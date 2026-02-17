IRW-News: Canamera Energy Metals Corp. : Canamera erwirbt Option auf 2.300 Hektar großes Uran-REE-Projekt Waterslide in Bancroft, Ontario

IRW-PRESS: Canamera Energy Metals Corp. : Canamera erwirbt Option auf 2.300 Hektar großes Uran-REE-Projekt Waterslide in Bancroft, Ontario

Edmonton, Alberta - 17. Februar 2026 / IRW-Press / Canamera Energy Metals Corp. (CSE: EMET | OTCQB: EMETF | FWB: 4LF0) (Canamera oder das Unternehmen) hat mit Gallik Explorations Inc. (Gallik) eine Optionsvereinbarung (die Vereinbarung) geschlossen, gemäß der Canamera vorbehaltlich der Genehmigung durch die Canadian Securities Exchange (Behördengenehmigung) das Recht hat, durch die unten beschriebenen Aktien- und Barzahlungen eine Beteiligung von bis zu 100 % an dem Konzessionsgebiet Waterslide (das Konzessionsgebiet) zu erwerben, einem 2.300 Hektar großen Uran- und Seltenerdmetall-Projekt, das sich etwa 20 km südöstlich von Bancroft (Ontario) befindet.

Das Konzessionsgebiet befindet sich in einem der etabliertesten Uran- und Seltenerdmetallbezirke Ontarios, dem Central Gneiss Belt (Zentraler Gneisgürtel) der Grenville Province. Mit sieben dokumentierten Mineralvorkommen auf oder neben dem Claim-Block - darunter Uran, Thorium, Fluorit und Seltenerdelemente - verschafft die Akquisition Canamera kurzfristige Explorationsziele in einer Region, die aufgrund der wachsenden Nachfrage nach heimischem Kernbrennstoff und kritischen Mineralien wieder verstärktes Interesse auf sich zieht.

Das Konzessionsgebiet Waterslide erweitert unser wachsendes Portfolio in Ontario um ein vielversprechendes, oberflächennahes Uran- und Seltenerdmetallziel, sagte Brad Brodeur, CEO von Canamera. Die Region Bancroft verfügt über eine gut dokumentierte geologische Geschichte der Uran- und Seltenerdmetallmineralisierung, und mit mehreren bekannten Vorkommen im Konzessionsgebiet sehen wir einen klaren Weg, um die Exploration effizient voranzutreiben. Diese Akquisition steht im Einklang mit unserer Strategie, Positionen von Bezirksgröße in bewährten kritischen Mineraliengebieten in ganz Amerika aufzubauen.

Bedingungen der Optionsvereinbarung

Gemäß den Bedingungen der Vereinbarung kann Canamera eine 100-prozentige Beteiligung an dem Konzessionsgebiet erwerben, indem es vier gestaffelte Zahlungen in bar und Stammaktien an Gallik leistet, die wie folgt strukturiert sind:

· Zahlung 1: 25.000 Dollar in bar und Stammaktien im Wert von 25.000 Dollar, fällig nach Erhalt der behördlichen Genehmigung;

· Zahlung 2: 25.000 Dollar in bar und Stammaktien im Wert von 25.000 Dollar, fällig am ersten Jahrestag der behördlichen Genehmigung;

· Zahlung 3: 25.000 Dollar in bar und Stammaktien im Wert von 25.000 Dollar, fällig am zweiten Jahrestag der behördlichen Genehmigung; und

· Zahlung 4: 25.000 Dollar in bar und Stammaktien im Wert von 25.000 Dollar, fällig am dritten Jahrestag der behördlichen Genehmigung.

Nach Erlangung der 100-prozentigen Beteiligung unterliegt das Konzessionsgebiet einer Net-Smelter-Return-Royalty (NSR) in Höhe von 2 % zugunsten von Gallik. Canamera hat die Option, ein Prozent (1 %) der NSR für 1.000.000 Dollar zurückzukaufen, wodurch sich die NSR-Royalty von 2 % auf 1 % reduziert. Die Vereinbarung unterliegt der Genehmigung durch die Canadian Securities Exchange.

Übersicht über das Projekt Waterslide

Das Konzessionsgebiet befindet sich im Nordwesten der Cardiff Township in Ontario innerhalb des Central Gneiss Belt der Grenville Province. Das Konzessionsgebiet umfasst 100 Bergbaukonzessionen mit einer Gesamtfläche von etwa 2.300 Hektar (etwa 20 Quadratkilometer). Die umliegende Region ist seit jeher für ihre Vorkommen an Uran, Thorium, Fluorit und Seltenerdmetallen bekannt, die mit alkalischen und karbonatitischen Intrusionssystemen in Zusammenhang stehen.

