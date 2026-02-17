EQS-News: AML RightSource gründet internationalen Beirat zur Stärkung seiner Führungsrolle im Bereich der Bekämpfung globaler Finanzkriminalität

EQS-News: AML RightSource / Schlagwort(e): Expansion/Personalie

AML RightSource gründet internationalen Beirat zur Stärkung seiner Führungsrolle im Bereich der Bekämpfung globaler Finanzkriminalität



17.02.2026 / 13:00 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





LONDON, 17. Februar 2026 /PRNewswire/ -- AML RightSource, der führende Anbieter von Expertenlösungen für Managed Services und Beratung, gab die Gründung seines internationalen Beirats unter dem Vorsitz von Vesna McCreery bekannt.

AML RightSource

Der Beirat ist ein unabhängiges Gremium innerhalb der globalen Beratungsstruktur von AML RightSource und ergänzt den nordamerikanischen Beirat. Er vereint das Fachwissen von Praktikern aus Großbritannien, Europa, APAC und Australien und wird die globale Expansion des Unternehmens unterstützen und seine Rolle als vertrauenswürdiger Partner bei der Prävention von Finanzkriminalität in den Bereichen Bankwesen, Zahlungsverkehr, Kryptowährungen und anderen Sektoren stärken.

Angesichts der zunehmenden Komplexität der Finanzkriminalität wird der Beirat AML RightSource dabei helfen, regulatorische Veränderungen zu antizipieren, Normen zu hinterfragen und die Dienstleistungserbringung zu optimieren. Seine Erkenntnisse werden dem Unternehmen helfen, den sich wandelnden Bedürfnissen seiner Kunden angesichts verschärfter Kontrollen und operativer Anforderungen gerecht zu werden.

Erster internationaler Beratungsbeirat

Dayna Bordin - Leiterin für die Bekämpfung von Finanzkriminalität (Bankwesen und digitale Vermögenswerte) Dayna verfügt über mehr als zwei Jahrzehnte Erfahrung als Compliance-Expertin, Auditorin und Beraterin. Sie hat große Transformationsprogramme bei Barclays, Santander und HSBC geleitet und ist derzeit als MLRO für Großbritannien bei GSR tätig. Dayna bringt dem Gremium fundierte Fachkenntnisse in den Bereichen Transformation großer Banken, Audit und das sich entwickelnde regulatorische Ökosystem für Kryptowährungen ein.

Matt Brown - Experte für globale Sanktionen und Aufdeckung von Finanzkriminalität Matt ist ein branchenweit anerkannter Experte für Transaktionsüberwachung, Sanktionen, Geldwäschebekämpfung und Terrorismusbekämpfung. Er hat große technologische Transformationen bei Institutionen wie RBS, Barclays und HSBC durchgeführt und sich dabei für technologiegestützte Ansätze eingesetzt, die die Aufdeckung verbessern und gleichzeitig Reibungsverluste reduzieren. Außerdem ist er für die Wolfsberg Group tätig.

John Fogarty - Senior Financial Crime Leader mit Fachkenntnissen im asiatisch-pazifischen Raum und Australien John verfügt über umfangreiche Erfahrung aus Führungspositionen in Singapur, Hongkong und Australien bei UBS, HSBC und der Commonwealth Bank of Australia. Er bringt fundierte Kenntnisse über die regulatorischen Erwartungen im asiatisch-pazifischen Raum und die regionalen Aufsichtsbedingungen mit und verfügt über Erfahrung mit transformativen Veränderungen und groß angelegten Sanierungsmaßnahmen.

Alan Ketley - Globale AML-Autorität und ehemaliger Exekutivsekretär der Wolfsberg-Gruppe Alan verfügt über mehr als 40 Jahre Erfahrung in der AML-Führung in globalen Institutionen. Als erster ständiger Exekutivsekretär der Wolfsberg-Gruppe trug er durch praktische, auf Effektivität ausgerichtete Publikationen zur Gestaltung des Branchenverständnisses bei.

„Wir sind stolz darauf, so angesehene Führungskräfte begrüßen zu dürfen", sagte Vesna McCreery, Vorsitzende des internationalen Beirats. „Ihre Erfahrung ist von unschätzbarem Wert für die Erweiterung der Kompetenzen von AML RightSource."

„Unsere Kunden sehen sich in einem dynamischen Umfeld einem zunehmenden regulatorischen Druck ausgesetzt", fügte Steve Meirink, CEO von AML RightSource, hinzu. „Dieser Beirat bringt praktische Erkenntnisse direkt in unsere strategischen Entscheidungsprozesse ein."

AML RightSource - weltweit führender Anbieter von Managed Services und Beratung für die Einhaltung von Vorschriften zur Bekämpfung von Finanzkriminalität. amlrightsource.com.

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2407208/AML_RightSource_Logo.jpg

