EQS-News: Rekordergebnisse von Ottobock: Zweistelliges Wachstum, starke Gewinnsteigerung, positiver Ausblick

Duderstadt, 17. Februar 2026

Umsatzerlöse im Kerngeschäft1 steigen um 11,7 Prozent auf 1,6 Mrd. Euro

Bereinigtes EBITDA im Kerngeschäft wächst um knapp 30 Prozent auf 415 Mio. Euro; bereinigte EBITDA-Marge erreicht 26,0 Prozent

Globale Markt- und Innovationsführerschaft weiter ausgebaut

Positiver Ausblick für 2026, Mittelfrist-Prognose bestätigt

Ottobock, der globale Marktführer für Human Bionics, hat nach vorläufigen, noch nicht testierten Geschäftsjahreszahlen, das Jahr 2025 mit einem Rekordergebnis abgeschlossen und seine zuletzt gegebene Prognose vollständig erfüllt. Mit einem Wachstum von 11,7 Prozent (organisches Wachstum: 10,6 Prozent) erzielte der Konzern Umsatzerlöse im Kerngeschäft von 1,6 Mrd. Euro. Das bereinigte EBITDA im Kerngeschäft stieg auf 415,3 Mio. Euro. Dies entspricht einer bereinigten EBITDA-Marge im Kerngeschäft von 26,0 Prozent und bedeutet eine Steigerung um 3,6 Prozentpunkte gegenüber dem Vorjahr.

„Wir sind sehr zufrieden mit unseren im Geschäftsjahr 2025 erzielten Ergebnissen. Wie in den vergangenen Jahren haben wir unsere Position als Marktführer mit zweistelligen organischen Wachstumsraten weiter ausgebaut und einen Profitabilitätssprung erreicht. Unser skalierbares Geschäftsmodell, unsere konsequente Nutzerorientierung und Innovationsstrategie zahlen sich kontinuierlich aus“, sagt Oliver Jakobi, CEO der Ottobock SE & Co. KGaA.

Strategie-Umsetzung auf Kurs

Die guten Finanzergebnisse beruhen auf der erfolgreichen Umsetzung der Unternehmensstrategie, in dessen Kern Ottobocks globale Plattform zur Skalierung von Innovationen im Bereich Human Bionics steht.

So wurden in 2025 zahlreiche neue Innovationen in die globalen Märkte eingeführt. Hervorzuheben sind zum Beispiel die nächste Generation des marktführenden Kniegelenks für hochaktive Nutzer und eine volständig überarbeitete Produktgeneration in der Arm- und Handprothetik. Neu etablierte Erstattungen für hochwertige prothetische Komponenten und mikroprozessor-gesteuerte Orthesensysteme in den USA, Frankreich und Japan, trugen ebenfalls zum starken Wachstum bei. Das Portfolio der bionischen Exoskelette wurde um leistungsfähige aktive Versionen erweitert. Parallel zu der Produktoffensive wurde der Ausbau des Ottobock Patient Care-Netzwerks vorangetrieben, zum Beispiel mit Akquisitionen in Belgien und in Australien.

Starke Konzernentwicklung2 in 2025

Die Umsatzerlöse im Kerngeschäft von Ottobock lagen im Berichtsjahr 2025 bei 1,6 Mrd. Euro (2024: 1,4 Mrd. Euro) und stiegen damit um 11,7 Prozent (organisches Wachstum: 10,6 Prozent). Alle Regionen und Geschäftsaktivitäten trugen zu diesem starken Wachstum bei.

In der Region EMEA wurde ein Wachstum von 12,7 Prozent (organisches Wachstum: 9,5 Prozent), in Americas von 9,5 Prozent (organisches Wachstum: 14,0 Prozent) und APAC von 7,4 Prozent (organisches Wachstum: 11,7 Prozent) erreicht.

