EQS-News: HIVE erzielt im dritten Quartal 93,1 Millionen USD Umsatz und 32,1 Millionen USD Bruttobetriebsmarge, mehr als das Sechsfache gegenüber dem Vorjahr.

HIVE erzielt im dritten Quartal einen Rekordumsatz von 93,1 Millionen Dollar mit einer Bruttobetriebsmarge von 32,1 Millionen Dollar, was einer Steigerung um mehr als das Sechsfache gegenüber dem Vorjahr entspricht.

Diese Pressemitteilung ist eine „ausgewiesene Pressemitteilung“ im Sinne des Prospektnachtrags der Gesellschaft vom 25. November 2025 zur Kurzform des Emissionsprospekts vom 31. Oktober 2025.

San Antonio, Texas--(Newsfile Corp. - 17. Februar 2026) - HIVE Digital Technologies Ltd. (TSXV: HIVE) (NASDAQ: HIVE) (FWB: YO0) (BVC: HIVECO) (als „Unternehmen“ oder „HIVE“ bezeichnet), ein weltweit führendes Unternehmen im Bereich nachhaltiger digitaler Rechenzentrumsinfrastruktur, gab seine Ergebnisse für das am 31. Dezember 2025 endende dritte Quartal bekannt (alle Beträge in US-Dollar, sofern nicht anders angegeben).

HIVE erzielte einen Rekordquartalsumsatz von 93,1 Millionen Dollar, was einem Wachstum von 219 % gegenüber dem Vorjahr und 7 % gegenüber dem Vorquartal entspricht, sowie ein bereinigtes EBITDA von 5,7 Millionen Dollar. Die Bruttobetriebsmarge stieg deutlich auf 32,1 Millionen Dollar (34,5 %) und hat sich damit gegenüber den 5,3 Millionen Dollar im Vorjahreszeitraum mehr als versechsfacht.

Dieses Quartal markiert das stärkste „zweigleisige” Wachstum in der Geschichte von HIVE, angetrieben durch die rasche Skalierung seiner Bitcoin-Hashrate-Flotte auf eine installierte Basis von 25 Exahash pro Sekunde („EH/s“) zum Ende des Berichtszeitraums am 31. Dezember 2025 und die steigende Nachfrage nach BUZZ-HPC-Plattformen.



Finanzielle Highlights des dritten Quartals des Geschäftsjahres 2026:

Gesamtumsatz: 93,1 Millionen Dollar, ein Anstieg von 219 % gegenüber 29,2 Millionen Dollar im dritten Quartal des Geschäftsjahres 2025 und ein Anstieg von 7 % gegenüber dem letzten Quartal. Die Bruttobetriebsmarge betrug 32,1 Millionen Dollar oder 35 %3, gegenüber 18 % im dritten Quartal des Geschäftsjahres 2025. Die Berechnung der direkten Kosten und der Mining-Marge finden Sie weiter unten in dieser Pressemitteilung.

Umsatz aus der Hashrate für digitale Währungen: 88,2 Millionen Dollar, ein Anstieg von 8 % gegenüber dem zweiten Quartal des Geschäftsjahres 2026, was einen Anstieg der durchschnittlichen Hashrate um 41 % gegenüber dem Vorquartal auf 22,9 EH/s widerspiegelt, der teilweise durch einen Rückgang der Bitcoin-Preise um etwa 10 % und eine um 15 % höhere Netzwerkkomplexität ausgeglichen wurde. Diese Hashrate-Einnahmen wurden bei direkten Kosten von 57,8 Millionen Dollar erzielt, von denen etwa 90 % auf Energiekosten entfallen. Die Berechnung der direkten Kosten finden Sie weiter unten in dieser Pressemitteilung.

Bitcoin-Produktion: Es wurden 885 Bitcoin generiert, was einem Anstieg von 23 % gegenüber dem Vorquartal entspricht, trotz eines Anstiegs der Netzwerkkomplexität um 15 %.

HPC-Umsatz: Der BUZZ HPC-Umsatz belief sich im Quartal auf 4,9 Millionen Dollar. Dieser Umsatz wurde bei direkten Kosten von 2,3 Millionen Dollar erzielt.

