Dürr verdient mehr als anvisiert - Aktie steigt

dpa-AFX · Uhr
Artikel teilen:

BIETIGHEIM-BISSINGEN (dpa-AFX) - Der Maschinenbauer Dürr hat die eigenen Gewinnpläne für das vergangene Jahr übertroffen. Der Nettogewinn liege mit voraussichtlich rund 200 Millionen Euro über der Prognosebandbreite von 120 bis 170 Millionen Euro, teilte das SDax -Unternehmen überraschend am Dienstag in Bietigheim-Bissingen auf Basis vorläufiger Zahlen mit. Zum einen habe sich das Tagesgeschäft gut entwickelt, zum anderen sei der Buchgewinn aus dem Ende Oktober vollzogenen Verkauf des Umwelttechnikgeschäfts höher ausgefallen als erwartet. Auch bei der Gewinnmarge vor Zinsen, Steuern und Sondereffekten von 5,6 Prozent schnitt das Unternehmen etwas besser ab als mit 4,5 bis 5,5 Prozent angepeilt. Die Aktie legte nachbörslich um ein Prozent zu.

Der Auftragseingang betrug knapp 3,9 Milliarden Euro und lag damit im Rahmen der Planungen. Beim Umsatz hingegen blieb Dürr mit 4,17 Milliarden Euro knapp unter dem Zielkorridor von 4,2 bis 4,6 Milliarden Euro. Hier hatte das Management zuletzt ohnehin das untere Ende erwartet. Beim freien Mittelzufluss dürfte nun der obere Bereich der anvisierten Spanne von 100 bis 200 Millionen Euro erreicht werden. Weitere Details nennt Dürr am 5. März./men/he

EinstellungenAktueller KursPerf. akt.
Perf. 1 Jahr
Chart
1 Jahr
Einstellungen
Dürr
S
SDAX

Das könnte dich auch interessieren

Anleger verkaufen ihre Aktien
Rüstungswerte wieder schwach angesichts neuer Verhandlungenheute, 11:46 Uhr · dpa-AFX
Rüstungswerte wieder schwach angesichts neuer Verhandlungen
Börse am Morgen 13.02.2026
Dax stagniert unter 25.000 Punkten13. Feb. · dpa-AFX
Jemand geht vor dem Dax-Logo vorbei.
Ausblick beruhigt
Jenoptik-Aktien grenzen Verluste deutlich ein13. Feb. · dpa-AFX
Jenoptik-Aktien grenzen Verluste deutlich ein
Weitere Artikel
Premium-Beiträge
Chartzeit Marktbericht 15.02.2026
Weg von Mag Seven: Diese Branchen finde ich spannend15. Feb. · onvista
Kolumne von Stefan Riße
Wie es mit dem Dollar weitergeht – und was daraus folgt14. Feb. · Acatis
Alle Premium-News