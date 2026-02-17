EQS-AFR: Instone Real Estate Group SE: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Quartalsberichten und Quartals-/Zwischenmitteilungen

EQS Group · Uhr
Artikel teilen:

EQS Vorabbekanntmachung Finanzberichte: Instone Real Estate Group SE / Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Rechnungslegungsberichten
Instone Real Estate Group SE: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Quartalsberichten und Quartals-/Zwischenmitteilungen

17.02.2026 / 13:31 CET/CEST
Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Quartalsberichten und Quartals-/Zwischenmitteilungen übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Hiermit gibt die Instone Real Estate Group SE bekannt, dass folgende Finanzberichte veröffentlicht werden:

Berichtsart: Quartals-/ Zwischenmitteilung innerhalb des 1. Halbjahres

Sprache: Deutsch

Veröffentlichungsdatum: 07.05.2026

Ort:

https://ir.de.instone.de/finanzergebnisse

Sprache: Englisch

Veröffentlichungsdatum: 07.05.2026

Ort:

https://ir.de.instone.de/en/financial-results

Berichtsart: Quartals-/ Zwischenmitteilung innerhalb des 2. Halbjahres

Sprache: Deutsch

Veröffentlichungsdatum: 05.11.2026

Ort:

https://ir.de.instone.de/finanzergebnisse

Sprache: Englisch

Veröffentlichungsdatum: 05.11.2026

Ort:

https://ir.de.instone.de/en/financial-results

17.02.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Originalinhalt anzeigen: EQS News

Sprache:Deutsch
Unternehmen:Instone Real Estate Group SE
Grugaplatz 2-4
45131 Essen
Deutschland
Internet:www.instone.de
Ende der MitteilungEQS News-Service

2277536 17.02.2026 CET/CEST

EinstellungenAktueller KursPerf. akt.
Perf. 1 Jahr
Chart
1 Jahr
Einstellungen
INSTONE REAL ESTATE

Das könnte dich auch interessieren

Weitere Artikel
Premium-Beiträge
Chartzeit Marktbericht 15.02.2026
Weg von Mag Seven: Diese Branchen finde ich spannend15. Feb. · onvista
Kolumne von Stefan Riße
Wie es mit dem Dollar weitergeht – und was daraus folgt14. Feb. · Acatis
Alle Premium-News