Allgemein- und Verwaltungskosten: 8,4 Millionen Dollar, gegenüber 7,8 Millionen Dollar im zweiten Quartal 2026, was in erster Linie auf den Personalaufbau zur Unterstützung der globalen Expansion von HIVE, einschließlich Paraguay, und des BUZZ HPC-Geschäfts zurückzuführen ist. Bemerkenswert ist, dass sich die Bruttobetriebsmarge im Vergleich zum Vorjahr mehr als versechsfacht hat, während die allgemeinen Verwaltungskosten des Unternehmens im gleichen Zeitraum nur um das 1,8-Fache gestiegen sind, was die operative Hebelwirkung und die disziplinierte Skalierung verdeutlicht.

Nettoverlust: Der GAAP-Nettoverlust von 91,3 Millionen Dollar ist in erster Linie auf beschleunigte Abschreibungen in Höhe von 57,4 Millionen Dollar im Zusammenhang mit der Expansion in Paraguay und nicht zahlungswirksame Neubewertungsanpassungen zurückzuführen. Der Verlust spiegelt die Entscheidung von HIVE wider, die ASIC-Flotte der nächsten Generation über einen Zweijahreszyklus statt wie üblich über einen Vierjahreszyklus abzuschreiben, um der schnelleren Effizienzsteigerung und der kürzeren wirtschaftlichen Lebensdauer der neuen ASICs Rechnung zu tragen – ein konservativer Ansatz, der mit unserem starken Wachstum in Paraguay und unserem Fokus auf das Betriebsergebnis im Einklang steht.

Bereinigtes EBITDA1: 5,7 Millionen Dollar.

BETRIEBLICHE LEISTUNG: SKALIERUNG MIT DISZIPLIN

Ausbau der Infrastruktur

Fertigstellung des Ausbaus in Paraguay und Erreichen von 25 EH/s: Betrieb von 440 Megawatt („MW“) globaler Wasserkraftkapazität mit 25 EH/s installierter Leistung und 22,9 EH/s durchschnittlicher Betriebs-Hashrate bei einer erreichten Flotteneffizienz von 17,5 Joule pro Terahash („J/TH“); Rekordfertigstellung von 300 MW grüner Tier-I-Infrastruktur im Laufe von 6 Monaten (von Mai 2025 bis November 2025).

Grundstücke und Strom: Das Unternehmen unterzeichnete einen zusätzlichen Stromabnahmevertrag (PPA) über 100 MW in Yguazú und erwarb 10 Hektar Land. Die Inbetriebnahme ist für das vierte Quartal 2026 geplant. Damit setzen wir unser Wachstum in Paraguay um weitere 10 EH/s fort. Nach Quartalsende hat das Unternehmen weitere 63 Hektar Land erworben.

Positionierung für Wachstum in den Bereichen KI und HPC



Ausblick auf zukünftige Kapazitäten und Wachstum

Beschleunigung der KI-Einnahmen: Im Februar 2026 unterzeichnete das Unternehmen einen Zweijahresvertrag über 30 Millionen Dollar für 504 Nvidia B200-GPUs. Die Bereitstellung soll im ersten Quartal 2026 in der Tier-III-Einrichtung von Bell erfolgen; dies erhöht den ARR (jährlich wiederkehrender Umsatz) um ca. 15 Millionen Dollar und steigert den annualisierten HPC-Umsatz um ca. 75 % (von 20 Millionen Dollar auf 35 Millionen Dollar). Bis zum vierten Quartal 2026 wird ein ARR von 140 Millionen Dollar für die GPU-KI-Cloud mit 11.000 GPUs angestrebt, vorbehaltlich der Marktbedingungen und einer erfolgreichen Infrastrukturbereitstellung.

Wachstumsplan von BUZZ: Angestrebt werden 225 Millionen Dollar ARR für den gesamten HPC-Umsatz (HPC Tier-III-Kollokation in HIVEs 70 MW Tier -I-Rechenzentrum in New Brunswick, das auf 50 MW IT-Last für Tier-III-Hyperscaler-Kollokation umgerüstet werden soll, wodurch zusätzlich zu den Einnahmen aus der GPU-KI-Cloud geschätzte 85 Millionen Dollar ARR generiert werden sollen) bis Ende des Kalenderjahres 2026 oder Anfang 2027, wenn die GPU-Cloud- und Kollokationskapazitäten erweitert werden.

