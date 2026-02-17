IRW-News: Datavault AI Inc: Datavault AI aktualisiert Umsatzprognose um rund 30 % auf 38 bis 40 Millionen $

IRW-PRESS: Datavault AI Inc: Datavault AI aktualisiert Umsatzprognose um rund 30 % auf 38 bis 40 Millionen $

PHILADELPHIA, PA / ACCESS Newswire / 17. Februar 2026 / Datavault AI Inc. (NASDAQ:DVLT) (Datavault AI oder das Unternehmen), ein führender Anbieter von Technologien für Datenmonetarisierung, Authentifizierung, digitale Interaktion und Tokenisierung realer Vermögenswerte (RWA), gab heute bekannt, dass sein aktualisierter vorläufiger (ungeprüfter) Umsatz für das Geschäftsjahr 2025 auf 38 bis 40 Millionen $ geschätzt wird und damit die vorherige Schätzung von 30 Millionen $ um bis zu 33 % übertrifft. Der geschätzte Umsatz für das Geschäftsjahr 2025 entspricht im Mittel einem Wachstum von etwa 1.300 % gegenüber dem Vorjahr.

Das Unternehmen führte dieses Umsatzwachstum auf seine Lizenzgebühren für Kundentechnologie sowie auf die Tokenisierungs- und Monetarisierungsdienste seiner Data Science Group zurück.

Darüber hinaus bekräftigte Datavault AI seine Umsatzprognose für das Geschäftsjahr 2026 in Höhe von 200 Millionen $, was bei Erreichen dieser Marke einem Wachstum von 400 % bis 440 % gegenüber dem Vorjahr entspräche.

WICHTIGE FINANZKENNZAHLEN

Geschäftsjahr 2025 (vorläufig, ungeprüft):

· Geschätzter Umsatz: 38 bis 40 Millionen $

· Vorherige Schätzung: 30 Millionen $

· Inkrementelle Veränderung: +8 bis 10 Millionen $ (+27 % bis +33 %)

· Mittelwert: 39 Millionen $ (+30 % gegenüber vorheriger Schätzung)

Geschäftsjahr 2026 (bestätigt, prognostiziert):

· Erwarteter Umsatz: 200 Millionen $

· Erwartetes Wachstum gegenüber dem Vorjahr: +400 % bis +426 %

· Erwartetes Wachstum gegenüber geschätztem Mittelwert für das Geschäftsjahr 2025: 413 %

Die aktualisierten vorläufigen Umsatzzahlen des Unternehmens für das Geschäftsjahr 2025 zeigen eine deutliche Beschleunigung bei der Einführung von KI in Unternehmen und versetzen Datavault AI in die Lage, bis 2026 ein außergewöhnliches Wachstum zu erzielen. Das Unternehmen erwartet für das Geschäftsjahr 2026 einen Umsatz von mindestens 200 Millionen $ - wenn dies erreicht wird, würde dies eine Verfünffachung gegenüber dem Geschäftsjahr 2025 bedeuten.

Die Überschreitung unserer früheren Umsatzprognose für das Geschäftsjahr 2025 um 30 % im Mittelwert bei gleichzeitiger Beibehaltung unseres ehrgeizigen Ziels von 200 Millionen $ für das Geschäftsjahr 2026 spiegelt sowohl die geschäftskritische Bedeutung unserer Plattform als auch die von uns aufgebaute operative Hebelwirkung wider, sagte Nate Bradley, CEO von Datavault AI. Wie erwartet haben wir das Jahr 2025 erfolgreich abgeschlossen und starten mit der robustesten Pipeline an Neugeschäften in der Unternehmensgeschichte und einer relativ klaren Sicht auf unsere Umsatzziele in das Jahr 2026.

Das Jahr 2025 war geprägt von zahlreichen Neukundengewinnen aus einem breiten Spektrum von Branchen, fügte Bradley hinzu. Viele dieser Kunden haben zunächst mit ersten Schritten in den Bereichen Unternehmens-KI, Asset-Tokenisierung und Monetarisierung die Lage sondiert. Wir erwarten für 2026 eine hohe Kundenbindungsrate und gehen davon aus, dass viele ihre Engagement-Levels in Zukunft erhöhen werden.

Datavault AI plant, seine geprüften Finanzdaten für 2025 nächsten Monat der SEC vorzulegen.

Wichtiger Hinweis

Die aktualisierten vorläufigen, ungeprüften Finanzergebnisse von Datavault AI für das am 31. Dezember 2025 endende Geschäftsjahr basieren auf den derzeit verfügbaren Informationen. Der unabhängige Wirtschaftsprüfer von Datavault AI hat diese vorläufigen geschätzten Finanzergebnisse weder geprüft noch bestätigt. Die tatsächlichen Ergebnisse von Datavault AI können erheblich von diesen vorläufigen Finanzergebnissen abweichen. Diese vorläufigen Finanzdaten wurden von Datavault AI erstellt und unterliegen der Verantwortung von Datavault AI. Datavault AI hat die Prüfung dieser vorläufigen Finanzergebnisse für das am 31. Dezember 2025 endende Geschäftsjahr noch nicht vollständig abgeschlossen.

Über Datavault AI Inc.

