EQS-DD: thyssenkrupp nucera AG & Co. KGaA: Dr. Werner Ponikwar, Kauf

Meldung und öffentliche Bekanntgabe der Geschäfte von Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen

17.02.2026 / 10:11 CET/CEST
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

1. Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen

a) Name

Titel:Dr.
Vorname:Werner
Nachname(n):Ponikwar

2. Grund der Meldung

a) Position / Status

Position:Vorstand

b) Erstmeldung

3. Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht

a) Name

thyssenkrupp nucera AG & Co. KGaA

b) LEI

549300T0K3CI2C25SC77 

4. Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften

a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennung

Art:Aktie
ISIN:DE000NCA0001

b) Art des Geschäfts

Kauf

c) Preis(e) und Volumen

Preis(e)Volumen
9,310018 EUR10.492,39 EUR

d) Aggregierte Informationen

PreisAggregiertes Volumen
9,3100 EUR10.492,39 EUR

e) Datum des Geschäfts

12.02.2026; UTC+1

f) Ort des Geschäfts

Name:Xetra
MIC:XETR

Sprache:Deutsch
Unternehmen:thyssenkrupp nucera AG & Co. KGaA
Freie-Vogel-Str. 385 a
44269 Dortmund
Deutschland
Internet:www.thyssenkrupp-nucera.com
Ende der MitteilungEQS News-Service

103294 17.02.2026 CET/CEST

Thyssenkrupp Nucera