Gestärkte Grundlage für skalierbare Rechenleistung: Bis zum Jahresende erwartet HIVE eine Energiebilanz von 540 MW (derzeit 440 MW in Betrieb, plus zusätzliche 100 MW aus vertraglich vereinbarten Stromabnahmeverträgen). Bestehende und zusätzliche Megawatt werden evaluiert, um Flexibilität für den Einsatz mit höchstem Wert zu bewahren – zur Erweiterung von EH/s oder zur Unterstützung zukünftiger KI- und Hochleistungs-Computing-Workloads.

Kommentar der Geschäftsleistung

Frank Holmes, Executive Chairman von HIVE, erklärte: „Dieses Quartal war ein Wendepunkt für HIVE. Wir haben einen Rekordumsatz erzielt, unsere mit erneuerbaren Energien betriebene Tier-I-Hashrate-Plattform auf 25 EH/s skaliert und unsere KI-Strategie beschleunigt.

Diese Meilensteine spiegeln die disziplinierte Umsetzung in beiden Bereichen unseres Geschäfts wider – Bitcoin-Hashrate-Services als Cash-Generator und BUZZ als unsere wachstumsstarke HPC-Plattform, wodurch HIVE für ein diversifiziertes, wiederkehrendes Umsatzwachstum positioniert ist. Die Nachfrage nach KI-Rechenleistung steigt weiter an, und HIVE nutzt seine langjährige Erfahrung im Bereich der Hochleistungs-Recheninfrastruktur und sein fundiertes technisches Know-how in den Bereichen KI-Cloud-Services und Rechenzentrumsbetrieb, um diese Chance zu nutzen. Insbesondere positionieren wir Paraguay auch als führenden Anbieter von HPC für Lateinamerika. Mit reichlich vorhandener und stabiler grüner Energie und einer Regierung, die eng mit den Vereinigten Staaten verbunden ist, glauben wir, dass Tier-III-Rechenzentren die Zukunft in Paraguay sind. Unsere zukünftigen Implementierungen in Paraguay werden über die Architektur und Infrastruktur für zukünftige Tier-III-Implementierungen verfügen, während wir unsere mit Strom versorgten Gebiete ausbauen. Unser Team hat die Umspannstation für die zusätzlichen 100 MW in Yguazú bestellt, die voraussichtlich im dritten Quartal 2026 in Betrieb genommen wird. Darüber hinaus hat das Unternehmen eine strategische Allianz mit Paraguays größtem Tier-III-Telekommunikations-Rechenzentrumsbetreiber geschlossen, an den wir eine Gruppe von Hochleistungs-GPUs liefern, die auf der BUZZ AI Cloud außerhalb von Asunción betrieben werden. Indem wir mit unseren nächsten 100 MW in Yguazú die Grundlage für den langfristigen und schnellen Ausbau des HPC-Tier-III-Rechenzentrums schaffen und in diesem Quartal von Asunción aus den ersten lateinamerikanische GPU-KI-Cloud-Konzeptnachweis von HIVE kuratieren, verfolgen wir die Vision, in Lateinamerika eine Vorreiterrolle einzunehmen und die industrielle KI-Revolution mit erneuerbarer Energie aus Paraguay voranzutreiben. HIVE wird ein wichtiger Wirtschaftsmotor für Paraguay sein, da wir davon ausgehen, dass wir durch unsere Ausgaben für den Bau von Rechenzentren und den stabilen und langfristigen Verbrauch von Strom aus dem Itaipu-Staudamm wesentlich zum BIP-Wachstum des Landes beitragen werden, was den heimischen Energiemarkt Paraguays stärken und die Einnahmen für ANDE und die Regierung steigern wird. Präsident Santiago Pena hat zusammen mit Marcos Riquelme und Ruben Ramirez Lezcano große Führungsstärke bewiesen, was uns das Vertrauen gibt, unsere Investitionen in Paraguay voranzutreiben.“

