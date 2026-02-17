IRW-News: Sibanye Stillwater: Erklärung zu den Mineralressourcen und Mineralreserven von Sibanye-Stillwater zum 31. Dezember 2025

IRW-PRESS: Sibanye Stillwater: Erklärung zu den Mineralressourcen und Mineralreserven von Sibanye-Stillwater zum 31. Dezember 2025

Johannesburg, 17. Februar 2026: Sibanye-Stillwater (Tickers JSE: SSW und NYSE: SBSW) freut sich, die zurechenbaren Mineralressourcen und Mineralreserven der Gruppe zum 31. Dezember 2025 bekannt zu geben.

Die gemeldeten Mineralressourcen und Mineralreserven für die vom Konzern verwalteten Betriebe und Projekte sind das Ergebnis eines detaillierten jährlichen Planungsprozesses für den Betrieb und die Lebensdauer der Mine (LoM) und weisen auf die beträchtliche zugrunde liegende Mineralienbasis hin, die eine nachhaltige, langlebige Produktion unterstützt. Darüber hinaus werden die zuordenbaren Mineralressourcen und Mineralreserven auch auf der Grundlage unserer gesetzlichen Beteiligung an nicht verwalteten Mineralienvorkommen gemeldet.

Diese Erklärung zu den Mineralressourcen und Mineralreserven stellt eine gekürzte und konsolidierte Zusammenfassung der vollständigen Erklärung zu den Mineralressourcen und Mineralreserven von Sibanye-Stillwater dar, die im Bericht zu den Mineralressourcen und Mineralreserven der Gruppe verfügbar sein wird. Der Bericht wird am 24. April 2026 unter www.sibanyestillwater.com/news-investors/reports/annual/ veröffentlicht.

1. Wichtige Merkmale

4E-PGM-Mineralressourcen von 177,3 Mio. Unzen (-2,0 %) und Mineralreserven von 29,4 Mio. Unzen (+4,7 %) in unseren PGM-Betrieben in Südafrika

- Die Einbeziehung der Mineralreserven des mechanisierten UG2-Projekts Marikana E4 führte nach Abschluss einer Machbarkeitsstudie zu einem Anstieg der Mineralreserven um +2,9 Mio. Unzen

2E-PGM-Mineralressourcen von 80,9 Mio. Unzen (+2,2 %) und Mineralreserven von 19,4 Mio. Unzen (+2,1 %) in unseren US-PGM-Betrieben

Goldmineralressourcen von 36,4 Mio. Unzen (-25,5 %) und Mineralreserven von 9,4 Mio. Unzen (-6,3 %) in unseren südafrikanischen Goldbetrieben (einschließlich DRDGOLD) und Entwicklungsprojekten (einschließlich Burnstone)

- Im Kloof-Betrieb haben Produktionsbeschränkungen, darunter geotechnische Erwägungen, die zur Entfernung isolierter Bodenblöcke führten, die Wirtschaftlichkeit des Betriebs beeinträchtigt und zu einer Abschreibung des Großteils der Mineralreserven (-1,4 Mio. Unzen) geführt

Uranoxid (U3O8)-Mineralressourcen von 59,3 Mio. lb (+0,1 %) und Mineralreserven von 25,2 Mio. lb in unseren südafrikanischen Goldbetrieben

- Die erstmalige Uranmineralreserve basiert auf dem Abschluss der Machbarkeitsstudie für Cooke TSF.

Lithium-Mineralressourcen von 510 kt Lithiumcarbonatäquivalent (LCE) (-24,0 %) und Mineralreserven von 248 kt (unverändert)

- Die Veränderung der Mineralressourcen ist auf die Veräußerung unserer Beteiligung an Ioneer Ltd (-201 kt) und eine aktualisierte Mineralressourcenschätzung für das Lithiumprojekt Keliber (+40 kt) in Finnland nach erfolgreichen Explorationsarbeiten zurückzuführen

Zinkmineralressourcen von 963 kt (-17,4 %) und Mineralreserven von 308 kt (-44,2 %)

- Bedingt durch die fortschreitende Erschöpfung der Mineralreserven an Abraumhalden im Century-Betrieb, dessen Reserven nun noch für etwa 18 Monate reichen

