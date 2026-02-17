EQS-DD: Siemens Healthineers AG: Dorothea Simon, Kauf von Siemens Healthineers-Aktien im Zusammenhang mit Siemens Healthineers Aktienprogrammen: 1) Kauf im Wert von 200,00 EUR pro Monat zum ...
Meldung und öffentliche Bekanntgabe der Geschäfte von Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen
17.02.2026 / 16:49 CET/CEST
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.
1. Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen
a) Name
|Titel:
|Vorname:
|Dorothea
|Nachname(n):
|Simon
2. Grund der Meldung
a) Position / Status
|Position:
|Aufsichtsrat
b) Erstmeldung
3. Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht
a) Name
|Siemens Healthineers AG
b) LEI
|529900QBVWXMWANH7H45
4. Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften
a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennung
|Art:
|Aktie
|ISIN:
|DE000SHL1006
b) Art des Geschäfts
|Kauf von Siemens Healthineers-Aktien im Zusammenhang mit Siemens Healthineers Aktienprogrammen: 1) Kauf im Wert von 200,00 EUR pro Monat zum Schlusskurs der Siemens Healthineers-Aktie im Xetra-Handel am 15. Xetra-Handelstag des Monats Februar und in den darauffolgenden Monaten (März bis Januar) am zehnten Xetra-Handelstag des jeweiligen Monats im Zeitraum 2026-02-01, +01:00 bis 2027-01-31, +01:00 (Monatlicher Investment Plan) sowie 2) Kauf im Wert von einmalig 480,00 EUR zuzüglich 480,00 EUR steuerfreien Zuschusses durch das Unternehmen zum Xetra-Schlusskurs am 2026-02-20 +01:00 (Basis-Aktien-Programm)
|Geschäft i.R. eines Mitarbeiterbeteiligungsprogramms
c) Preis(e) und Volumen
|Preis(e)
|Volumen
|nicht bezifferbar
|nicht bezifferbar
d) Aggregierte Informationen
|Preis
|Aggregiertes Volumen
|nicht bezifferbar
|nicht bezifferbar
e) Datum des Geschäfts
|18.02.2026; UTC+1
f) Ort des Geschäfts
|Außerhalb eines Handelsplatzes
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|Siemens Healthineers AG
|Siemensstr. 3
|91301 Forchheim
|Deutschland
|Internet:
|https://www.siemens-healthineers.com
|Ende der Mitteilung
|EQS News-Service
103306 17.02.2026 CET/CEST
