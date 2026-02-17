EQS-News: q.beyond Tochter logineer führt weltweit SAP S/4HANA bei Röhlig Logistics ein

EQS-News: q.beyond AG / Schlagwort(e): Vertrag

q.beyond Tochter logineer führt weltweit SAP S/4HANA bei Röhlig Logistics ein



17.02.2026 / 10:00 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





q.beyond Tochter logineer führt weltweit SAP S/4HANA bei Röhlig Logistics ein

Einheitliches Finanz- und Business-Warehouse-System in 36 Ländern

q.beyond und logineer unterstreichen Logistik-IT-Kompetenz

Röhlig verlängert IT-Service-Vertrag mit logineer

Köln, 17. Februar 2026 – Das internationale Logistikunternehmen Röhlig Logistics hat gemeinsam mit logineer, der Logistik-IT-Tochter der q.beyond AG, die weltweite Migration auf SAP S/4HANA erfolgreich abgeschlossen. In einem der größten und komplexesten SAP-Projekte der Logistikbranche wurden 36 Landesgesellschaften zeitgleich in das einheitliche, neue System überführt. Im Zuge des Projekts verlängerten Röhlig und logineer zudem ihren bestehenden IT-Service-Vertrag um weitere fünf Jahre. Der Vertrag stellt die langfristige Betreuung und Weiterentwicklung der IT-Systeme von Röhlig sicher.

Mit der Umstellung auf SAP S/4HANA setzt Röhlig neue Maßstäbe in Sachen Digitalisierung, Effizienz und Zukunftsfähigkeit. Die Migration erfolgte nach dem sogenannten Brownfield-Ansatz: Das bereits bestehende SAP-System wurde mithilfe des Beratungs-, Logistik- und Implementierungs-Know-hows von q.beyond und logineer auf die neue Plattform überführt.

Gleichzeitige Umstellung in 36 Ländern

Im Fokus standen die SAP-Module Finance (FI) sowie Business Warehouse (BW), die nun weltweit standardisiert und zentral gesteuert werden. Ziele waren dabei vor allem die Harmonisierung der Finanzprozesse und die Reduktion länderspezifischer Sonderlösungen. Nach der reibungslosen Umstellung in sämtlichen Landesgesellschaften von Röhlig gewährleistet das System nun weltweit eine einheitliche Bewertung und Steuerung der Finanzzahlen.

Mit der Migration auf SAP S/4HANA setzt der Logistikdienstleister konsequent auf Zukunftstechnologien wie die In-Memory-Datenbank der neuen SAP-Generation, was zu deutlichen Performance-Steigerungen führt oder auch die Echtzeit-Verarbeitung von Daten ermöglicht. Gleichzeitig eröffnet SAP S/4HANA vielfältige Möglichkeiten zur Integration von künstlicher Intelligenz – etwa für automatisierte Analysen, Prognosen und die Optimierung von Geschäftsabläufen.

Finanzzahlen auf Knopfdruck

„Dank der Logistik-Kompetenz von logineer lief unsere Umstellung auf SAP S/4HANA reibungslos“, freut sich Marcel Lührsen, Director Global Business Services bei Röhlig Logistics. „Notwendige Finanz- und Business-Warehouse-Daten stehen uns jetzt unmittelbar zur Verfügung, was in den entsprechenden Bereichen zu deutlich schnelleren Entscheidungen führt.“

Mit der erfolgreichen Einführung von SAP S/4HANA bei Röhlig unterstreicht logineer ihre strategische Ausrichtung als führender Digitalisierungspartner der Logistikbranche. „Das Projekt demonstriert unsere Branchenkompetenz auch auf der weltweiten Bühne – mit der Umsetzung komplexer, internationaler IT-Projekte und der Harmonisierung globaler Prozesse“, sagt Pascal Eggert, Geschäftsführer von logineer.





Unternehmensprofil der q.beyond logineer GmbH

logineer steht für die erfolgreiche Digitalisierung von Logistik-Unternehmen – und das an jedem Ort und in jedem Land der Welt. Speditionen erhalten von rund 200 IT- und Logistik-Expert:innen sämtliche IT-Services – sicher und aus einer Hand. Außerdem sorgt der IT-Dienstleister für einen reibungslosen und sicheren Daten- und Informationsfluss über Ländergrenzen und Zeitzonen hinweg. Die Tochter des IT-Dienstleisters q.beyond hat besondere Erfahrung in der internationalen See- und Luftfracht sowie in der Kontraktlogistik. Zu den Leistungen zählen strategische IT-Beratung, Produkt- und Prozess-Consulting, Implementierung, Systemintegration, Betrieb und ein eigener Help Desk, der weltweit 24/7 zur Verfügung steht. Das Portfolio ist modular aufgebaut: Angeboten werden Lösungen für IT-Infrastruktur & Workplace, Finanzbuchhaltung, Cyber Security sowie Logistik-Applikationen wie Transport- und Warehouse-Management-Systeme.



Unternehmensprofil der q.beyond AG

Die q.beyond AG steht für erfolgreiche Digitalisierung. Wir unterstützen unsere Kunden dabei, die besten digitalen Lösungen für ihr Business zu finden, umzusetzen und zu betreiben. IT-Souveränität ist dabei unser zentraler Anspruch. Das starke Team aus 1.100 Expertinnen und Experten begleitet mittelständische Unternehmen sicher durch die digitale Transformation. Dabei bringen wir umfassendes Know-how in den Bereichen Cloud, Applications, AI und Security mit. Mit Standorten in ganz Deutschland sowie in Lettland, Spanien, Indien und den USA, eigenen zertifizierten Rechenzentren und mehr als 25 Jahren Erfahrung zählt q.beyond zu den führenden IT-Dienstleistern.



Kontakt q.beyond AG

Arne Thull

Leiter Investor-Relations/Mergers & Acquisitions

T +49 221 669-8724

invest@qbeyond.de

www.qbeyond.de

17.02.2026 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Originalinhalt anzeigen: EQS News

Sprache: Deutsch Unternehmen: q.beyond AG Richard-Byrd-Straße 4 50829 Köln Deutschland Telefon: +49-221-669-8724 Fax: +49-221-669-8009 E-Mail: invest@qbeyond.de Internet: www.qbeyond.de ISIN: DE0005137004 WKN: 513700 Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard); Freiverkehr in Düsseldorf, Hamburg, Hannover, München, Stuttgart, Tradegate BSX EQS News ID: 2276986

Ende der Mitteilung EQS News-Service

2276986 17.02.2026 CET/CEST