Holmes fuhr fort: „Unsere hundertprozentige Tochtergesellschaft BUZZ AI hat begonnen, das Ausmaß ihrer Ertragskraft unter Beweis zu stellen. Mit diesem Wachstum wird unsere noch junge Plattform in Paraguay noch strategischer, da wir mit einem führenden Tier-III-Telekommunikations-Rechenzentrumsbetreiber des Landes zusammenarbeiten und unseren ersten Cluster von Hochleistungs-GPUs in dieser Einrichtung einsetzen. Damit zeigen wir, dass unsere GPU-Chips angekommen sind und dass Paraguay ein wichtiger Markt für BUZZ in Lateinamerika sein kann. Tier-I-Rechenzentren sind ein wichtiger erster Schritt beim Aufbau der für zukünftige Tier-III-KI- und HPC-Campus erforderlichen Energie- und Infrastrukturbasis, und wir betrachten sie als die wichtigste Grundlage für den Ausbau des Netzes und die langfristige Kapazitätsplanung auf unserer globalen Plattform. Dies ist die Strategie, die wir derzeit in Kanada und Schweden umsetzen und nun auch in Paraguay, wo wir groß angelegte, mit erneuerbaren Energien betriebene Tier-I-Kapazitäten entwickeln, die im Laufe der Zeit systematisch zu Tier-III-KI- und HPC-Rechenzentren ausgebaut werden können.

Aydin Kilic, Präsident und CEO, erklärte: „Dieses Quartal hat die Leistungsfähigkeit von HIVE sowohl bei unserer Tier-I-Hashrate-Plattform als auch bei der GPU-KI-Cloud unter Beweis gestellt. Unser Geschäft ist im letzten Jahr erheblich gewachsen. Insbesondere hat sich unsere Bruttobetriebsmarge im Vergleich zum Vorjahr mehr als versechsfacht, von 5,3 Millionen Dollar zum Ende des Zeitraums am 31. Dezember 2024 auf 32,1 Millionen Dollar zum Ende des aktuellen Zeitraums am 31. Dezember 2025. Bei HIVE streben wir ein wertsteigerndes Wachstum mit einer leistungsstarken Arbeitskultur an, und dieses exponentielle Wachstum der Bruttobetriebsmarge im Verhältnis zu den allgemeinen Verwaltungskosten des Unternehmens spiegelt unsere Kompetenz wider, mit unserer Tier-I-Hashrate-Plattform zu skalieren. Darüber hinaus umfasst dieses Wachstum der allgemeinen Verwaltungskosten des Unternehmens die Einstellung zusätzlicher Schlüsselpersonen und Talente für unser BUZZ HPC- und GPU-KI-Cloud-Geschäft. In diesem Geschäftsquartal haben wir den Kauf von 504 AI-optimierten GPUs der nächsten Generation angekündigt. Vor ihrer Installation im März 2026 in der BUZZ Canada West-Anlage haben wir letzte Woche bekannt gegeben, dass das gesamte Cluster im Rahmen eines Zweijahresvertrags mit einem Wert von 30 Millionen Dollar vermietet wurde. Im Zuge der Erweiterung von BUZZ nutzen wir unser bewährtes Infrastruktur-Betriebsmodell und unser fundiertes technisches Know-how im Bereich KI, um Unternehmenskunden schnell und zuverlässig GPU-Cloud- und Kollokationskapazitäten bereitzustellen. Mit Tier-III+-Kapazitäten in Kanada und Schweden sowie einer wachsenden Pipeline an mehrjährigen GPU-Cloud- und Kollokationsanfragen sind wir der Ansicht, dass HIVE gut positioniert ist, um bis 2026 und darüber hinaus eine dauerhafte, margenstarke Plattform mit wiederkehrenden Einnahmen aufzubauen. Diese zweigleisige Strategie sorgt für kontinuierliches Wachstum und einen nachhaltigen Cashflow, während wir die jüngsten Schwankungen bei den Bitcoin-Hashrate-Einnahmen bewältigen.

