       		181,10		-0,47%

BITCOIN:

Bitcoin		        68.323		-0,79%				
(USD, Bitstamp)

ROHÖL:

Brent                          68,22              -0,43 USD
WTI                            63,37               0,48 USD

/jha/

