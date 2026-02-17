EQS-News: Wyden erweitert institutionelles Liquiditätsnetzwerk für digitale Vermögenswerte durch Integration von DRW Cumberland

Emittent / Herausgeber: Wyden / Schlagwort(e): Kryptowährung / Blockchain/Kooperation

17.02.2026

Wyden erweitert institutionelles Liquiditätsnetzwerk für digitale Vermögenswerte durch Integration von DRW Cumberland

Zürich, Schweiz / Chicago, IL, Vereinigte Staaten – 17. Februar 2026: Wyden, die führende institutionelle Handelsplattform für digitale Vermögenswerte, geht eine Kooperation mit DRW Cumberland („Cumberland“) ein, einem führenden Anbieter von institutioneller Krypto-Liquidität. Durch die Partnerschaft wird Cumberland Teil des globalen Liquiditätsnetzwerkes von Wyden. Kunden von Wyden erhalten damit direkten Zugang zur umfassenden Krypto-Liquidität von Cumberland.

Die Anbindung von Cumberland erweitert das institutionelle Liquiditätsnetzwerk von Wyden. Dieses Netzwerk verschafft Banken und Brokern eine hohe Liquidität für digitale Vermögenswerte auf Basis der Verpflichtungen zur Best Execution. Dabei wird gleichzeitig das Gegenparteien- und operationelle Risiko minimiert.

Für Cumberland steht die Kooperation im Einklang mit seiner strategischen Ausrichtung, seine Präsenz in Europa auszubauen und die Zusammenarbeit mit traditionellen Finanzinstituten zu vertiefen, die professionell in den Kryptohandel einsteigen wollen. Cumberland verfügt über jahrzehntelange Erfahrung im institutionellen Market Making und verbindet eines der ältesten Krypto-Liquiditätsnetzwerke mit einer starken Verankerung in den traditionellen Finanzmärkten.

Andy Flury, Gründer und Verwaltungsratsvorsitzender von Wyden, kommentiert wie folgt: „Da das Exposure institutioneller Anleger an den Märkten für digitale Vermögenswerte immer weiter zunimmt, sind Qualität und Zuverlässigkeit beim Zugang zu Liquidität wichtiger denn je. Die seltene Kombination aus langjähriger Erfahrung auf dem Kryptomarkt und einer tiefen Verwurzelung im traditionellen institutionellen Handel, über die Cumberland verfügt, stärkt unsere Kompetenz, Banken und Broker weiterhin mit den erwarteten Standards bei der Handelsausführung, Kontrollen und Gegenparteienauswahl zu unterstützen.“

„Institutionen wie Banken und Broker suchen immer stärker nach einem Zugang zum Kryptomarkt, der den Standards der traditionellen Finanzwelt entspricht“, sagt Rob Strebel, Head of Relationship Management bei DRW Cumberland. „Die Partnerschaft mit Wyden unterstützt unser Ziel, unsere globale – und insbesondere unsere europäische – Präsenz auszubauen und gleichzeitig weiterhin institutionelle Liquidität in robusten, regulierten Handelsumgebungen bereitzustellen.“

Über Wyden

Wyden ist der weltweit führende Technologieanbieter für den institutionellen Handel mit digitalen Vermögenswerten. Die Wyden-Plattform deckt den gesamten Handelszyklus ab und unterstützt die nahtlose Integration von Verwahrungs-, Kernbanken- und Portfoliomanagement-Systemen sowie die vollständige Automatisierung und optimiert somit den Handel mit digitalen Vermögenswerten. Wyden wurde von einem Team aus Handelssystem-Veteranen und Krypto-Asset-Experten entwickelt und bietet erstklassige Infrastrukturlösungen, die den höchsten institutionellen Anforderungen gerecht werden. Wyden hat seinen Hauptsitz in Zürich, betreibt mehrere Produktzentren in Polen und hat Niederlassungen in Singapur und New York.

Weitere Informationen finden Sie unter: https://www.wyden.io/

Über DRW Cumberland

DRW Cumberland ist seit 2014 führend in der Krypto-Asset-Branche. Als einer der größten Liquiditätsanbieter in diesem Bereich bieten wir unseren Geschäftspartnern weltweit vertrauenswürdige und zuverlässige Liquiditätslösungen. Mit fundiertem Fachwissen und einer nachgewiesenen Erfolgsbilanz haben wir uns konsequent in der sich ständig weiterentwickelnden Landschaft der digitalen Vermögenswerte behauptet und uns selbst in Zeiten volatiler Märkte einen Ruf als zuverlässiger Geschäftspartner erworben.

Weitere Informationen finden Sie unter: https://www.cumberland.io