Darcy Daubaras, CFO von HIVE, erklärte: „Dieses Quartal zeigt ein starkes Umsatzwachstum und eine Steigerung der operativen Marge trotz eines wettbewerbsintensiveren Hashrate-Umfelds. Die beschleunigte Abschreibung wirkte sich auf den Nettogewinn aus, spiegelt jedoch eine konservative Rechnungslegung und ein diszipliniertes Bilanzmanagement wider. Wir sind davon überzeugt, dass unsere Kostenstruktur und unsere Strategie für erneuerbare Energien uns in die Lage versetzen, trotz zunehmendem Wettbewerb attraktive operative Margen zu erzielen.“



Strategische Positionierung

Die „zweigleisige“ Strategie von HIVE – Bitcoin-Infrastruktur als Cash-Generator und BUZZ AI Cloud als wachstumsstarke wiederkehrende Einnahmequelle – sorgt für Diversifizierung und Flexibilität bei der Kapitalallokation.

Das Unternehmen konzentriert sich weiterhin auf:

Ausbau der Bruttobetriebsmarge

Skalierung wiederkehrender AI-Einnahmen

Aufrechterhaltung eines disziplinierten Wachstums der allgemeinen Verwaltungskosten

Erhaltung der Bilanzstärke

Mit erneuerbaren Energien betriebenen Infrastrukturen in Kanada, Schweden und Paraguay ist HIVE nach eigener Einschätzung gut positioniert, um bis 2026 und darüber hinaus eine dauerhafte, margengetriebene digitale Infrastrukturplattform aufzubauen.

Informationen zur Telefonkonferenz

HIVE wird seine Telefonkonferenz zu den Ergebnissen des dritten Quartals 2026 am Dienstag, dem 17. Februar, um 8:00 Uhr EST (14:00 Uhr MEZ) abhalten. Um an dieser Veranstaltung teilzunehmen, melden Sie sich bitte etwa 5 Minuten vor Beginn der Konferenz an oder wählen Sie sich ein.

Datum: 17. Februar 2026

Uhrzeit: 8:00 Uhr EST (14:00 Uhr MEZ)

Webcast: Link zur Anmeldung hier

Einwahlnummer: Wird nach der Anmeldung bereitgestellt

Finanzberichte und Lagebericht (MD&A)

Der konsolidierte Jahresabschluss des Unternehmens und der dazugehörige Lagebericht (Management's Discussion and Analysis, MD&A) für das am 31. Dezember 2025 endende Quartal sind auf SEDAR+ unter www.sedarplus.ca im Profil von HIVE und auf der Website des Unternehmens unter www.HIVEdigitaltechnologies.com verfügbar.

1Das Unternehmen hat in diesem Bericht bestimmte Nicht-GAAP-Kennzahlen dargestellt. Das Unternehmen verwendet das EBITDA und das bereinigte EBITDA als Kennzahlen, die für das Management, den Board of Directors und Investoren nützlich sind, um die operative Leistung auf Cash-Basis vor dem Einfluss von nicht zahlungswirksamen Posten und akquisitionsbezogenen Aktivitäten zu bewerten. Das EBITDA ist der in der Gewinn-und-Verlust-Rechnung ausgewiesene Nettogewinn oder -verlust aus dem operativen Geschäft vor Finanzerträgen und -aufwendungen, Steuern sowie Abschreibungen und Amortisationen. Das bereinigte EBITDA ist das EBITDA, das um andere nicht zahlungswirksame Posten wie aktienbasierte Vergütungen, Finanzaufwendungen, Abschreibungen und einmalige Transaktionen bereinigt wurde. Die folgende Tabelle veranschaulicht die Berechnung des EBITDA und des bereinigten EBITDA für die letzten fünf Quartale:

Eine verbesserte Version dieser Grafik finden Sie unter:

https://images.newsfilecorp.com/files/5335/284123_4dc33d3a64b539ce_002full.jpg

2Die realisierten und nicht realisierten Gewinne (Verluste) aus digitalen Währungen werden als Veränderung des beizulegenden Zeitwerts (Gewinn oder Verlust) des Coin-Bestands und als Gewinn (Verlust) aus dem Verkauf von digitalen Währungen berechnet, der der Netto-Differenz zwischen den Erlösen und dem Buchwert der digitalen Währung entspricht.

3Nachfolgend sind die Umsatzerlöse und damit verbundenen Kosten aufgeführt, die die Bruttomarge aus dem Mining ausmachen. Wir berücksichtigen dabei Konnektivität, Sicherheit, Wartung des Rechenzentrums und Wartung der elektrischen Anlagen. Die Stromkosten können von Quartal zu Quartal variieren.



