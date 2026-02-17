EQS-DD: Siemens Healthineers AG: Dorothea Simon, Kauf von Siemens Healthineers-Aktien im Zusammenhang mit Siemens Healthineers Aktienprogrammen: 1) Kauf im Wert von 200,00 EUR pro Monat zum ...

Meldung und öffentliche Bekanntgabe der Geschäfte von Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen

17.02.2026 / 16:49 CET/CEST
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

1. Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen

a) Name

Titel:
Vorname:Dorothea
Nachname(n):Simon

2. Grund der Meldung

a) Position / Status

Position:Aufsichtsrat

b) Erstmeldung

3. Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht

a) Name

Siemens Healthineers AG

b) LEI

529900QBVWXMWANH7H45 

4. Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften

a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennung

Art:Aktie
ISIN:DE000SHL1006

b) Art des Geschäfts

Kauf von Siemens Healthineers-Aktien im Zusammenhang mit Siemens Healthineers Aktienprogrammen: 1) Kauf im Wert von 200,00 EUR pro Monat zum Schlusskurs der Siemens Healthineers-Aktie im Xetra-Handel am 15. Xetra-Handelstag des Monats Februar und in den darauffolgenden Monaten (März bis Januar) am zehnten Xetra-Handelstag des jeweiligen Monats im Zeitraum 2026-02-01, +01:00 bis 2027-01-31, +01:00 (Monatlicher Investment Plan) sowie 2) Kauf im Wert von einmalig 480,00 EUR zuzüglich 480,00 EUR steuerfreien Zuschusses durch das Unternehmen zum Xetra-Schlusskurs am 2026-02-20 +01:00 (Basis-Aktien-Programm)
Geschäft i.R. eines Mitarbeiterbeteiligungsprogramms

c) Preis(e) und Volumen

Preis(e)Volumen
nicht bezifferbarnicht bezifferbar

d) Aggregierte Informationen

PreisAggregiertes Volumen
nicht bezifferbarnicht bezifferbar

e) Datum des Geschäfts

18.02.2026; UTC+1

f) Ort des Geschäfts

Außerhalb eines Handelsplatzes

Sprache:Deutsch
Unternehmen:Siemens Healthineers AG
Siemensstr. 3
91301 Forchheim
Deutschland
Internet:https://www.siemens-healthineers.com
