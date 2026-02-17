Hessen: Verdi ruft zu weiteren Warnstreiks im Nahverkehr auf
dpa-AFX · Uhr
FRANKFURT/MARBURG/GIESSEN (dpa-AFX) - Im Tarifstreit der kommunalen Verkehrsbetriebe ruft die Gewerkschaft Verdi zu weiteren Warnstreiks im öffentlichen Nahverkehr in Hessen auf. An diesem Donnerstag (19. Februar) soll es zu ganztägigen Arbeitsniederlegungen in Frankfurt, Gießen und Marburg kommen, wie Verdi mitteilte./csc/DP/mis