Eine verbesserte Version dieser Grafik finden Sie unter:

https://images.newsfilecorp.com/files/5335/284123_4dc33d3a64b539ce_003full.jpg

*Der durchschnittliche Umsatz pro BTC bezieht sich nur auf Hashrate-Dienstleistungen und schließt HPC-Dienstleistungen aus.

Eine verbesserte Version dieser Grafik finden Sie unter:

https://images.newsfilecorp.com/files/5335/284123_4dc33d3a64b539ce_004full.jpg

4 Verweise auf annualisierte Umsätze und Run-Rate-Umsätze gelten als zukunftsorientierte Finanzinformationen. Leser werden darauf hingewiesen, dass diese Informationen vom Unternehmen ausschließlich zum Zweck der Bewertung der Vorzüge dieses Geschäftsbereichs verwendet werden und für andere Zwecke möglicherweise nicht geeignet sind.

Vierteljährlicher ATM-Verkaufsbericht

In dem am 31. Dezember 2025 endenden Dreimonatszeitraum gab das Unternehmen 4.925.948 Stammaktien (die „ATM-Aktien November 2025“) im Rahmen des im November 2025 begonnenen At-the-Market-Angebots (das „ATM-Aktienprogramm im November 2025“) für einen Bruttoerlös von 22,0 Millionen CAD (15,8 Millionen USD) aus. Die ATM-Aktien November 2025 wurden zu den aktuellen Marktpreisen verkauft, wobei der Durchschnittspreis pro ATM-Aktie November 2025 bei 4,47 CAD lag. Gemäß dem ATM-Aktienprogramm im November 2025 wurde den Verkaufsvermittlern im Zusammenhang mit ihren Dienstleistungen im Rahmen des ATM-Aktienprogramms im November 2025 eine Barprovision in Höhe von 153.000 USD auf den gesamten Bruttoerlös gezahlt.



Über HIVE Digital Technologies Ltd.

HIVE Digital Technologies Ltd. wurde 2017 gegründet und ist das erste börsennotierte Unternehmen, das digitale Vermögenswerte mit grüner Energie erzeugt. Heute baut und betreibt HIVE Tier-I- und Tier-III-Rechenzentren der nächsten Generation in Kanada, Schweden und Paraguay und bedient sowohl Bitcoin-Kunden als auch Kunden aus dem Bereich des Hochleistungsrechnens (High Performance Computing, HPC). Die zweigleisige Infrastruktur von HIVE, die auf Hashrate-Services und GPU-beschleunigtem KI-Computing basiert, bietet skalierbare, umweltfreundliche Lösungen für die digitale Wirtschaft.

Weitere Informationen finden Sie unter hivedigitaltech.com oder kontaktieren Sie uns unter:

Im Namen von HIVE Digital Technologies Ltd.

„Frank Holmes“

Executive Chairman

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an:

Nathan Fast, Director of Marketing and Branding Frank Holmes, Executive Chairman Aydin Kilic, President & CEO

Tel.: +1 (604) 664-1078

Weder die TSX Venture Exchange noch ihr Regulierungsdienstleister (gemäß der Definition dieses Begriffs in den Richtlinien der TSX Venture Exchange) übernehmen die Verantwortung für die Angemessenheit oder Richtigkeit dieser Pressemitteilung.

