IRW-News: Inturai Ventures Corp.: Inturai Ventures erweitert seinen Zugang zum europäischen Markt mit der Notierung an der Tradegate

IRW-PRESS: Inturai Ventures Corp.: Inturai Ventures erweitert seinen Zugang zum europäischen Markt mit der Notierung an der Tradegate

Highlights

· Inturai-Aktien werden nun an der Börse Tradegate in Deutschland unter dem Symbol 3QG0 gehandelt

· Europäische Anleger erhalten Zugang zu verlängerten EU-Handelszeiten, was die internationale Liquidität verbessert

· Die Notierung an der Tradegate ergänzt den bestehenden Kapitalmarktzugang von Inturai in Kanada, den USA und Deutschland

Vancouver, British Columbia - 17. Februar 2026 / IRW-Press / Inturai Ventures Corp. (das Unternehmen) (CSE: URAI / OTC: URAIF / FWB: 3QG0) freut sich bekannt zu geben, dass seine Stammaktien an der Börse Tradegate in Deutschland unter dem Symbol 3QG0 zum Handel zugelassen wurden.

Die Notierung an der Tradegate ermöglicht europäischen Anlegern den direkten Zugang zum Handel mit Inturai-Aktien während der EU-Börsenzeiten, einschließlich verlängerter Handelszeiten in den wichtigsten europäischen Zeitzonen. Diese erweiterte Verfügbarkeit stärkt die internationale Präsenz und unterstützt eine verbesserte Liquidität der Aktien des Unternehmens.

Die Notierung ergänzt die bestehende Präsenz von Inturai auf den Kapitalmärkten an der Canadian Securities Exchange unter URAI, am OTC-Markt in den Vereinigten Staaten unter URAIF und an der Frankfurter Wertpapierbörse unter 3QG0. Zusammen bieten diese Notierungen einen koordinierten Zugang in Nordamerika und Europa.

Der Fokus von Tradegate auf internationale Emittenten und die Beteiligung privater Anleger ermöglichen eine breitere Marktpräsenz der Technologieplattform von Inturai. Das Unternehmen entwickelt die nächste Generation der räumlichen Intelligenz weiter, indem es Standard-WLAN- und Funksignale nutzt, um KI-gestützte Sensorik ohne invasive oder spezielle Hardware bereitzustellen. Diese Architektur ermöglicht einen skalierbaren Einsatz in den Bereichen Verteidigung, Gesundheitswesen, Sicherheit und Industrie.

Inturai hat kürzlich erste Aufträge aus dem Verteidigungssektor bestätigt, was die steigende Nachfrage nach diskreten, KI-gesteuerten Sensorsystemen in operativen Umgebungen widerspiegelt. Das Unternehmen führt außerdem Gespräche mit potenziellen Partnern aus den Bereichen Sicherheit und Gesundheitswesen, in denen Echtzeit-Intelligenz und kosteneffizienter Einsatz von entscheidender Bedeutung sind.

Über die Börse Tradegate

Tradegate (www.tradegatebsx.com) hat ihren Sitz in Berlin und ist Europas größte Börse, die sich auf die Ausführung von Aufträgen privater Anleger spezialisiert hat. Sie wurde ursprünglich im Jahr 2000 als außerbörsliche Handelsplattform gegründet und hat sich zu einem führenden Handelsplatz für Privatanleger auf den deutschen und europäischen Märkten entwickelt.

Tradegate bietet verlängerte Handelszeiten von 07:30 bis 22:00 Uhr MEZ für Aktien und ETFs. Sie ist bekannt für ihr auf Privatanleger ausgerichtetes Modell, hohe Transaktionsvolumina und eine optimierte Kostenstruktur. Seit dem 1. Januar 2026 ist Tradegate nach der Fusion mit der Börse Berlin Teil der neu gegründeten Wertpapierbörse Tradegate Berlin.

Zu den wichtigsten Merkmalen gehört eine breite Produktpalette von über 20.000 Wertpapieren, darunter Aktien, Anleihen, Fonds und an der Börse gehandelte Produkte, wobei die Eigentumsverhältnisse zwischen der Deutsche Börse Group, der Tradegate AG und der Wertpapierbörse Berlin aufgeteilt sind.