Datavault AITM (Nasdaq:DVLT) ist führend im Bereich KI-gesteuerter Datenerfahrungen, Bewertung und Monetarisierung von Vermögenswerten in der Web 3.0-Umgebung. Die cloudbasierte Plattform des Unternehmens bietet umfassende Lösungen mit Schwerpunkt auf Zusammenarbeit in den Bereichen Acoustic Science und Data Science. Der Geschäftsbereich Acoustic Science von Datavault AI umfasst die patentierten Technologien WiSA®, ADIO® und Sumerian® sowie branchenweit einzigartige grundlegende Technologien für die räumliche und mehrkanalige drahtlose HD-Audioübertragung mit IP-Schutz für Audio-Timing, Synchronisation und mehrkanalige Interferenzunterdrückung. Der Geschäftsbereich Data Science nutzt die Leistungsfähigkeit von Web 3.0 und High-Performance-Computing-Systemen, um Lösungen für die Wahrnehmung, Bewertung und sichere Monetarisierung von Erfahrungsdaten anzubieten. Die cloudbasierte Plattform von Datavault AI bietet umfassende Lösungen für verschiedene Branchen, darunter HPC-Softwarelizenzen für Sport und Unterhaltung, Veranstaltungen und Veranstaltungsorte, Biotechnologie, Bildung, Fintech, Immobilien, Gesundheitswesen, Energie und mehr. Der Information Data Exchange® (IDE) ermöglicht Digital Twins, die Lizenzierung von Namen, Bildern und Ähnlichkeiten (NIL), indem physische Objekte aus der realen Welt sicher an unveränderliche Metadatenobjekte angehängt werden, wodurch eine verantwortungsvolle KI mit Integrität gefördert wird. Die Technologie-Suite von Datavault AI ist vollständig anpassbar und bietet KI- und Machine-Learning-Automatisierung (ML), Integration von Drittanbietern, detaillierte Analysen und Daten, Marketing-Automatisierung und Werbeüberwachung. Das Unternehmen hat seinen Hauptsitz in Philadelphia, Pennsylvania. Weitere Informationen über Datavault AI finden Sie unter www.dvlt.ai.

Zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen (im Sinne des Private Securities Litigation Reform Act von 1995 in seiner geänderten Fassung und anderer Wertpapiergesetze) über Datavault AI Inc. (Datavault AI, das Unternehmen, uns, unser oder wir) und unsere Branche, die Risiken und Unsicherheiten beinhalten. In einigen Fällen können Sie zukunftsgerichtete Aussagen daran erkennen, dass sie Wörter wie dürften, könnten, werden, sollen, sollten, erwarten, planen, voraussehen, könnten, beabsichtigen, anstreben, prognostizieren, erwägen, glauben, schätzt, prognostiziert, potenziell, Ziel, Zielsetzung, strebt an, wahrscheinlich oder fortsetzen oder die Verneinung dieser Wörter oder andere ähnliche Begriffe oder Ausdrücke, die sich auf unsere Erwartungen, Strategien, Pläne oder Absichten beziehen. Das Fehlen dieser Wörter bedeutet nicht, dass eine Aussage nicht zukunftsgerichtet ist. Solche zukunftsgerichteten Aussagen, einschließlich, aber nicht beschränkt auf Aussagen über zukünftige Ereignisse, erwartete Umsätze für 2025, Prognosen zum Umsatzwachstum bis 2026 und die erwarteten operativen, technischen und kommerziellen Ergebnisse der Geschäftsstrategie des Unternehmens, basieren notwendigerweise auf Schätzungen und Annahmen, die zwar vom Unternehmen und seinem Management als angemessen erachtet werden, aber von Natur aus unsicher sind. Die Leser werden darauf hingewiesen, sich nicht übermäßig auf diese und andere zukunftsgerichtete Aussagen in dieser Mitteilung zu verlassen.

Die tatsächlichen Ergebnisse können aufgrund verschiedener Risiken und Ungewissheiten, einschließlich, aber nicht beschränkt auf die folgenden, erheblich von den in diesen zukunftsgerichteten Aussagen angegebenen Ergebnissen abweichen: Risiken im Zusammenhang mit der Fähigkeit von Datavault AI, seine kommerziellen Partnerschaften, Kooperationen und/oder Strategien erfolgreich umzusetzen; Veränderungen der Marktnachfrage nach den Dienstleistungen und Produkten von Datavault AI; Veränderungen der wirtschaftlichen, marktbezogenen oder regulatorischen Rahmenbedingungen; Risiken im Zusammenhang mit sich weiterentwickelnden regulatorischen Rahmenbedingungen für tokenisierte Vermögenswerte; Risiken im Zusammenhang mit der technologischen Entwicklung und Integration; und andere Risiken und Unsicherheiten, die in den bei der SEC eingereichten Unterlagen von Datavault AI, einschließlich des Jahresberichts auf Formular 10-K für das am 31. Dezember 2024 endende Geschäftsjahr und anderer Unterlagen, die Datavault AI von Zeit zu Zeit bei der SEC einreicht, ausführlicher beschrieben sind und die auf der Website der SEC unter www.sec.gov verfügbar sind und dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse von den Erwartungen abweichen.

Die in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen beziehen sich nur auf Ereignisse zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieser Aussagen. Datavault AI übernimmt keine Verpflichtung, die in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen zu aktualisieren, um Ereignisse oder Umstände nach dem Datum dieser Pressemitteilung oder neue Informationen oder das Eintreten unvorhergesehener Ereignisse widerzuspiegeln, es sei denn, dies ist gesetzlich vorgeschrieben. Datavault AI erreicht möglicherweise nicht die in seinen zukunftsgerichteten Aussagen offenbarten Pläne, Absichten oder Erwartungen, und Sie sollten sich nicht übermäßig auf solche zukunftsgerichteten Aussagen verlassen. Die zukunftsgerichteten Aussagen von Datavault AI spiegeln nicht die potenziellen Auswirkungen zukünftiger Akquisitionen, Fusionen, Veräußerungen, Joint Ventures oder Investitionen wider, die das Unternehmen möglicherweise tätigt.

Medienanfragen:

marketing@dvlt.ai

Kontakt für Anleger:

ir@dvlt.ai

QUELLE: Datavault AI Inc

