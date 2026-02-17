EQS-News: Utility Global gibt erstes Closing der Series-D-Finanzierung über 100 Millionen US-Dollar bekannt

EQS-News: Utility Global / Schlagwort(e): Private Equity

Finanzierung ermöglicht den globalen Einsatz der Plattform für wirtschaftliche industrielle Dekarbonisierung

Die Finanzierung beschleunigt die kommerzielle Einführung der H2Gen®-Technologie von Utility, die kosteneffizienten sauberen Wasserstoff und hochkonzentrierte CO₂-Ströme erzeugt und damit eine wirtschaftliche Dekarbonisierung im industriellen Maßstab für bestehende Anlagen in schwer zu dekarbonisierenden Branchen ermöglicht.

HOUSTON, Texas, 17. Februar 2026 /PRNewswire/ -- Utility Global („Utility"), ein global tätiges Unternehmen für wirtschaftliche industrielle Dekarbonisierung mit praxisnahen Lösungen für schwer zu dekarbonisierende Sektoren, gab heute ein erstes Closing in Höhe von 100 Millionen US-Dollar im Rahmen seiner Series-D-Finanzierungsrunde bekannt. Die Runde wurde von Ara Partners und APG Asset Management (einem der weltweit größten Pensionsinvestoren im Auftrag niederländischer Pensionsfonds) angeführt. Diese Meilenstein-Finanzierung ermöglicht Utility den weltweiten Einsatz seiner proprietären H2Gen®-Technologie im industriellen Maßstab.

Die Finanzierung wird das Wachstum von Utility beschleunigen und die weitere Expansion der Fertigungskapazitäten, die Stärkung der Projektumsetzungsteams sowie die Umsetzung mehrerer kommerzieller Deployments in Amerika, Europa und Asien ermöglichen. Das Kapital unterstützt zudem die kürzlich bekannt gegebenen strategischen Partnerschaften und Projekte mit Kyocera, Symbio North America Corporation, der Stadt Seongnam in Südkorea, Maas Energy Works und ArcelorMittal. Utility konzentriert sich weiterhin auf wiederholbare, wirtschaftlich tragfähige Lösungen, die sich direkt in industrielle Prozesse integrieren lassen und eine kurzfristige Dekarbonisierung im großen Maßstab ermöglichen.

Die proprietäre H2Gen®-Technologie von Utility ermöglicht die Umwandlung von Wasser in wertvollen sauberen Wasserstoff und einen hochreinen CO₂-Strom ohne Einsatz von Elektrizität durch Nutzung industrieller Abgase. Dies unterstützt eine pragmatische und skalierbare Dekarbonisierung und ermöglicht zugleich eine wirtschaftliche CO₂-Abscheidung, -Nutzung oder -Speicherung (CCUS). Die Technologie ist darauf ausgelegt, sich direkt in bestehende industrielle Infrastrukturen innerhalb weitgehend schwer zu dekarbonisierender Anlagen zu integrieren, mit wiederholbaren Einsätzen in den Bereichen Stahl, Raffinerie, Petrochemie, Chemie, kohlenstoffarme Kraftstoffe sowie Upstream-Öl und -Gas.

„Diese Finanzierung markiert einen entscheidenden Schritt im Übergang von Utility von einer bewährten Technologie hin zu einer umfassenden globalen kommerziellen Umsetzung", sagte Parker Meeks, Chief Executive Officer und President von Utility Global. „Industrielle Kunden suchen nicht mehr nach Pilotprojekten oder Versprechungen; sie benötigen einsatzbereite Lösungen, die innerhalb bestehender Anlagen funktionieren und bereits heute eine echte wirtschaftliche industrielle Dekarbonisierung liefern – betrieblich zuverlässig und hoch skalierbar. Die Technologie von Utility erzeugt sowohl wirtschaftlichen sauberen Wasserstoff als auch abscheidungsbereite CO₂-Ströme. Dieses Kapital ermöglicht es uns, diese Wirkung weltweit mit Geschwindigkeit, Disziplin und Konsequenz zu skalieren und umzusetzen."

Ara Partners bleibt Mehrheitsinvestor von Utility Global. Ara konzentriert sich auf die Beschleunigung des Wachstums von Unternehmen, die herausragende Leistungen erbringen und gleichzeitig die industrielle Wirtschaft dekarbonisieren. Ara investierte erstmals 2021 in Utility Global und unterstützt weiterhin die kommerzielle Expansion des Unternehmens im Zuge der weltweiten Umsetzung von Kundenprojekten.

„Utility adressiert eine der größten Herausforderungen der Energiewende: die Dekarbonisierung schwer zu dekarbonisierender Industriesektoren", sagte Cory Steffek, Partner bei Ara Partners und Vorsitzender des Board of Directors von Utility Global. „Was Utility auszeichnet, ist die Fähigkeit, in Bezug auf Kosten und Zuverlässigkeit direkt mit konventionellen, fossilbasierten Lösungen zu konkurrieren und gleichzeitig Emissionen deutlich zu reduzieren. Mit dieser neuen Finanzierung ist Utility gut positioniert für das nächste Kapitel seines kommerziellen Wachstums und wahrt dabei die technische Exzellenz und Kapitaldisziplin, die seine Entwicklung bislang geprägt haben."

TPH&Co., das Energiegeschäft von Perella Weinberg Partners, sowie BDA Partners fungieren als Finanzberater von Utility Global.

Über Utility Global

Utility bietet praxisnahe Lösungen, die eine wirtschaftliche industrielle Dekarbonisierung in schwer zu dekarbonisierenden Sektoren ermöglichen, darunter Stahl, Mobilität, Raffinerie, Chemie sowie Upstream-Öl und -Gas.

Weitere Informationen finden Sie unter: www.utilityglobal.com

Über Ara Partners

Ara Partners wurde 2017 gegründet und ist eine globale Private-Markets-Investmentgesellschaft mit Fokus auf die Dekarbonisierung der industriellen Wirtschaft.

Weitere Informationen finden Sie unter: www.arapartners.com

Über APG

Als größter Pensionsdienstleister der Niederlande verwaltet APG rund 590 Milliarden Euro (Stand Juni 2025) an Pensionsvermögen für 4,6 Millionen Teilnehmer.

Weitere Details finden Sie unter: https://apg.nl/en

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2590736/5799193/Utility_Global_2025_Logo.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2904333/Ara_Partners_logo_Logo.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2904927/APG_logo_2400_Logo.jpg

