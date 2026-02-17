EQS-News: NORMA Group schließt Geschäftsjahr 2025 innerhalb der prognostizierten Bandbreiten ab; Verkauf des Wassergeschäfts erfolgreich vollzogen

EQS-News: NORMA Group SE / Schlagwort(e): Vorläufiges Ergebnis

NORMA Group schließt Geschäftsjahr 2025 innerhalb der prognostizierten Bandbreiten ab; Verkauf des Wassergeschäfts erfolgreich vollzogen



17.02.2026 / 07:25 CET/CEST

NORMA Group schließt Geschäftsjahr 2025 innerhalb der prognostizierten Bandbreiten ab; Verkauf des Wassergeschäfts erfolgreich vollzogen

Umsatz nach vorläufigen, ungeprüften Zahlen 2025 bei 821,7 Millionen Euro

Bereinigtes operatives Ergebnis (EBIT) von 6,3 Millionen Euro; bereinigte EBIT-Marge von 0,8 Prozent

Netto-Cashflow in Höhe von 95,6 Millionen Euro zeigt operative Stärke

Verkaufsprozess der Geschäftseinheit Water Management erfolgreich abgeschlossen

Maintal, Deutschland, 17. Februar 2026 – Die NORMA Group hat im Geschäftsjahr 2025 die Prognose erfüllt. Das Unternehmen erreicht nach heute vorgelegten vorläufigen, ungeprüften Zahlen für das Geschäftsjahr 2025 seine Ziele für Umsatz, EBIT-Marge und Netto-Cashflow. Im Februar 2026 hat das Unternehmen den Verkauf des Geschäftsbereichs Water Management erfolgreich vollzogen.

Die NORMA Group erwirtschaftete im Geschäftsjahr 2025 einen Konzernumsatz von 821,7 Millionen Euro und lag damit innerhalb der gegebenen Prognose („rund 810 bis rund 830 Millionen Euro“). Der Rückgang im Vergleich zum Vorjahr (2024: 881,8 Millionen Euro) erklärt sich unter anderem aus negativen Währungseffekten in Höhe von 2,1 Prozent. Die allgemeine Marktschwäche in wichtigen Kundenindustrien wie Lkw-Produktion und Bauwirtschaft belastete die Nachfrage. Zusätzlich wirkte sich ein schwaches Distributionsgeschäft mit Verbindungskomponenten dämpfend aus.

Das bereinigte Ergebnis vor Zinsen und Steuern (bereinigtes EBIT) betrug 6,3 Millionen Euro (2024: 33,0 Mio. Euro). Insbesondere hohe Personalkosten und Sonderkosten für Logistik belasteten Ergebnis und Marge. Die Maßnahmen zur Effizienzsteigerung hatten einen positiven Effekt auf die Herstellungs- und Gemeinkosten, konnten jedoch die Auswirkungen des Umsatzrückgangs nur teilweise abfedern. Die bereinigte EBIT-Marge lag mit 0,8 Prozent (2024: 3,7 Prozent) am oberen Rand der prognostizierten Bandbreite von „rund 0 Prozent bis rund 1 Prozent“. Der operative Netto-Cashflow fiel mit 95,6 Millionen Euro erneut stark aus (2024: 105,4 Mio. Euro).

Vorstandsvorsitzende Birgit Seeger: „Mit dem erfolgreichen Verkauf unseres Wassergeschäfts haben wir die Grundlage für NewNORMA gelegt. In einem anhaltend schwierigen Marktumfeld konnten wir das Geschäftsjahr 2025 im Rahmen unserer Prognose abschließen, und die von uns eingeleiteten Maßnahmen zur Effizienzsteigerung zeigen erste Erfolge. Eine schuldenfreie NORMA Group mit starker Bilanz und einem klaren strategischen Ziel ist bestens aufgestellt, auch in wirtschaftlich anspruchsvollen Zeiten ein stabiler und zuverlässiger Partner für unsere Kunden, Mitarbeitenden und Investoren zu sein.“

Entwicklung im vierten Quartal

Nach vorläufigen, ungeprüften Zahlen betrug der Konzernumsatz der NewNORMA im Zeitraum Oktober bis Dezember 2025 insgesamt 189,9 Millionen Euro, verglichen mit dem Vorjahresquartal (Q4 2024: 204,9 Millionen Euro) ein Rückgang um 7,3 Prozent. Hierin enthalten sind negative Währungseffekte von 4,0 Prozent. In beiden Geschäftsbereichen drückte eine schwächere Kundennachfrage auf das Umsatzvolumen. Das bereinigte EBIT lag im vierten Quartal bei 0,4 Millionen Euro (Q4 2024: 3,6 Millionen Euro), die bereinigte EBIT-Marge betrug 0,2 Prozent (Q4 2024: 1,8 Prozent).

