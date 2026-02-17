Diese Unternehmen bringen heute Zahlen
Geschäfts- und Quartalsberichte heute, 17.02.2026
onvista · Uhr
Diese Unternehmen veröffentlichen heute, am 17. Februar 2026, ihre Geschäftszahlen. Alle Veröffentlichungen kompakt in einer Übersicht.
Quelle: Chutima Chaochaiya/ Shutterstock
Bitte beachte, dass der Begriff „Quartal“ sich immer auf das Geschäftsjahr des Unternehmens bezieht, und nicht auf das Kalenderjahr.
Die beliebtesten Aktien, die heute Zahlen liefern
|Unternehmen
|Finanzbericht
|Amrize
|Bericht Geschäftsjahr 2025
|ANTOFAGASTA
|Bericht Geschäftsjahr 2025
|Cadence Design Systems
|Bericht Geschäftsjahr 2025
|Coca-Cola European Partners
|Bericht Geschäftsjahr 2025
|Devon Energy
|Bericht Geschäftsjahr 2025
|EQT CORP
|Bericht Geschäftsjahr 2025
|Halozyme Therapeutics
|Bericht Geschäftsjahr 2025
|Hecla Mining
|Bericht Geschäftsjahr 2025
|HIVE Digital Technologies
|Bericht 3. Quartal 2026
|Iamgold
|Bericht Geschäftsjahr 2025
|Leidos
|Bericht Geschäftsjahr 2025
|Medtronic
|Bericht 3. Quartal 2026
|Palo Alto Networks
|Bericht 2. Quartal 2026
|Quantum
|Bericht 3. Quartal 2026
|SSR Mining
|Bericht Geschäftsjahr 2025
Alle Termine findest du in unserem Finanzkalender.
|Einstellungen
|Aktueller Kurs
|Perf. akt.
Perf. 1 Jahr
|Chart
1 Jahr
|Einstellungen
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
Das könnte dich auch interessieren
Diese Unternehmen bringen heute ZahlenGeschäfts- und Quartalsberichte heute, 11.02.202611. Feb. · onvista
Diese Unternehmen bringen heute ZahlenGeschäfts- und Quartalsberichte heute, 13.02.202613. Feb. · onvista
Diese Unternehmen bringen heute ZahlenGeschäfts- und Quartalsberichte heute, 12.02.202612. Feb. · onvista
Diese Unternehmen bringen heute ZahlenGeschäfts- und Quartalsberichte heute, 16.02.2026gestern, 06:10 Uhr · onvista
Premium-Beiträge
Chartzeit Marktbericht 15.02.2026Weg von Mag Seven: Diese Branchen finde ich spannend15. Feb. · onvista