IRW-News: GT Resources Inc.: GT Resources erweitert sein Portfolio in Finnland um ein im Grünsteingürtel lagerndes Gold- und Nickelprojekt

IRW-PRESS: GT Resources Inc.: GT Resources erweitert sein Portfolio in Finnland um ein im Grünsteingürtel lagerndes Gold- und Nickelprojekt

17. Februar 2026 - Toronto, Ontario / IRW-Press / GT Resources Inc. (TSX-V: GT, OTCQB: CGTRF, FWB: 7N1) (das Unternehmen oder GT) freut sich, den Erwerb des Goldprojekts Kuhmo in Mittelfinnland mittels Absteckens bekannt zu geben. Das Projekt erstreckt sich über 12.300 Hektar im überaus höffigen Grünsteingürtel Kuhmo, 130 km südöstlich des Vorzeigeprojekts Läntinen Koillismaa (LK) des Unternehmens (Abbildung 1).

Highlights

- Chance auf kurzfristige Entdeckungen: Weitläufige Goldanomalien in Geschiebemergel, die noch ungeklärt und für Bohrungen bereit sind.

- Hochgradige Anomalien in Geschiebemergel: Goldproben mit bis zu 45.800 ppb in Geschiebemergel.

- Nachweis: Begrenzte historische Bohrungen lieferten unter anderem 11,4 g/t Gold auf 0,9 m (Bohrloch SMS/LEL_1) und 2,3 g/t Gold auf 4,7 m (Bohrloch MEN036).

- Geologische Analoga: Merkmale orogenischer Goldvorkommen wie Verwerfungen parallel zum Gürtel und späte klastische Sedimente, die aus struktureller Sicht Sedimenten vom Typ Temiskaming in der erstklassigen Abitibi Subprovince entsprechen.

- Polymetallisches Potenzial: Das Projekt Kuhmo weist ein bekanntes Nickelvorkommen auf, das die historische Mineralressource Arola1 im Umfang von 1,5 Mio. Tonnen mit 0,46 % Nickel umfasst.

- Strategischer Grundbesitz: 12.300 ha im Grünsteingürtel Kuhmo im Rahmen von zwei Explorations-Reservierungen (Exploration Reservations); keine Überschneidung mit Natura 2000-Schutzgebieten.

- Betriebliche Synergien: Die Nähe zum Vorzeigeprojekt LK des Unternehmens bietet Kosteneinsparungen durch ein etabliertes technisches Team, lokale Infrastruktur und Explorationslogistik. Angesichts dieser regionalen Cluster-Strategie kann der größtmögliche Wert aus den für die Exploration aufgewendeten Mitteln herausgeholt werden.

- Infrastrukturvorteil: Hervorragender ganzjähriger Zugang über Asphalt-/Schotterstraßen und Nähe zu Eisenbahn und der Hafenstadt Oulu.

- Finnland: Eine führende bergbaufreundliche Jurisdiktion.

- Wettbewerbsvorteil: Die historische staatliche Exploration konzentrierte sich auf Nickel zur Versorgung des finnischen Industriekomplexes; dabei wurden zwar viele Goldanomalien in Geschiebemergel definiert, die jedoch noch weitgehend unerkundet sind.

Neil Pettigrew, Vice President of Exploration, sagt dazu: Kuhmo weist viele Ähnlichkeiten zu dem ertragreichen goldführenden Grünsteingürtel in der Abitibi Subprovince in Kanada auf. Darüber hinaus wurde der Gürtel infolge der staatlichen Mineralexplorationsarbeiten mit mehr als 22.000 hochwertigen regionalen Geschiebemergelproben erfasst, was GT zahlreiche unerprobte Goldziele verschafft. Dies bietet die seltene Möglichkeit, den Zeitraum bis zu einer Entdeckung in einem unbeachteten Grünsteingürtel zu beschleunigen. Unsere Strategie orientiert sich an den Erfolgen von Kenorland Minerals Ltd. in Kanada.

Geologie des Kuhmo-Gürtels

Der Grünsteingürtel Kuhmo aus dem Archäikum ist ein 220 km langer Komplex im Osten Mittelfinnlands (Abbildungen 1 und 2). Obwohl der Gürtel in der Vergangenheit für seine Nickelvorkommen bekannt war, hat GT Resources ihn als ein hervorragendes Ziel für orogene und intrusionsbezogene Goldvorkommen identifiziert.

