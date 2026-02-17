EQS-DD: thyssenkrupp nucera AG & Co. KGaA: Dr. Werner Ponikwar, Kauf
Meldung und öffentliche Bekanntgabe der Geschäfte von Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen
17.02.2026 / 10:11 CET/CEST
1. Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen
a) Name
|Titel:
|Dr.
|Vorname:
|Werner
|Nachname(n):
|Ponikwar
2. Grund der Meldung
a) Position / Status
|Position:
|Vorstand
b) Erstmeldung
3. Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht
a) Name
|thyssenkrupp nucera AG & Co. KGaA
b) LEI
|549300T0K3CI2C25SC77
4. Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften
a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennung
|Art:
|Aktie
|ISIN:
|DE000NCA0001
b) Art des Geschäfts
|Kauf
c) Preis(e) und Volumen
|Preis(e)
|Volumen
|9,310018 EUR
|10.492,39 EUR
d) Aggregierte Informationen
|Preis
|Aggregiertes Volumen
|9,3100 EUR
|10.492,39 EUR
e) Datum des Geschäfts
|12.02.2026; UTC+1
f) Ort des Geschäfts
|Name:
|Xetra
|MIC:
|XETR
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|thyssenkrupp nucera AG & Co. KGaA
|Freie-Vogel-Str. 385 a
|44269 Dortmund
|Deutschland
|Internet:
|www.thyssenkrupp-nucera.com