Abbildung 1: Lageplan des Konzessionsgebiets Waterslide

https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2026/83001/02-17-26EMETWaterslide_DE_prcom.001.png

Abbildung 2: Karte der Mineralvorkommen im Konzessionsgebiet Waterslide

https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2026/83001/02-17-26EMETWaterslide_DE_prcom.002.png

Die wissenschaftlichen und technischen Informationen in dieser Pressemitteilung wurden von Warren Robb, P.Geo. (British Columbia), VP Exploration des Unternehmens und qualifizierter Sachverständiger gemäß National Instrument 43-101, geprüft und genehmigt.

Über Canamera Energy Metals Corp.

Canamera Energy Metals Corp. ist ein Explorationsunternehmen, das auf kritische Mineralien und Seltenerdmetalle spezialisiert ist und die Absicht hat, sich ein diversifiziertes Portfolio von Projekten in Distriktgröße auf dem gesamten amerikanischen Kontinent aufzubauen. In Nordamerika umfasst das Portfolio des Unternehmens das Seltenerdmetall-Niob-Projekt Schryburt Lake in Ontario, das Projekt Iron Hills mit kritischen Mineralien und Seltenerdmetallen in Colorado, das Seltenerdmetallprojekt Garrow im Norden Ontarios, das Seltenerdmetall- und Uranprojekt Waterslide im Norden Ontarios, das Uranprojekt Great Divide Basin in Wyoming und das Projekt Mantle in British Columbia. In Südamerika widmet sich Canamera dem weiteren Ausbau der Seltenerdmetallprojekte Turvolândia und São Sepé in Brasilien. Bei diesem Portfolio konzentriert sich Canamera vor allem auf wenig explorierte Regionen mit starken geologischen Signaturen und einer für den Bergbau aufgeschlossenen Verwaltung. Dabei werden geochemische, geophysikalische und geologische Daten eingesetzt, um vielversprechende Explorationsmöglichkeiten zu generieren und voranzutreiben. Weitere Informationen finden Sie unter www.canamerametals.com.

FÜR WEITERE INFORMATIONEN WENDEN SIE SICH BITTE AN:

Brad Brodeur

Chief Executive Officer

brad@canamerametals.com

780-238-7163

WARNHINWEIS BEZÜGLICH ZUKUNFTSGERICHTETER INFORMATIONEN

Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen im Sinne der geltenden kanadischen Wertpapiergesetze. Zukunftsgerichtete Aussagen sind in der Regel durch Wörter wie wird, plant, erwartet, könnte, potenziell, Ziel und ähnliche Ausdrücke gekennzeichnet oder durch Aussagen, dass Ereignisse, Bedingungen oder Ergebnisse eintreten werden, können, könnten oder sollten. Alle Aussagen, die keine historischen Tatsachen darstellen, sind zukunftsgerichtete Aussagen.

Zukunftsgerichtete Aussagen in dieser Pressemitteilung beinhalten unter anderem Aussagen über: den Erhalt der behördlichen Genehmigung; den Abschluss der Optionsvereinbarung und den voraussichtlichen Zahlungsplan; die Fähigkeit des Unternehmens, eine 100-prozentige Beteiligung am Konzessionsgebiet zu erwerben; das Explorationspotenzial des Konzessionsgebiets; sowie die Explorationsstrategien und -pläne des Unternehmens.

Zukunftsgerichtete Aussagen basieren auf Annahmen, Schätzungen und Meinungen des Managements zum Zeitpunkt der Äußerung und unterliegen einer Reihe von Risiken und Ungewissheiten, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von den erwarteten oder prognostizierten Ergebnissen abweichen. Zu diesen Risiken gehören unter anderem: die Unfähigkeit des Unternehmens, die behördliche Genehmigung für die Transaktion zu erhalten; die Nichteinhaltung der Bedingungen der Optionsvereinbarung; Unsicherheiten in Bezug auf die Geologie des Konzessionsgebiets; Änderungen der Rohstoffpreise für Uran und Seltenerdelemente; die Verfügbarkeit von Finanzmitteln für die Exploration; die Fähigkeit, die erforderlichen Genehmigungen zu erhalten; und allgemeine Risiken im Zusammenhang mit der Mineralexploration.

Weitere Risikofaktoren, die das Unternehmen betreffen, sind in den fortlaufenden Offenlegungsdokumenten des Unternehmens unter www.sedarplus.ca zu finden.

Leser werden darauf hingewiesen, sich nicht vorbehaltlos auf zukunftsgerichtete Aussagen zu verlassen. Das Unternehmen beabsichtigt nicht und lehnt ausdrücklich jede Verpflichtung ab, zukunftsgerichtete Aussagen aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder aus anderen Gründen zu aktualisieren oder zu revidieren, es sei denn, dies ist durch geltende Wertpapiergesetze vorgeschrieben.

Weder die Canadian Securities Exchange noch deren Regulierungsdienstleister (wie dieser Begriff in den Richtlinien der Canadian Securities Exchange definiert ist) übernehmen die Verantwortung für die Angemessenheit oder Richtigkeit dieser Pressemitteilung.

