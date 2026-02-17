Goolsbee (Fed) - Bei abnehmender Inflationsgefahr mehrere Zinssenkungen möglich

Washington, ⁠17. Feb (Reuters) - Der US-Währungshüter Austan Goolsbee nährt Hoffnungen auf Zinssenkungen im laufenden Jahr.

Die US-Notenbank könne in diesem Jahr mehrere Lockerungsschritte beschließen, falls sich ‌die Inflation wieder auf das Ziel der Zentralbank von zwei Prozent zubewege, sagte der ⁠Chef ⁠des Notenbankbezirks Chicago am Dienstag dem Sender CNBC. Aber dies müsse sich erst anhand der hereinkommenden Daten weisen. In den USA war die Inflation zuletzt spürbar ‌auf dem Rückmarsch. Die Verbraucherpreise ‌stiegen im Januar um 2,4 Prozent im Vergleich zum Vorjahresmonat, nach einer Teuerungsrate von ⁠2,7 Prozent im Dezember.

Nachdem der Arbeitsmarkt zuletzt wieder ‌an Schwung gewonnen ⁠hat, steht die Federal Reserve nicht unter Druck, die Zinsen zu verändern. Anleger rechnen derzeit frühestens ab Juni mit ‌einer geldpolitischen Lockerung ⁠der Fed, die Vollbeschäftigung ⁠fördern und stabile Preise sichern soll. Sie hatte den Leitzins nach drei Senkungen in Folge zuletzt in der Spanne von 3,50 bis 3,75 Prozent konstant gehalten.