Fokussierung stärkt NORMA Group auf dem Weg zum Industrial Powerhouse

Die NORMA Group hat Anfang Februar den Verkauf des Wassermanagement-Geschäfts erfolgreich abgeschlossen und stellt sich als Industrial Powerhouse für Verbindungstechnik neu auf. Der Nettomittelzufluss in Höhe von 650 Millionen Euro wird zur Rückführung der Verschuldung (300 Millionen Euro) und zur Stärkung der NewNORMA (70 Millionen Euro) genutzt. Zudem werden über eine Kombination verschiedener Maßnahmen insgesamt bis zu 260 Millionen Euro an die Aktionäre zurückgeführt. Die im Mai 2025 gestarteten globalen Transformationsmaßnahmen haben dem Unternehmen im abgelaufenen Geschäftsjahr wie geplant Einsparungen in Höhe von rund 4,6 Millionen Euro ermöglicht.

Weitere Termine: finale Zahlen und Ausblick 2026

Die geprüften, vollständigen Zahlen für das Geschäftsjahr 2025 mit detaillierten Informationen zur Geschäftsentwicklung und Nachhaltigkeitskennzahlen sowie die Prognose für das laufende Geschäftsjahr wird die NORMA Group am 31. März 2026 vorlegen.

NORMA Group in Zahlen

Finanzielle Kennzahlen 2025 2024 Veränderung in % Gewinn- und Verlustrechnung Umsatzerlöse EUR Mio. 821,7 881,8 -6,8 Bereinigtes EBIT1 EUR Mio. 6,3 33,0 -80,9 Bereinigte EBIT-Marge1 % 0,8 3,7 Bilanz Bilanzsumme EUR Mio. 1.254,9 1.436,6 -12,7 Eigenkapitalquote % 45,2 50,2 Nettoverschuldung EUR Mio. 316,1 329,2 -4,0 Cashflow Operativer Netto-Cashflow EUR Mio. 95,6 105,4 -9,3 1_Bereinigt um Abschreibungen auf materielle und immaterielle Vermögenswerte aus Kaufpreisallokationen sowie Kosten für die Initiierung der globalen Transformation seit 2025.

Die Geschäftszahlen in dieser Pressemitteilung sind vorläufig, da sie noch nicht durch den Aufsichtsrat genehmigt und noch nicht von einer externen Wirtschaftsprüfungsgesellschaft geprüft wurden. Weitere Informationen zu den Geschäftsergebnissen erhalten Sie hier. Für Pressefotos besuchen Sie unseren Pressebereich.

Über NORMA Group

Die NORMA Group ist ein internationaler Marktführer für hochentwickelte und standardisierte Verbindungstechnik. Mit rund 7.200 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern (Stichtag 31.12.2025) beliefert die NORMA Group Kunden in über 100 Ländern mit mehr als 40.000 Produktlösungen. Dabei unterstützt die NORMA Group ihre Kunden und Geschäftspartner, auf globale Herausforderungen wie den Klimawandel und die zunehmende Ressourcenverknappung zu reagieren. Zum Einsatz kommen die innovativen Verbindungslösungen in Fahrzeugen mit konventionellen wie alternativen Antriebsarten, in Schiffen und Flugzeugen, in Energie- und Infrastruktur-Systemen, in Maschinenbau, Pharma, Landwirtschaft sowie in Haushaltsgeräten und Gebäuden. Im Jahr 2025 erwirtschaftete die NORMA Group nach vorläufigen, ungeprüften Zahlen einen Umsatz von rund 820 Millionen Euro. Das Unternehmen verfügt über ein weltweites Netzwerk mit 19 Produktionsstätten und zahlreichen Vertriebsstandorten in Europa, Nord-, Mittel- und Südamerika sowie im asiatisch-pazifischen Raum. Hauptsitz ist Maintal bei Frankfurt am Main. Die NORMA Group SE ist an der Frankfurter Wertpapierbörse im regulierten Markt (Prime Standard) gelistet und Mitglied im SDAX.

