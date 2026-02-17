EQS-Adhoc: AGRANA Beteiligungs-Aktiengesellschaft: Wertminderungsbedarf im Segment ACS – Zucker belastet EBIT des AGRANA-Konzerns im Geschäftsjahr 2025|26

EQS-Ad-hoc: AGRANA Beteiligungs-Aktiengesellschaft / Schlagwort(e): Jahresergebnis/Prognose

AD-HOC-MITTEILUNG

Wien, 17. Februar 2026

Wertminderungsbedarf im Segment ACS – Zucker belastet EBIT des AGRANA-Konzerns im Geschäftsjahr 2025|26

Operatives Ergebnis über Vorjahresniveau erwartet

Aufgrund des anhaltend schwierigen Marktumfeldes im Segment ACS – Zucker ist im Rahmen der anzeichenbasierten Werthaltigkeitsprüfung von Vermögenswerten zum Bilanzstichtag im AGRANA-Konzern mit einem nicht zahlungswirksamen Wertminderungsbedarf zu rechnen. Die außerplanmäßige Abschreibung wird das Anlagevermögen des Segmentes ACS – Zucker voraussichtlich in einer Größenordnung zwischen 45 bis 55 Mio. € betreffen.

Die endgültige Höhe der Wertminderung wird im Zuge der Aufstellung des AGRANA-Konzernabschlusses für das Geschäftsjahr 2025|26 (Bilanzstichtag: 28. Februar 2026) festgestellt. Die erwartete nicht zahlungswirksame außerplanmäßige Abschreibung wird im Ergebnis aus Sondereinflüssen ausgewiesen und wirkt sich somit negativ auf die bisherige Guidance des Ergebnisses der Betriebstätigkeit (EBIT) aus. Auf Gruppenebene hatte das Management vor der Wertminderung für das Geschäftsjahr 2025|26 einen deutlichen Anstieg des EBIT auf einen Wert in einer Bandbreite von rund 45 bis 60 Mio. € erwartet.

Die Sonderabschreibung hat keinen Einfluss auf das operative Ergebnis1, welches im Geschäftsjahr 2025|26 zwischen rund 80 und 85 Mio. € und somit moderat über Vorjahr (2024|25: 76,5 Mio. €) prognostiziert wird. Bei dieser Prognose gilt es zu beachten, dass die wirtschaftlichen und finanziellen Auswirkungen der aktuellen geopolitischen und wirtschaftlichen Situation auf den künftigen Geschäftsverlauf der AGRANA-Gruppe weiterhin schwer abschätzbar sind.

Die Veröffentlichung der Jahresergebnisse 2025|26 sowie des Geschäftsberichtes 2025|26 erfolgt planmäßig am 12. Mai 2026.

Diese Meldung steht auf Deutsch und Englisch unter www.agrana.com zur Verfügung.

1 EBIT vor Ergebnis aus Sondereinflüssen und vor Ergebnisanteil von Gemeinschaftsunternehmen, die nach der Equity-Methode bilanziert werden