Zukunftsgerichtete Informationen

Mit Ausnahme der historischen Fakten enthält diese Pressemitteilung „zukunftsgerichtete Informationen“ im Sinne der geltenden kanadischen und US-amerikanischen Wertpapiergesetze und -vorschriften, die auf Erwartungen, Schätzungen und Prognosen zum Zeitpunkt dieser Pressemitteilung basieren. „Zukunftsgerichtete Informationen“ in dieser Pressemitteilung umfassen unter anderem: den Erwerb der neuen Standorte in Paraguay und Toronto und deren Potenzial, den Zeitpunkt ihrer Inbetriebnahme; die Geschäftsziele und -vorgaben des Unternehmens, einschließlich der angestrebten Meilensteine für die Hashrate und der Kosten für deren Erreichung; die Betriebsergebnisse für die drei Monate und sechs Monate bis zum 31. Dezember 2025; die erwarteten Kosten für die Aufrechterhaltung und den Ausbau des Betriebs; Finanzinformationen im Zusammenhang mit den annualisierten laufenden Einnahmen; die Akquisition, der Einsatz und die Optimierung der Hashrate-Geräte und -Ausrüstung; die fortgesetzte Rentabilität des bestehenden Bitcoin-Hashrate-Servicebetriebs; die Erteilung behördlicher Genehmigungen; sowie andere zukunftsgerichtete Informationen über die Absichten, Pläne und zukünftigen Maßnahmen der Parteien der hierin beschriebenen Transaktionen und die damit verbundenen Bedingungen.

Zu den Faktoren, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von den in solchen zukunftsgerichteten Informationen beschriebenen Ergebnissen abweichen, gehören unter anderem: die Unfähigkeit, den Bau des Projekts in Paraguay wirtschaftlich und rechtzeitig abzuschließen und die gewünschte operative Leistung zu erzielen; die fortgesetzte Unterstützung und Zusammenarbeit der lokalen Behörden und der Regierung von Paraguay; die Volatilität des Marktes für digitale Währungen; die Fähigkeit des Unternehmens, digitale Währungen erfolgreich zu generieren; die Unfähigkeit des Unternehmens, seine aktuellen Bestände an digitalen Währungen wie erforderlich oder überhaupt gewinnbringend zu veräußern; ein erheblicher Rückgang der Preise für digitale Währungen könnte sich erheblich negativ auf die Geschäftstätigkeit des Unternehmens auswirken; das regulatorische Umfeld für Kryptowährungen in Kanada, den Vereinigten Staaten und den Ländern, in denen sich unsere Hashrate-Anlagen befinden; die wirtschaftliche Abhängigkeit von regulierten Nutzungsbedingungen und Stromtarifen; der spekulative und wettbewerbsintensive Charakter des Technologiesektors; die Abhängigkeit vom anhaltenden Wachstum der Blockchain- und Kryptowährungsnutzung; Rechtsstreitigkeiten und andere Gerichtsverfahren und Herausforderungen; staatliche Vorschriften; das globale Wirtschaftsklima; Verwässerung; zukünftiger Kapitalbedarf und Unsicherheit hinsichtlich zusätzlicher Finanzierungen, einschließlich der Fähigkeit des Unternehmens, das ATM-Programm des Unternehmens zu nutzen, und der Preise, zu denen das Unternehmen Stammaktien im Rahmen des ATM-Programms verkaufen kann, sowie der allgemeinen Kapitalmarktbedingungen; Risiken im Zusammenhang mit der Strategie zur Aufrechterhaltung und Erhöhung der Bitcoin-Bestände und den Auswirkungen sinkender Bitcoin-Preise auf das Betriebskapital; der Wettbewerb in der Branche; Wechselkursrisiken; die Notwendigkeit für das Unternehmen, sein geplantes Wachstum und seine Expansion zu steuern; die Notwendigkeit kontinuierlicher technologischer Veränderungen; die Fähigkeit, zuverlässige und wirtschaftliche Energiequellen für den Betrieb seiner Kryptowährungs-Mining-Anlagen aufrechtzuerhalten; die Auswirkungen von Energiebeschränkungen oder regulatorischen Änderungen in den Energieversorgungsregimen in den Jurisdiktionen, in denen das Unternehmen tätig ist; der Schutz von Eigentumsrechten; die Auswirkungen staatlicher Regulierung und Compliance auf das Unternehmen und die Branche; Netzwerksicherheitsrisiken; die Fähigkeit des Unternehmens, ordnungsgemäß funktionierende Systeme aufrechtzuerhalten; die Abhängigkeit von Schlüsselpersonal; die Verschlechterung der globalen Wirtschafts- und Finanzmärkte, die den Zugang zu Kapital erschwert oder die Kapitalkosten erhöht; die Verwässerung der Aktien durch das ATM-Programm und andere Aktienemissionen; der Bau und Betrieb von Anlagen kann nicht wie derzeit geplant oder überhaupt nicht erfolgen; die Expansion kann nicht wie derzeit erwartet oder überhaupt nicht erfolgen; der Markt für digitale Währungen; die Fähigkeit, digitale Währungen erfolgreich zu schürfen; die Einnahmen steigen möglicherweise nicht wie derzeit erwartet oder gar nicht; es ist möglicherweise nicht möglich, den aktuellen Bestand an digitalen Währungen gewinnbringend zu veräußern oder überhaupt zu veräußern; ein Rückgang der Preise für digitale Währungen kann erhebliche negative Auswirkungen auf den Geschäftsbetrieb haben; eine Erhöhung der Netzwerkkomplexität kann erhebliche negative Auswirkungen auf den Geschäftsbetrieb haben; die Volatilität der Preise für digitale Währungen; das erwartete Wachstum und die Nachhaltigkeit der Stromversorgung für Tier-I-Hashrate-Services in den jeweiligen Jurisdiktionen; die Unfähigkeit, zuverlässige und wirtschaftliche Stromquellen für den Betrieb der Tier-I-Hashrate-Assets des Unternehmens aufrechtzuerhalten; die Risiken eines Anstiegs der Stromkosten des Unternehmens, der Kosten für Erdgas, Wechselkursschwankungen, Energiebeschränkungen oder regulatorische Änderungen in den Rechtsordnungen, in denen das Unternehmen tätig ist, und die nachteiligen Auswirkungen auf die Rentabilität des Unternehmens; die Fähigkeit, aktuelle und zukünftige Finanzierungen abzuschließen, sowie alle Vorschriften oder Gesetze, die das Unternehmen an der Ausübung seiner Geschäftstätigkeit hindern könnten; die historischen Preise digitaler Währungen und die Fähigkeit, digitale Währungen zu einem Preis zu generieren, der den historischen Preisen entspricht; die Unfähigkeit, die Auswirkungen von Pandemien auf die Geschäftstätigkeit des Unternehmens vorherzusagen und ihnen entgegenzuwirken, einschließlich, aber nicht beschränkt auf die Auswirkungen von Pandemien auf den Preis digitaler Währungen, die Kapitalmarktbedingungen, Beschränkungen der Arbeitskräfte und des internationalen Reiseverkehrs sowie der Lieferketten; sowie die Einführung oder Ausweitung von Vorschriften oder Gesetzen, die das Unternehmen an der Ausübung seiner Geschäftstätigkeit hindern oder diese verteuern würden; und sonstige damit verbundene Risiken, die in den Offenlegungsdokumenten des Unternehmens unter www.sec.gov/EDGAR und www.sedarplus.ca ausführlicher dargelegt sind.

