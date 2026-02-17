EQS-News: Mintos strebt EZB-Banklizenz an und möchte so zum Kreditinstitut aufsteigen

EQS-News: Mintos / Schlagwort(e): Vereinbarung/Finanzierung

BERLIN, Deutschland, 17. Februar 2026 /PRNewswire/ -- Mintos, eine der größten europäischen Multi-Asset-Investitionsplattformen, hat nun den Prozess zur Beantragung einer Banklizenz bei der Europäischen Zentralbank (EZB) eingeleitet.

Vor zehn Jahren wurde Mintos als Peer-to-Peer Kreditmarktplatz gegründet und entwickelte sich zu einer regulierten Multi-Asset-Investment Plattform, die fast 700.000 registrierte Investor*innen bedient und Vermögenswerte in Höhe von 800 Millionen Euro verwaltet. In den letzten zwei Jahren ist das Unternehmen nicht nur in alle EU-Märkte expandiert, sondern hat sein Produktangebot um Teil Anleihen, ETF-Portfolios, Immobilien und Smart Cash erweitert.

Der Schritt zum zugelassenen Kreditinstitut

Bislang fungiert Mintos als reine Investitionsplattform, nach erhalt der Banklizenz könnte Mintos sein Produktangebot ausbauen und Kund*innen beispielsweise direkt Kredite und andere Bankprodukte anbieten. Außerdem ermöglicht die Banklizenz eine Einlagensicherung von bis zu 100.000€* und würde Mintos mehr Kontrolle über wichtige Teile seiner Infrastruktur geben, wie die Verwahrung, Clearing und Abwicklung.

Mintos rechnet mit einer Bearbeitungszeit von 12 bis 18 Monaten für eine potenzielle Genehmigung durch die EZB.

Finanzierung zur Unterstützung der nächsten Schritte

Die strategische Neuausrichtung wird durch die umfassenden Bemühungen von Mintos zur Kapitalbeschaffung unterstützt, darunter der erfolgreiche Abschluss einer kürzlich durchgeführten Finanzierungsrunde auf der Mintos-Plattform.

In dieser Runde sind durch fast 6.000 Mintos-Investor*innen insgesamt 2,8 Millionen Euro gesammelt worden, was einen wichtigen ersten Schritt zur Finanzierung der nächsten Phase des Unternehmens darstellt. Das eingebrachte Kapital wird für die Vorbereitung des Antrags auf eine Banklizenz, die Erweiterung des Produktangebots von Mintos – einschließlich Krypto-ETPs, Einzelaktien und ETFs – und die weitere Stärkung der mobilen Nutzererfahrung der Plattform verwendet.

„Die Beantragung einer EZB-Banklizenz ist eine strategische Entscheidung, die auf dem soliden regulatorischen und operativen Fundament aufbaut, das wir bereits geschaffen haben. Dadurch können wir unser Angebot für unsere Investoren erweitern und das Vertrauen und die Stabilität einer Bank mit der Innovationskraft einer modernen Investitionsplattform verbinden." – Martins Sulte, CEO und Mitbegründer von Mintos.

*Alle künftigen Einlagenprodukte unterliegen gegebenenfalls den geltenden Einlagensicherungssystemen, sofern diese relevant und rechtlich verfügbar sind.

Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen und strategische Absichten. Jede Antragstellung auf eine Banklizenz oder deren Erteilung unterliegt der Genehmigung durch die zuständigen Aufsichtsbehörden und kann nicht garantiert werden. Die AS Mintos Marketplace ist derzeit als Wertpapierfirma gemäß MiFIDII zugelassen und wird von der Latvijas Banka beaufsichtigt. Mintos ist aktuell kein Kreditinstitut. Hinweise auf potenzielle zukünftige Produkte oder Dienstleistungen stellen weder ein Angebot noch eine Verpflichtung dar und unterliegen den jeweils geltenden regulatorischen Anforderungen sowie unternehmerischen Entscheidungen.

