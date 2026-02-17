Hyatt-Verwaltungsratschef tritt wegen Epstein-Kontakten zurück

17. ⁠Feb (Reuters) - Der Verwaltungsratschef der Hotelkette Hyatt nimmt wegen seiner Verbindungen zu dem verurteilten Sexualstraftäter Jeffrey Epstein seinen Hut.

Der 75-jährige Thomas Pritzker erklärte am Montag (Ortszeit), er ‌habe im Umgang mit Epstein und dessen Partnerin Ghislaine Maxwell ein "furchtbares Urteilsvermögen" an den Tag gelegt. ⁠Er ⁠habe den Kontakt aufrechterhalten und sich nicht früh genug distanziert, dafür gebe es keine Entschuldigung. "Gute Unternehmensführung bedeutet auch, Hyatt zu schützen, insbesondere im Zusammenhang mit meiner Verbindung zu Jeffrey Epstein ‌und Ghislaine Maxwell, die ich ‌zutiefst bedauere", erklärte Pritzker.

Pritzker hatte den Posten des Chairman seit 2004 inne und begleitete unter anderem ⁠den Börsengang des Unternehmens. Hyatt-Vorstandschef Mark Hoplamazian werde ‌das Amt als Verwaltungsratschef ⁠mit sofortiger Wirkung übernehmen, teilte das Unternehmen mit.

Die Veröffentlichung Zehntausender Gerichtsdokumente zum Fall Epstein hat Verbindungen des Sexualstraftäters zu zahlreichen Größen ‌aus Politik, Wirtschaft ⁠und Wissenschaft offenbart. Epstein hatte ⁠über Jahre hinweg einen Ring zur sexuellen Ausbeutung Minderjähriger unterhalten. Er wurde im Juli 2019 festgenommen und nahm sich den US-Behörden zufolge einen Monat später in einer New Yorker Gefängniszelle das Leben.

