EQS-News: Mainz Biomed gibt 6,0 Millionen USD Privatplatzierung und strategisches Update bekannt

Das Unternehmen konzentriert sich auf das Geschäftsfeld der Bauchspeicheldrüsenkrebsdiagnose in den USA, die strategische Veräußerung von Vermögenswerten und die zukünftige strategische Transaktion

BERKELEY, USA, und MAINZ, Deutschland – 17. Februar 2026 —Mainz Biomed N.V. (NASDAQ: MYNZ) („Mainz Biomed” oder „das Unternehmen”), ein molekulargenetisches Diagnostikunternehmen, das sich auf die Krebsfrüherkennung spezialisiert hat, gab eine Reihe strategischer Transaktionen bekannt, die darauf abzielen, die Liquidität des Unternehmens zu stärken, das Geschäft auf das Programm zur Erkennung von Bauchspeicheldrüsenkrebs in den USA auszurichten und Flexibilität zu schaffen, während das Unternehmen seine Geschäftstätigkeit fortsetzt und gleichzeitig Optionen für Wachstum und weitreichende strategische Alternativen evaluiert.

Am 13. Februar 2026 hat Mainz Biomed N.V. (das „Unternehmen”) einen Vertrag über den Kauf von Wertpapieren über eine Privatplatzierung in Höhe von 6,0 Millionen USD mit dem Investor David Lazar abgeschlossen. Die Finanzierung wird in zwei Tranchen zu je 3,0 Millionen USD durch die Ausgabe von wandelbaren, nicht rückzahlbaren Vorzugsaktien abgewickelt. Die erste Tranche in Höhe von 3,0 Millionen USD wurde am 13. Februar 2026 abgeschlossen. Die zweite Tranche in Höhe von 3,0 Millionen USD wird voraussichtlich nach Erhalt der erforderlichen Zustimmung der Aktionäre und vor dem 15. April 2026 erfolgen. Der Nettoerlös aus der Privatplatzierung soll zur Finanzierung des laufenden Betriebs, zur Begleichung ausstehender Verbindlichkeiten und zur Erhaltung der Betriebsfähigkeit des Unternehmens bei der Umsetzung strategischer Initiativen verwendet werden.

Im Zusammenhang mit der Finanzierung ernannte das Unternehmen David Lazar zum Vorsitzenden des Verwaltungsrats.

„Der Abschluss dieser Finanzierung verschafft dem Unternehmen entscheidenden Spielraum und Stabilität”, sagte David Lazar, Vorsitzender des Verwaltungsrats von Mainz Biomed. „Unser unmittelbarer Fokus liegt darauf, die Möglichkeiten zur Weiterentwicklung und Bewertung unseres Programms zur Früherkennung von Bauchspeicheldrüsenkrebs in den USA weiter auszubauen und das Geschäft zu stabilisieren. Gleichzeitig werden wir diszipliniert und umsichtig weitere strategische Alternativen prüfen, die langfristigen Wert für die Aktionäre schaffen können.“

Während das Unternehmen seinen Schwerpunkt auf die Entwicklung seines Geschäftsbereichs für die Früherkennung von Bauchspeicheldrüsenkrebs in den USA verlagert, wird es weiterhin Möglichkeiten zum Verkauf seiner Vermögenswerte im Bereich der Vorsorgeuntersuchung von Darmkrebs prüfen und gleichzeitig den Geschäftsbetrieb der deutschen Tochtergesellschaft einstellen. Das Unternehmen befindet sich derzeit in Verhandlungen mit mehreren Parteien, die an seinen Vermögenswerten im Bereich Darmkrebs interessiert sind. Dadurch kann das Unternehmen seine Betriebskosten erheblich senken und seine finanzielle Reichweite erweitern.

Eine vollständige Beschreibung der Einzelheiten der oben genannten Transaktion finden Sie im Formular 8-K des Unternehmens, das am 17. Februar 2026 bei der SEC eingereicht wurde.

Für weitere Informationen besuchen Sie bitte Mainz Biomeds offizielle Investoren-Website unter mainzbiomed.com/investors/

Über Mainz Biomed NV

Mainz Biomed entwickelt marktfertige molekulargenetische Diagnoselösungen für lebensbedrohende Krankheiten. Das Hauptprodukt des Unternehmens ist ColoAlert®, ein nicht-invasiver und einfach anzuwendender Früherkennungstest mit einer hohen Sensitivität und Spezifität zur Erkennung von Darmkrebs. ColoAlert® wird in Europa bereits vertrieben. Das Unternehmen führt derzeit, in Vorbereitung auf eine Studie für die FDA-Zulassung in den USA, die klinische Studie eAArly DETECT 2 durch. Zu den Produktkandidaten von Mainz Biomed gehört auch PancAlert, ein Screening-Test zur Früherkennung von Bauchspeicheldrüsenkrebs, der auf dem Multiplex-Nachweis molekulargenetischer Biomarker in Stuhlproben mittels Polymerase-Kettenreaktion (PCR) in Echtzeit basiert. Um mehr zu erfahren, besuchen Sie mainzbiomed.comoder folgen Sie unsaufLinkedIn,TwitterundFacebook.

Für Investorenanfragen wenden Sie sich bitte anir@mainzbiomed.com.

Zukunftsgerichtete Aussagen

Einige Aussagen in dieser Pressemitteilung sind „zukunftsgerichtete Aussagen“ im Sinne der „Safe Harbor“-Bestimmungen des Private Securities Litigation Reform Act von 1995. Zukunftsgerichtete Aussagen können durch die Verwendung von Wörtern wie „antizipieren“, „glauben“, „erwarten“, „schätzen“, „planen“, „vorhersagen“ und „projizieren“ und andere ähnliche Ausdrücke, die zukünftige Ereignisse oder Trends vorhersagen oder auf diese hinweisen können und die nicht Aussagen aufgrund von historischen Fakten sind, identifiziert werden. Diese zukunftsgerichteten Aussagen spiegeln die aktuelle Analyse bestehender Informationen wider und unterliegen verschiedenen Risiken und Unsicherheiten. Aus diesem Grund ist Vorsicht beim Vertrauen auf zukunftsgerichtete Aussagen geboten. Aufgrund von bekannten und unbekannten Risiken können sich die tatsächlichen Ergebnisse in hohem Maß von den Erwartungen oder Vorhersagen des Unternehmens unterscheiden. Die folgenden Faktoren könnten unter anderem dazu führen, dass tatsächliche Ergebnisse sich erheblich von denen unterscheiden, die in diesen zukunftsgerichteten Aussagen beschrieben werden: (i) das Nichterfüllen von vorausgesagten Entwicklungen und damit zusammenhängenden Zielen; (ii) Änderungen bei den anzuwendenden Gesetzen oder Richtlinien; (iii) die Auswirkungen der COVID-19-Pandemie auf das Unternehmen und seine aktuellen oder beabsichtigten Märkte; und (iv) andere Risiken und Unsicherheiten, die hierin beschrieben werden, wie auch diejenigen Risiken und Unsicherheiten, die von Zeit zu Zeit in anderen Berichten und anderen öffentlichen Dokumenten, die bei der Securities and Exchange Commission (der „SEC“) durch das Unternehmen eingereicht werden, besprochen werden.

