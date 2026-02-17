Iran warnt USA vor Umsturzversuchen - Atomgespräche in Genf gestartet

Genf/Dubai, 17. Feb (Reuters) - Überschattet ⁠von gegenseitigen militärischen Drohungen haben die USA und der Iran am Dienstag in Genf ihre indirekten Atomgespräche wieder aufgenommen.

Das geistliche Oberhaupt des Iran, Ajatollah Ali Chamenei, warnte die USA vor Umsturzversuchen: Die Revolutionsgarden kündigten die zeitweise Sperrung der strategisch wichtigen Straße von Hormus an. Trump hatte zuvor erneut mit einem militärischen Eingreifen gedroht und einen Regimewechsel in Teheran als wohl ‌beste Lösung bezeichnet.

Die Verhandlungen in der Residenz des omanischen UN-Botschafters werden von dem Sultanat am Golf vermittelt. Auf US-Seite nehmen die Gesandten Steve Witkoff und Jared Kushner teil, die iranische Delegation leitet Außenminister Abbas Araghtschi. ⁠Trump erklärte, er sei "indirekt" ⁠in die Gespräche eingebunden. Er zeigte sich überzeugt, dass Teheran an einer Einigung interessiert sei, um weitere militärische Konsequenzen zu vermeiden. "Wir hätten einen Deal haben können, anstatt die B-2s zu schicken, um ihr nukleares Potenzial auszuschalten", sagte Trump am Montag mit Blick auf US-Luftangriffe im vergangenen Juni. Kürzlich hatte Trump zudem erklärt, ein "Regimewechsel" im Iran sei womöglich das Beste, was passieren könne.

CHAMENEI: AUCH DIE STÄRKSTE ARMEE KANN GEOHRFEIGT WERDEN

Chamenei wies diese Drohungen am Dienstag ‌zurück. Die US-Regierung werde mit dem Versuch scheitern, die Islamische Republik zu ‌stürzen, zitierten ihn staatliche Medien. "Der US-Präsident sagt, ihre Armee sei die stärkste der Welt, aber auch die stärkste Armee der Welt kann manchmal so hart geohrfeigt werden, dass sie nicht mehr aufsteht", sagte der Ajatollah.

Die Spannungen verschärften sich unmittelbar nach Beginn ⁠der Gespräche am Dienstag weiter. Die halbstaatliche Nachrichtenagentur Fars meldete, dass Teile der Straße von Hormus aus "Sicherheitsgründen" für einige Stunden ‌gesperrt würden. Die Revolutionsgarden hielten dort Manöver ab. Die ⁠Meerenge ist das wichtigste Nadelöhr für den weltweiten Ölhandel; eine Blockade würde die globalen Energiemärkte massiv treffen. Die Regierung in Teheran hatte in der Vergangenheit gedroht, die Durchfahrt im Falle eines Angriffs zu blockieren.

IRAN FORDERT ENDE DER SANKTIONEN

Ein hochrangiger iranischer Regierungsvertreter machte den Erfolg der Gespräche davon abhängig, ob die USA "unrealistische ‌Forderungen" unterließen und es ernst meinten mit der Aufhebung der ⁠Wirtschaftssanktionen. Außenamtssprecher Esmaeil Baghaei teilte mit, Teheran habe ⁠seine Vorstellungen über den Rahmen einer Einigung übermittelt.

Die iranische Führung steht innenpolitisch unter massivem Druck. Seit den Luftangriffen im Juni und der durch Sanktionen verschärften Wirtschaftskrise kam es zu Protesten, die Anfang des Jahres blutig niedergeschlagen wurden und Tausende Menschenleben forderten. Washington hat unterdessen seine militärische Präsenz in der Region verstärkt. Zwei US-Regierungsvertretern zufolge bereitet sich das Militär auf wochenlange Einsätze vor, sollte Trump einen Angriff befehlen.

Washington und sein Verbündeter Israel werfen dem Iran vor, nach Atomwaffen zu streben. Teheran bestreitet dies, hat jedoch Uran weit über den für die zivile Nutzung notwendigen Grad angereichert. Nach den Angriffen im Juni hatte Teheran erklärt, die Anreicherung gestoppt zu haben.