Die Entwicklung im Geschäftsjahr 2025 hat erneut gezeigt, dass sich die enge Verzahnung der beiden Produktkategorien Produkte & Komponenten (B2B) und Patient Care (B2C) als intergrierte Plattform auszahlt. Das Patient Care-Geschäft wuchs um 8,3 Prozent (organisches Wachstum: 4,9 Prozent), während das Produkte & Komponenten-Geschäft sogar um 14,5 Prozent (organisches Wachstum: 15,2 Prozent) zulegte.

Das bereinigte EBITDA im Kerngeschäft stieg aufgrund des starken Wachstums und der ausgeprägten Skaleneffekte des Ottobock Geschäftsmodells überproportional um 29,5 Prozent auf 415,3 Mio. Euro. (2024: 320,6 Mio. Euro). Die bereinigte EBITDA-Marge im Kerngeschäft stieg entsprechend um 3,6 Prozentpunkte auf 26,0 Prozent.

Der Free Cashflow erhöhte sich im Berichtsjahr überproportional um 23,7 Prozent auf 228,0 Mio. Euro (2024: 184,4 Mio. Euro). Der dynamische Verschuldungsgrad3 verringerte sich aufgrund des sehr guten Cashflows auf 2,3x (2024: 3,5x).

Positiver Ausblick für 2026, Mittelfrist-Erwartung bestätigt

Ottobock erwartet für das Geschäftsjahr 2026 die Fortsetzung des profitablen Wachstumskurses. Für das Kerngeschäft wird ein Wachstum von 5,0 - 8,0 Prozent und eine weiterhin gesteigerte bereinigte EBITDA-Marge im Kerngeschäft von mehr als 26,5 Prozent erwartet. Zudem wird die Mittelfristerwartung mit Blick auf 2029 mit einem organischen Wachstum von 7,0 - 9,0 Prozent und einer weiteren Verbesserung der bereinigten EBITDA-Marge im Kerngeschäft auf 29,0 - 30,0 Prozent vollumfänglich bestätigt.

„Auf Basis der starken Finanzzahlen des Jahres 2025, unserer Innovationskraft und des skalierbaren Geschäftsmodells sind wir hervorragend gerüstet für weiteres deutliches Umsatzwachstum und überproportionale Ertragssteigerungen“, sagt Dr. Arne Kreitz, CFO der Ottobock SE & Co. KGaA.

1Das Kerngeschäft umfasst die Produktkategorien Produkte & Komponenten (B2B) sowie Patient Care (B2C). Die Produktkategorie Produkte & Komponenten (B2B) umfasst Produkte und Lösungen für Prothetik, Neuro-Orthetik, digitale Orthetik- und Prothetik (O&P)-Lösungen, sonstige Produkte und Dienstleistungen sowie bionische Exoskelette. Die Produktkategorie Patient Care (B2C) umfasst das Geschäft unseres globalen Netzwerks von rund 400 O&P-Patientenversorgungszentren, in denen wir unsere Anwender behandeln und unterstützen.

2Der Ottobock-Konzern setzt sich zusammen aus dem Kerngeschäft sowie dem Nicht-Kerngeschäft. Das Nicht-Kerngeschäft umfasst Produkte von Tochtergesellschaften oder Geschäftseinheiten, die bereits verkauft oder veräußert oder deren Geschäftsaktivitäten eingestellt wurden oder deren Veräußerung beschlossen wurde und deren Veräußerung nach der jeweiligen Entscheidung innerhalb der nächsten 18 Monate erfolgen soll.

3Dynamischer Verschuldungsgrad ist definiert als „Netto-Verschuldung / Bereinigtes EBITDA“.

Zukunftsbezogene Aussagen

Diese Veröffentlichung enthält Aussagen über die zukünftige Entwicklung des Unternehmens. In die Zukunft gerichtete Aussagen gelten nur an dem Tag, an dem sie gemacht werden. Zukunftsgerichtete Aussagen unterliegen bekannten und unbekannten Risiken, Unsicherheiten und anderen Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse erheblich von diesen Aussagen abweichen. Weder Ottobock noch ein mit ihr verbundenes Unternehmen übernimmt eine Verpflichtung, die in dieser Mitteilung enthaltenen Aussagen zu aktualisieren.

