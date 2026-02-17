EQS-NVR: q.beyond AG: Veröffentlichung der Gesamtzahl der Stimmrechte nach § 41 WpHG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung
17.02.2026 / 11:35 CET/CEST
1. Angaben zum Emittenten
|q.beyond AG
Richard-Byrd-Straße 4
50829 Köln
Deutschland
2. Art der Kapitalmaßnahme oder sonstigen Maßnahme
|Art der Kapitalmaßnahme oder sonstigen Maßnahme
|Stand zum / Datum der Wirksamkeit
|Ausgabe von Bezugsaktien (§ 41 Abs. 2 WpHG)
|X
|Sonstige (Kapital-)Maßnahme (§ 41 Abs. 1 WpHG)
|17.02.2026
3. Neue Gesamtzahl der Stimmrechte:
|24.915.897
davon Anzahl Mehrstimmrechte: 0
