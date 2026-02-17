IRW-News: EMP Metals Corp.: EMP Metals und Saltworks empfangen den Minister für Energie und Ressourcen von Saskatchewan

IRW-PRESS: EMP Metals Corp.: EMP Metals und Saltworks empfangen den Minister für Energie und Ressourcen von Saskatchewan

Vancouver, British Columbia, 17. Februar 2026 / IRW-Press / EMP Metals Corp. (CSE: EMPS) (OTCQB: EMPPF) (FWB: 9ST) (EMP Metals oder das Unternehmen) und die Firma Saltworks Technologies Inc. (Saltworks), der Partner des Unternehmens beim Projekt Aurora, hatten das Vergnügen, Herrn Chris Beaudry, den ehrwürdigen Minister für Energie und Ressourcen von Saskatchewan, bei einem Rundgang durch die Planungs- und Fertigungszentrale von Saltworks in Richmond (British Columbia) empfangen zu dürfen. Hier finden die technischen Planungsarbeiten und der Zusammenbau von industriellen Abwasseraufbereitungs- und Lithiumraffinationssystemen statt (siehe Abbildung 1).

Der Besuch umfasste eine eingehende Vor-Ort-Besichtigung der bestehenden und für den kommerziellen Maßstab ausgelegten Kapazitäten in den Bereichen technische Planung, Fertigung und modularisierte Produktion sowie der Lithiumraffinationsanlagen und des Lithiumraffinationssystems der Generation II von Saltworks. Diese Kapazitäten bilden die Grundlage für das Projekt Aurora - eine millionenschwere Demonstrationspartnerschaft zwischen Saltworks und EMP Metals, die den Fokus auf die Validierung und Risikominimierung einer skalierbaren Lithiumraffinationslösung richtet, um die Erschließung der Lithiumsoleressourcen Kanadas voranzutreiben.

Die Regierung von Saskatchewan ist ein starker Befürworter innovativer Projekte, die für Investitionen sorgen, gute Arbeitsplätze schaffen und unsere Position als führendes Unternehmen auf dem Gebiet der kritischen Mineralien stärken, erläutert Chris Beaudry, Minister für Energie und Ressourcen. Das Projekt Aurora spielt eine Schlüsselrolle für das Wachstum des aufstrebenden Lithiumsektors unserer Provinz und ist ein hervorragendes Beispiel, um zu zeigen, warum Saskatchewan zu den weltweit führenden Jurisdiktionen im Bereich der Ressourcenerschließung zählt.

Im Namen der Aktionäre von EMP möchte ich Minister Beaudry und seinem Team für ihr Interesse und für ihre anhaltende Unterstützung des Projekts Aurora danken. Es ist eine große Freude, hier in Saskatchewan zu arbeiten, wo das Risiko, welches unser Unternehmen eingegangen ist, von der hiesigen Regierung gewürdigt wird und wo unsere bisherigen Erfolge, die wir im Zuge unserer Arbeiten zum Aufbau einer neuen und wachstumsstarken Lithiumbergbaubranche in der Provinz erzielt haben, aktiv unterstützt werden, so Karl Kottmeier, CEO von EMP Metals.

Wir freuen uns, dass wir die Gelegenheit bekommen haben, Minister Beaudry zu empfangen und ihm zu zeigen, wie bei Saltworks modulare industrielle Wasseraufbereitungs- und Lithiumraffinationssysteme im kommerziellen Maßstab entwickelt und hergestellt werden, erklärt Ben Sparrow, CEO von Saltworks Technologies. Das Projekt Aurora ist ein entscheidendes Projekt, das uns die Möglichkeit eröffnet, diese Technologie in einer realen Betriebsumgebung zu validieren und Risiken zu minimieren, bevor wir sie in größerem Umfang vermarkten und für die Lithiumsolevorkommen in Kanada und auf internationaler Ebene nutzen.

Minister Beaudrys Besuch bei Saltworks folgte im Anschluss an seine Teilnahme an der Veranstaltung AME Roundup, einer führenden Konferenz für Mineralexploration in Vancouver. Das Demonstrationsprogramm im Projekt Aurora wird durch die Saskatchewan Critical Minerals Innovation Incentive (SCMII) unterstützt (siehe Pressemitteilung vom 17. September 2025).

Über EMP Metals

EMP ist ein in Kanada ansässiges Lithiumexplorations- und -entwicklungsunternehmen, das sich auf großvolumige Ressourcen unter Verwendung der direkten Lithiumgewinnung (DLE) konzentriert. EMP hält derzeit mehr als 205.000 Acres netto (83.000 Hektar) an untertägigen Mineralrechten (Subsurface Dispositions) und strategischen Bohrlöchern im Süden von Saskatchewan.

Weitere Informationen finden Sie auf der Website des Unternehmens unter www.empmetals.com oder kontaktieren Sie:

Karl Kottmeier, CEO

karl@pemgroup.ca

Tel.: 1-604-689-7422

Paul Schubach, COO

paul@empmetals.com

Tel.: 1-306-519-8341

Zukunftsgerichtete Aussagen

Die in dieser Pressemitteilung enthaltenen Informationen umfassen zukunftsgerichtete Aussagen, die auf Annahmen zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieser Pressemitteilung basieren. Diese Aussagen spiegeln die aktuellen Einschätzungen, Überzeugungen, Absichten und Erwartungen des Managements wider. Sie sind keine Garantien für zukünftige Leistungen. EMP Metals weist darauf hin, dass alle zukunftsgerichteten Aussagen von Natur aus unsicher sind und dass die tatsächliche Leistung von einer Reihe wesentlicher Faktoren beeinflusst werden kann, von denen viele außerhalb der Kontrolle von EMP Metals liegen. Zu diesen Faktoren zählen unter anderem: Risiken und Ungewissheiten in Bezug auf die begrenzte Betriebsgeschichte von EMP Metals, die Fähigkeit, ausreichende Finanzmittel zur Durchführung der Explorations- und Erschließungsziele auf seinen Mineralkonzessionsgebieten zu beschaffen, die Erlangung der für die Durchführung seiner Aktivitäten erforderlichen Genehmigungen und die Notwendigkeit, Umwelt- und behördliche Vorschriften einzuhalten. Dementsprechend können die tatsächlichen und zukünftigen Ereignisse, Bedingungen und Ergebnisse wesentlich von den Schätzungen, Überzeugungen, Absichten und Erwartungen abweichen, die in den zukunftsgerichteten Informationen ausdrücklich oder implizit zum Ausdruck gebracht werden. Sofern nicht durch geltende Wertpapiergesetze vorgeschrieben, übernimmt EMP Metals keine Verpflichtung, zukunftsgerichtete Informationen öffentlich zu aktualisieren oder zu revidieren.

Die Canadian Securities Exchange hat die hierin enthaltenen Informationen weder genehmigt noch abgelehnt und übernimmt keine Verantwortung für die Angemessenheit oder Genauigkeit dieser Pressemitteilung.