Telefonkonferenz

Oliver Jakobi, CEO und Dr. Arne Kreitz, CFO, erläutern Analysten und Investoren die vorläufigen Geschäftsjahreszahlen 2025 am 17. Februar 2026 um 14:00 Uhr MEZ in einer Telefonkonferenz. Bitte melden Sie sich hier an.

Nächste Termine

19. März 2026: Veröffentlichung Geschäftsbericht 2025

6. Mai 2026: Veröffentlichung der Quartalsmitteilung Januar bis März 2026

19. Mai 2026: Hauptversammlung

13. August 2026: Veröffentlichung des Halbjahresberichts Januar bis Juni 2026

12. November 2026: Veröffentlichung der Quartalsmitteilung Januar bis September 2026

Kontakt Investoren:

Ottobock SE & Co. KGaA

Julia Hartmann

VP Investor Relations

Telefon: +49 151 556 848 07

E-Mail: julia.hartmann@ottobock.de

Kontakt Medien:

Ottobock SE & Co. KGaA

Merle Florstedt

Head of Corporate Communications

Telefon: +49 151 4416 1625

E-Mail: merle.florstedt@ottobock.de

Über Ottobock

Der börsennotierte, globale MedTech-Champion Ottobock vereint über 100-jährige Tradition mit herausragender Innovationskraft in den Bereichen Prothetik, Neuro-Orthetik und Exoskelette. Ottobock entwickelt innovative Versorgungslösungen für Menschen mit eingeschränkter Mobilität und treibt die Digitalisierung der Branche voran. Gegründet 1919 in Berlin, ist das Unternehmen mit fast 9.300 Mitarbeitenden (Vollzeitkräften) heute mit seinem Geschäft in 45 Ländern aktiv und betreibt das größte internationale Patientenversorgungsnetzwerk mit rund 400 Patientenversorgungszentren weltweit. Mit einer starken F&E-Quote im Produkt- und Komponentengeschäft und mehr als 2.600 Patenten und Patentanmeldungen prägt Ottobock die Human Bionics-Landschaft der Zukunft. Die Mission, die Bewegungsfreiheit, Lebensqualität und Unabhängigkeit von Menschen zu verbessern, ist tief in der DNA des Unternehmens verwurzelt – wie auch sein gesellschaftliches Engagement: Seit 1988 ist Ottobock Partner und Unterstützer der Paralympischen Spiele.



Vorläufige Kennzahlen zum Geschäftsjahr 2025

Ottobock-Konzern

in Mio. Euro 2025 2024 Veränderung Umsatzerlöse 1.679,8 1.604,6 4,7 % Umsatzerlöse

im Kerngeschäft 1.599,7 1.432,5

11,7 % Umsatzerlöse

im Nicht-Kerngeschäft

80,2

172,1

-53,4 % Organisches Wachstum

im Kerngeschäft

10,6%

9,4%

1,2 %p Bereinigtes EBITDA 420,7 326,2 29,0 % Bereinigtes EBITDA

im Kerngeschäft

415,3

320,6

29,5 % Bereinigte EBITDA-Marge 25,0 % 20,3 % 4,7 %p Bereinigte EBITDA-Marge

im Kerngeschäft

26,0 %

22,4 %

3,6 %p

Entwicklung nach Segmenten im Kerngeschäft

in Mio. Euro 2025 2024 Veränderung Umsatzerlöse EMEA 1.149,2 1.019,3 12,7 % Umsatzerlöse Americas 346,0 316,0 9,5 % Umsatzerlöse APAC 104,4 97,2 7,4 % Bereinigtes EBITDA EMEA 298,2 240,6 24,0 % Bereinigtes EBITDA Americas 89,1 56,2 58,5 % Bereinigtes EBITDA APAC 28,0 23,8 17,4 %

Umsatzerlöse nach Produktkategorien im Kerngeschäft

in Mio. Euro 2025 2024 Veränderung Produkte und Komponenten (B2B) 896,2 783,0 14,5 % Patient Care (B2C) 703,4 649,5 8,3 %

