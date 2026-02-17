Diese Unternehmen bringen heute Zahlen

Geschäfts- und Quartalsberichte heute, 17.02.2026

Uhr
RüstungDividenden-AristokratenCybersecurity

Diese Unternehmen veröffentlichen heute, am 17. Februar 2026, ihre Geschäftszahlen. Alle Veröffentlichungen kompakt in einer Übersicht.

Quelle: Chutima Chaochaiya/ Shutterstock

Bitte beachte, dass der Begriff „Quartal“ sich immer auf das Geschäftsjahr des Unternehmens bezieht, und nicht auf das Kalenderjahr.

Die beliebtesten Aktien, die heute Zahlen liefern

UnternehmenFinanzbericht
AmrizeBericht Geschäftsjahr 2025
ANTOFAGASTABericht Geschäftsjahr 2025
Cadence Design SystemsBericht Geschäftsjahr 2025
Coca-Cola European PartnersBericht Geschäftsjahr 2025
Devon EnergyBericht Geschäftsjahr 2025
EQT CORPBericht Geschäftsjahr 2025
Halozyme TherapeuticsBericht Geschäftsjahr 2025
Hecla MiningBericht Geschäftsjahr 2025
HIVE Digital TechnologiesBericht 3. Quartal 2026
IamgoldBericht Geschäftsjahr 2025
LeidosBericht Geschäftsjahr 2025
MedtronicBericht 3. Quartal 2026
Palo Alto NetworksBericht 2. Quartal 2026
QuantumBericht 3. Quartal 2026
SSR MiningBericht Geschäftsjahr 2025

Alle Termine findest du in unserem Finanzkalender.