Die strukturellen Gegebenheiten des Gürtels ähneln in bemerkenswerter Weise der kanadischen Abitibi Subprovince. Die Sandsteine und Konglomerate der Formation Ronkaperä lagerten sich vor 60 bis 90 Millionen Jahren nach der Hauptphase des Vulkanismus entlang von wichtigen Verwerfungen mit Nord-Süd-Ausrichtung in Becken ab. Diese Sedimente vom Typ Temiskaming dienen als wichtiger Vektor für die Goldexploration, da sie auf tief gelegene Brüche hinweisen, die als primäre Leitungen für eine Goldmineralisierung fungierten.

Goldmineralisierung

Das Projekt Kuhmo weist die Merkmale eines bedeutenden orogenischen Goldsystems auf, wozu Verwerfungen im Gürtelmaßstab und Ausspreizungen, die als Leitungen für Flüssigkeiten und Dilationszonen dienen, Arsenopyrit- und Quarz-Turmalin-Alteration sowie eine vielfältige Mischung höffiger Lithologien (Komatiite, tholeiitische Basalte, felsisches Vulkangestein, klastische Sedimente, Eisenerzformationen und felsische Intrusionsstöcke) gehören (Abbildung 2, Tabelle 1).

Geochemische Vektoren: Warum Arsen günstig ist

Bei orogenischen Goldsystemen aus dem Archäikum erweist sich Arsen oft als wichtiges Indikatorelement. Gold und Arsen werden häufig von denselben hydrothermalen Flüssigkeiten transportiert. Wenn sich diese Flüssigkeiten bei der Bildung von Mineralvorkommen absetzen, tritt Gold häufig neben arsenhaltigen Mineralen wie Arsenopyrit auf.

Da Arsen häufig einen deutlich größeren geochemischen Halo als Gold bildet, kann die Identifizierung von Arsenanomalien in regionalen Geschiebemergelproben als Vektor in Richtung des Kerns eines mineralisierten Systems dienen. Bei Kuhmo bietet die starke Korrelation zwischen Arsen und großen strukturellen Verwerfungen (Abbildung 3) einen klaren Fahrplan für Bohrungen.

Bei Kuhmo besteht auch Potenzial für die Auffindung von Gold in Verbindung mit Intrusionen, wobei Arsen-Bismut-Wolfram-Tellur-Anomalien in Geschiebemergel entlang des Rands eines späten felsischen Intrusionsstocks auftreten (Abbildung 4).

Nickelmineralisierung: Historische Mineralressourcen

Der Gürtel beherbergt bedeutende Nickelvorkommen in Verbindung mit Komatiit (Abbildung 2, Tabellen 1 und 2), wobei die Mineralisierung in zwei bekannten Lagerstätten in die Tiefe offen ist und Potenzial für weitere Entdeckungen besteht.

Tabelle 1: Ausgewählte Gold- und Nickelabschnitte aus den historischen Bohrungen

Bohrloch-Nr. Abschnitt (m) Gehalt

SMS/LEL_1 0,9 11,4 g/t Au

R344 1,0 9,0 g/t Au

MEN036 4,7 2,3 g/t Au

R306 7,0 1,26 % Ni

R319 8,0 1,16 % Ni

Quellen: Offene Datenbank des Geologischen Dienstes Finnlands (GTK).

Tabelle 2: Historische Nickelressourcenschätzungen

Lagerstätte Tonnen Gehalt (Ni) Status

Arola 1.500.000 0,46 % Historische Ressource1

Sika-Aho 175.000 0,66 % Historische Ressource2

Quellen: 1. Interner Bericht, Outokumpu (1998). 2. Heino, T., 1998. HYRYNSALMI, Puistola 1 (kaivosrekisteri No 5657/1) ja Paatola 1 (kaivosrekisteri No 5619/1) nikkeliesiintymän mineraalivarantoarvio. Geologischer Dienst Finnlands, Archivbericht, M19/4421/-98/1/10, S. 33.

Nächste Schritte

GT beabsichtigt, ein Explorationsprogramm einzuleiten, um das Goldpotenzial des Gürtels zu erschließen.

- Winter 2026: Erneute Protokollierung und Beprobung des Kerns aus den historischen Bohrungen des GTK (Schwerpunkt auf bislang nicht auf Gold analysierten Zonen).

- Frühling/Sommer 2026: Detaillierte magnetische Vermessung; ergänzende Geschiebemergelprobenahmen und Kartierungen.

- Herbst 2026: Definition von Zielen und Vorbereitungen auf Bohrungen.