Die zukunftsgerichteten Informationen in dieser Pressemitteilung spiegeln die aktuellen Erwartungen, Annahmen und/oder Überzeugungen des Unternehmens wider, die auf den dem Unternehmen derzeit zur Verfügung stehenden Informationen basieren. Im Zusammenhang mit den in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Informationen hat das Unternehmen Annahmen über die Zielsetzungen, Ziele oder Zukunftspläne des Unternehmens, den Zeitplan dafür und damit zusammenhängende Angelegenheiten getroffen. Das Unternehmen ist auch davon ausgegangen, dass keine wesentlichen Ereignisse außerhalb des normalen Geschäftsverlaufs des Unternehmens eintreten. Obwohl das Unternehmen davon ausgeht, dass die Annahmen, die den zukunftsgerichteten Informationen zugrunde liegen, vernünftig sind, sind zukunftsgerichtete Informationen keine Garantie für zukünftige Leistungen, und dementsprechend sollte man sich aufgrund der ihnen innewohnenden Ungewissheit nicht auf solche Informationen verlassen. Das Unternehmen lehnt jede Absicht oder Verpflichtung ab, zukunftsgerichtete Informationen zu aktualisieren oder zu überarbeiten, sei es aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder aus anderen Gründen, sofern dies nicht gesetzlich vorgeschrieben ist.

Dies ist eine Übersetzung der ursprünglichen englischen Pressemitteilung. Nur die ursprüngliche englische Pressemitteilung ist verbindlich. Eine Haftung für die Richtigkeit der Übersetzung wird ausgeschlossen.

