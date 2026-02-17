EQS-CMS: Scherzer & Co. AG: Veröffentlichung einer Kapitalmarktinformation

EQS Zulassungsfolgepflichtmitteilung: Scherzer & Co. AG / Aktienrückkauf

Scherzer & Co. AG: Veröffentlichung einer Kapitalmarktinformation



17.02.2026 / 10:30 CET/CEST

Aktienrückkaufprogramm 2025, 26. Zwischenmeldung - Bekanntmachung nach Art. 5 Abs. 1 lit. b) und Abs. 3 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 i. V. m. Art. 2 Abs. 2 und Abs. 3 der Delegierten Verordnung (EU) Nr. 2016/1052



Die Scherzer & Co. AG hat im Zeitraum vom 06. Februar 2026 bis einschließlich 13. Februar 2026 insgesamt 23.995 eigene Aktien im Rahmen des Aktienrückkaufprogramms 2025 erworben, dessen Verlängerung mit Ad-hoc-Mitteilung vom 05. Dezember 2025 und mit Bekanntmachung gemäß Art. 5 Abs. 1 lit. a) der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 i. V. m. Art. 2 Abs. 1 der Delegierten Verordnung (EU) Nr. 2016/1052 mitgeteilt wurde.



Die Gesamtzahl der im oben genannten Zeitraum täglich zurückgekauften Aktien, die volumengewichteten Durchschnittskurse sowie das aggregierte Volumen¹ sind wie folgt:

Datum Gesamtzahl zurückgekaufter Aktien

(Stück) Volumengewichteter Durchschnittskurs

(Euro) Aggregiertes Volumen¹

(Euro) 06.02.2026 2.706 2,6200 7.089,72 09.02.2026 6.213 2,6600 16.526,58 10.02.2026 2.704 2,6126 7.064,48 11.02.2026 5.996 2,6600 15.949,36 12.02.2026 3.692 2,6492 9.780,72 13.02.2026 2.684 2,6400 7.085,76

¹ ohne Erwerbsnebenkosten



Die Gesamtzahl der bislang im Rahmen des Aktienrückkaufs im Zeitraum vom 03. Juli 2025 bis einschließlich 13. Februar 2026 erworbenen Aktien beläuft sich auf Stück 581.737 Aktien.



Der Erwerb der Aktien der Scherzer & Co. AG erfolgte über den XETRA-Handel der Frankfurter Wertpapierbörse und über Tradegate Exchange durch ein von der Scherzer & Co. AG beauftragtes Kreditinstitut.



Detaillierte Informationen gemäß Art. 5 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 i. V. m. Art. 2 der Delegierten Verordnung (EU) 2016/1052 sind im Internet unter www.scherzer-ag.de/die-scherzer-aktie/aktienrueckkaufprogramm-2025 abrufbar.



Köln, den 17. Februar 2026



Scherzer & Co. AG

Der Vorstand

Sprache: Deutsch Unternehmen: Scherzer & Co. AG Friesenstraße 50 50670 Köln Deutschland Internet: www.scherzer-ag.de