Über Inturai Ventures

Inturai Ventures Corp. treibt die Entwicklung intelligenter Umgebungen durch seine proprietäre Inturai-KI-Signalerfassungstechnologie voran und transformiert damit Branchen wie Gesundheitswesen, Verteidigung, Polizeiarbeit, Rettungsdienste, Drohnen, Smart Homes und industrielle Systeme. Durch die Nutzung von Standard-WLAN- und Funksignalen liefert Inturai räumliche Intelligenz der nächsten Generation, ohne dass invasive oder spezielle Hardware erforderlich ist. Dieser Durchbruch ermöglicht sicherere und intelligentere Räume in einer Reihe von Anwendungsfällen mit großer Wirkung.

Weitere Informationen erhalten Sie unter www.inturai.com.

Für Investor-Anfragen:

Ed Clarke, CEO

Inturai Ventures Corp.

E-Mail: investor@inturai.com

Tel: (+1) 604 339-0339

Dieses Dokument enthält bestimmte zukunftsgerichtete Aussagen, die auf Annahmen zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieser Pressemitteilung beruhen. Zukunftsgerichtete Aussagen sind häufig durch Wörter wie antizipieren, planen, fortsetzen, erwarten, projizieren, beabsichtigen, glauben, voraussehen, schätzen, können, werden, potenziell, vorgeschlagen, positioniert und andere ähnliche Wörter gekennzeichnet, oder durch Aussagen, dass bestimmte Ereignisse oder Bedingungen eintreten können oder werden. Alle derartigen zukunftsgerichteten Aussagen sind mit erheblichen bekannten und unbekannten Risiken und Unsicherheiten verbunden, von denen einige außerhalb der Kontrolle des Unternehmens liegen. Der Leser wird darauf hingewiesen, dass sich die Annahmen, die bei der Erstellung der zukunftsgerichteten Aussagen zugrunde gelegt wurden, als falsch erweisen können und dass die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen oder Errungenschaften erheblich von den in diesen zukunftsgerichteten Aussagen zum Ausdruck gebrachten oder implizierten abweichen können. Dementsprechend kann keine Zusicherung gegeben werden, dass eines der in den zukunftsgerichteten Aussagen erwarteten Ereignisse eintritt oder eintreten wird, oder, falls dies der Fall sein sollte, welche Vorteile, einschließlich der Höhe der Erlöse, das Unternehmen daraus ziehen wird. Die Leser werden darauf hingewiesen, dass die vorstehende Liste von Faktoren nicht erschöpfend ist. Das Unternehmen ist nicht verpflichtet und lehnt ausdrücklich jede Absicht oder Verpflichtung ab, zukunftsgerichtete Aussagen zu aktualisieren oder zu revidieren, sei es aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder aus anderen Gründen, es sei denn, dies ist ausdrücklich durch geltendes Recht vorgeschrieben.

Hinweis/Disclaimer zur Übersetzung (inkl. KI-Unterstützung): Die Originalmeldung in der Ausgangssprache (in der Regel Englisch) ist die einzige maßgebliche, autorisierte und rechtsverbindliche Fassung. Diese deutschsprachige Übersetzung/Zusammenfassung dient ausschließlich der leichteren Verständlichkeit und kann gekürzt oder redaktionell verdichtet sein. Die Übersetzung kann ganz oder teilweise mithilfe maschineller Übersetzung bzw. generativer KI (Large Language Models) erfolgt sein und wurde redaktionell geprüft; trotzdem können Fehler, Auslassungen oder Sinnverschiebungen auftreten. Es wird keine Gewähr für Richtigkeit, Vollständigkeit, Aktualität oder Angemessenheit übernommen; Haftungsansprüche sind ausgeschlossen (auch bei Fahrlässigkeit), maßgeblich ist stets die Originalfassung. Diese Mitteilung stellt weder eine Kauf- noch eine Verkaufsempfehlung dar und ersetzt keine rechtliche, steuerliche oder finanzielle Beratung. Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung bzw. die offiziellen Unterlagen auf www.sedarplus.ca, www.sec.gov, www.asx.com.au oder auf der Website des Emittenten; bei Abweichungen gilt ausschließlich das Original.

Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link:

https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=83006

Die übersetzte Meldung finden Sie unter folgendem Link:

https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=83006&tr=1