Abbildung 1. Lageplan des Projekts Kuhmo und des nahegelegenen Vorzeigeprojekts LK

20260217Kuhmo_DE_Prcom.001

Abbildung 2. Vereinfachte geologische Karte des Projekts Kuhmo mit bemerkenswerten Gold- und Nickelvorkommen und -lagerstätten

20260217Kuhmo_DE_Prcom.002

Abbildung 3. Geschiebemergelprobenahmen des GTK mit Gold- und Arsenanomalien und ihrer engen Beziehung zu wichtigen Strukturen

20260217Kuhmo_DE_Prcom.003

Abbildung 4. Geochemische Gold- und Arsentrends mit Bismut, Wolfram, Antimon, Zink und Tellur auf dem südlichen Block des Projekts Kuhmo im Bereich eines späten felsischen Intrusionsstocks

20260217Kuhmo_DE_Prcom.004

Haftungsausschluss - historische Ressourcenschätzung - Lagerstätten Sika-Aho und Arola

Die Leser werden ausdrücklich darauf hingewiesen, dass das Unternehmen nicht versucht hat, die historischen Mineralressourcenschätzungen zu verifizieren, und sie sich daher nicht auf die historischen Schätzungen verlassen sollten. Ein qualifizierter Sachverständiger hat keine ausreichenden Arbeiten durchgeführt, um eine historische Schätzung als eine aktuelle Mineralressource zu klassifizieren; des Weiteren hat ein qualifizierter Sachverständiger auch noch nicht bestimmt, welche Arbeiten erforderlich sind, um eine historische Schätzung zu verifizieren oder zu aktuellen Mineralressourcen oder Mineralreserven aufzuwerten.

Das Unternehmen behandelt die historischen Schätzungen nicht als aktuelle Mineralressourcen.

Die Nickellagerstätte Arola enthält eine historische Ressource, die auf 1.500.000 Tonnen mit 0,46 % Ni geschätzt wird.1

Die Nickellagerstätte Sika-Aho enthält eine historische Ressource, die unter Anwendung eines Cutoff-Wertes von 0,35 % Ni auf 175.000 Tonnen mit 0,66 % Ni geschätzt wird.2

Quellennachweis

1Historischer Unternehmensbericht von Outokumpu von 1998, keine NI 43-101-konforme historische Mineralressourcenschätzung.

2Heino, T., 1998. HYRYNSALMI, Puistola 1 (kaivosrekisteri No 5657/1) ja Paatola 1 (kaivosrekisteri No 5619/1) nikkeliesiintymän mineraalivarantoarvio. Geologischer Dienst Finnlands, Archivbericht, M19/4421/-98/1/10, S. 33.

Qualifizierter Sachverständiger

Die in dieser Pressemitteilung enthaltenen Fachinformationen wurden von Neil Pettigrew, M.Sc., P. Geo., Vice President of Exploration und ein Direktor des Unternehmens, in seiner Funktion als qualifizierter Sachverständiger gemäß der Vorschrift National Instrument 43-101 geprüft und verifiziert.

Über GT Resources

GT Resources Inc. (TSX-V: GT, OTCQB: CGTRF, FWB: 7N1) ist ein Mineralexplorationsunternehmen, dessen Hauptaugenmerk auf die Entdeckung von Vorkommen in Bezirksgröße in erstklassigen Bergbaugebieten sowie auf die Verringerung der mit ihnen verbundenen Risiken gerichtet ist. Die Strategie des Unternehmens basiert auf einer disziplinierten, wissenschaftlichen Methodik, die darauf ausgelegt ist, durch den Ausbau von potenzialreichen Konzessionsgebieten unter robusten regulatorischen Rahmenbedingungen einen Wert für die Aktionäre zu schaffen.

In Finnland bemüht sich das Unternehmen um die Weiterentwicklung seines Vorzeigeprojekts Läntinen Koillismaa (LK), das bedeutende Mineralressourcen mit Palladium-, Platin-, Gold-, Kupfer- und Nickelvorkommen beherbergt. In Kanada verfügt GT über ein Portfolio von im Frühstadium befindlichen Projekten, die auf kritische und edle Metalle abzielen und für die noch keine Ressource abgegrenzt wurde. Dank der Qualität und des Umfangs des Projektportfolios hat das Unternehmen eine strategische Investition von Glencore plc, einem der weltweit größten diversifizierten Rohstoffkonzerne, erhalten.

IN NAMEN DES BOARDS

Derrick Weyrauch

President & CEO, Direktor

