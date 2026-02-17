US-Mischkonzern

Danaher vor Milliardenübernahme in Medizinbereich

Reuters · Uhr (aktualisiert: Uhr)
Quelle: askarim / Shutterstock.com

Der US-Mischkonzern Danaher steht einem Medienbericht zufolge kurz vor der Übernahme des Medizintechnik-Herstellers Masimo.

Der Kaufpreis liege bei knapp zehn Milliarden Dollar, ‌berichtete die "Financial Times" unter Berufung auf Insider. Eine Vereinbarung könnte demnach am Dienstag bekanntgegeben ⁠werden. ⁠Die beiden Unternehmen waren für Stellungnahmen zunächst nicht erreichbar. Masimo wird an der Börse mit rund 7 Milliarden Dollar bewertet, Danaher mit mehr als 150 ‌Milliarden Dollar.

Mit dem Zukauf würde ‌Danaher sein Geschäft im Bereich der Patientenüberwachung ausweiten. Masimo ist auf die Herstellung von ⁠Pulsoximetern zur Messung der Sauerstoffsättigung im Blut ‌spezialisiert und führte einen ⁠langjährigen Patentstreit mit dem iPhone-Hersteller Apple.

Zuletzt hatte das Unternehmen zudem mit internen Querelen zu kämpfen, die nach ‌der Übernahme des ⁠Audio-Herstellers Sound United zu ⁠einem Streit mit dem aktivistischen Investor Politan Capital führten und 2024 in der Absetzung von Gründer und Firmenchef Joe Kiani gipfelten. Die Aktie von Masimo hat seit ihrem Höchststand im November 2021 mehr als 57 Prozent an Wert ⁠verloren.

