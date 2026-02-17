EQS-DD: thyssenkrupp nucera AG & Co. KGaA: Dr. Stefan Hahn, Kauf



Meldung und öffentliche Bekanntgabe der Geschäfte von Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen



17.02.2026 / 10:14 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





1. Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen

a) Name

Titel: Dr. Vorname: Stefan Nachname(n): Hahn

2. Grund der Meldung

a) Position / Status

Position: Vorstand

b) Erstmeldung

3. Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht

a) Name

thyssenkrupp nucera AG & Co. KGaA

b) LEI

549300T0K3CI2C25SC77

4. Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften

a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennung

Art: Aktie ISIN: DE000NCA0001

b) Art des Geschäfts

Kauf

c) Preis(e) und Volumen

Preis(e) Volumen 9,310018 EUR 3.807,80 EUR

d) Aggregierte Informationen

Preis Aggregiertes Volumen 9,3100 EUR 3.807,80 EUR

e) Datum des Geschäfts

12.02.2026; UTC+1

f) Ort des Geschäfts

Name: Xetra MIC: XETR

