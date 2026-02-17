EQS-News: Steyr Motors stellt Konzernstruktur auf Holding-Modell um – Plattform für beschleunigtes Wachstum und internationale Expansion

EQS-News: Steyr Motors AG / Schlagwort(e): Sonstiges

Steyr Motors stellt Konzernstruktur auf Holding-Modell um – Plattform für beschleunigtes Wachstum und internationale Expansion



Schaffung einer klaren Holdingstruktur zur Trennung von strategischer Steuerung und operativem Geschäft

Erhöhung der finanziellen Flexibilität und Transaktionsfähigkeit als Grundlage für geplante M&A-Aktivitäten

Optimierung von Governance, Risikostruktur und Skalierbarkeit zur Unterstützung nachhaltigen, internationalen Wachstums

Steyr, Österreich, 17. Februar 2026 – Die Steyr Motors AG (ISIN AT0000A3FW25), eines der weltweit führenden Unternehmen im Bereich maßgeschneiderter Motoren für einsatzkritische Defense- und zivile Anwendungen, plant eine strategische Neuaufstellung ihrer Konzernstruktur. Der operative Geschäftsbetrieb soll künftig in eine 100%ige Tochtergesellschaft eingebracht werden, während die Steyr Motors AG als strategische Holding fungieren wird.

Mit dieser Neuaufstellung schafft Steyr Motors die strukturellen Voraussetzungen für die nächste Wachstumsphase. Die klare Trennung von strategischer Steuerung und operativem Geschäft erhöht Transparenz und Effizienz in der Unternehmensführung, stärkt die Governance-Struktur und verbessert die finanzielle sowie rechtliche Flexibilität des Konzerns.

Die Holding-Struktur ermöglicht eine höhere Transaktionsfähigkeit, indem Akquisitionen, Beteiligungen oder Joint Ventures flexibel auf Ebene einzelner Tochtergesellschaften strukturiert und finanziert werden können – mit klarer Risikoseparierung und optimierter Kapitalallokation sowie einer schnelleren Integration neuer Geschäftsbereiche. Zudem verbessert die neue Struktur die Finanzierungsoptionen. Die einzelnen Geschäftsbereiche können zielgerichtet mit Eigen- oder Fremdkapital ausgestattet werden; zugleich steigt die Attraktivität für strategische Investoren und Finanzierungspartner. Gleichzeitig werden zentrale Funktionen gruppenweit gebündelt und wesentliche immaterielle Vermögenswerte sowie Schlüsseltechnologien strukturell abgesichert. Dies erhöht die Skalierbarkeit des Geschäftsmodells und schafft eine robuste Plattform für organisches und anorganisches Wachstum.

Julian Cassutti, CEO von Steyr Motors: „Mit der neuen Holdingstruktur schaffen wir die organisatorische und finanzielle Plattform für die nächste Entwicklungsstufe von Steyr Motors. Wir bereiten den Konzern gezielt auf geplante Akquisitionen vor und schaffen die Flexibilität, neue Geschäftsfelder und technologische Kompetenzen effizient in die Gruppe zu integrieren. Unser Ziel ist es, Steyr Motors als technologisch führende, international skalierbare Unternehmensgruppe weiterzuentwickeln.“

Die Umstrukturierung unterliegt der Zustimmung der ordentlichen Hauptversammlung der Steyr Motors AG am 10. April 2026. Die Zustimmung des Aufsichtsrats der Steyr Motors AG zum Grundsatzbeschluss wird in den nächsten Tagen erwartet.

Weitere Details zur geplanten Umstrukturierung werden unter anderem im Spaltungsbericht des Vorstands zusammen mit der Einberufung zur ordentlichen Hauptversammlung veröffentlicht.



Unternehmensprofil der Steyr Motors AG

Mit Hauptsitz in Steyr, Österreich, ist die Steyr Motors AG ein weltweit führendes Unternehmen in der Entwicklung und Produktion von speziellen Hochleistungs-Motoren mit hoher Leistungsdichte und Langlebigkeit. Die Motoren des Unternehmens werden hauptsächlich in Defense-Spezialfahrzeugen, Booten (sowohl Defense als auch zivil) sowie als Hilfsaggregate („APU“) für Kampfpanzer und Lokomotiven eingesetzt.



Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an:

Steyr Motors AG

Investor Relations

Phone: +436766222367

E-Mail: ir@steyr-motors.com

www.steyr-motors.com

Pressekontakt in Deutschland, Österreich, Schweiz

CROSS ALLIANCE communication GmbH

Susan Hoffmeister

Phone: +49 89 125 09 0333

E-Mail: sh@crossalliance.de

www.crossalliance.de