Kupfermineralressourcen von 5.500 kt (-31,1 %) und Mineralreserven von 478 kt

- Beim Kupferprojekt Mt Lyell in Tasmanien, Australien, hat der Abschluss der Machbarkeitsstudie zu einer ersten Mineralreserve unter Sibanye-Stillwater geführt

- Beim Altar-Projekt in Argentinien hat eine Verringerung der Projektbeteiligung (von 40 % auf 20 %) nach einem weiteren Earn-in durch Aldebaran Resources zu einer Verringerung der zurechenbaren Mineralressourcen (-2.478 kt) geführt

2. Überblick über die Gruppe

Mineralressourcen einschließlich Mineralreserven

31. Dezember 2025 31. Dezember 2024

Zurechenbar 100 Zurechenbar 100

PGM Tonnen Gehalt PGM PGM Tonnen Qualität PGM PGM

(Mt) (g/t) (Moz) (Moz) (Mt) (g/t) (Moz) (Moz)

Südliches Afrika¹ Betrieb Gemessen 472,3 3,8 57,7 79,6 488,7 3,9 60,5 82,0

Angegeben 666,1 4,1 86,8 110,0 671,9 4,0 87,4 110,8

Gemessen + angezeigt 1.138,4 3,9 144,5 189,6 1.160,5 4,0 147,9 192,8

Abgeleitet 237,3 4,3 32,8 42,0 238,3 4,3 32,9 42,2

Exploration Gemessen 1,8 4,2 0,2 0,3 1,8 4,2 0,2 0,3

Angegeben 244,5 4,1 32,5 45,1 244,5 4,1 32,5 45,1

Gemessen + angezeigt 246,2 4,1 32,7 45,4 246,2 4,1 32,7 45,4

Abgeleitet 158,8 3,7 18,8 26,2 158,8 3,7 18,8 26,2

Amerika² Geschäftstätigkeit Gemessen 41,0 15,4 20,2 20,2 37,3 15,5 18,6 18,6

Angegeben 44,1 13,8 19,6 19,6 41,5 14,6 19,4 19,4

Gemessen + angezeigt 85,1 14,6 39,8 39,8 78,7 15,0 38,1 38,1

Abgeleitet 96,5 13,2 41,1 41,1 91,2 14,0 41,1 41,1

Exploration Gemessen 19,9 0,7 0,5 3,9 22,0 0,8 0,6 4,1

Angegeben 9,7 0,5 0,2 1,4 10,0 0,6 0,2 1,3

Gemessen + angezeigt 29,6 0,7 0,6 5,3 31,9 0,7 0,7 5,4

Abgeleitet 3,6 0,5 0,1 0,5 4,0 0,5 0,1 0,4

Gesamt gemessen + angezeigt 1.499,4 4,5 217,7 280,2 1.517,5 4,5 219,5 281,7

Gesamt 1.995,6 4,8 310,4 389,8 2.009,8 4,8 312,3 391,6

Zurechenbar 100 Zurechenbar 100

GOLD Tonnen Gehalt Gold Gold Tonnen Gehalt Gold Gold

(Mt) (g/t) (Moz) (Moz) (Mt) (g/t) (Moz) (Moz)

Südliches Afrika Betriebe Gemessen -392,3- -1,2- -15,2- -17,6- -439,2- -1,7- -24,2- -26,8-

Angegeben -249,8- -1,3- -10,6- -12,0- -379,1- -1,1- -13,9- -16,2-

Gemessen + angezeigt -642,0- -1,2- -25,8- -29,6- -818,3- -1,4- -38,1- -43,0-

Abgeleitet -21,1- -2,5- -1,7- -1,7- -22,0- -3,0- -2,1- -2,2-

Entwicklung Gemessen -0,9- -5,6- -0,2- -0,2- -0,9- -5,5- -0,2- -0,2-

Angegeben -24,9- -5,8- -4,7- -4,7- -24,7- -5,8- -4,6- -4,6-

Gemessen + Angegeben -25,9- -5,8- -4,8- -4,8- -25,6- -5,8- -4,8- -4,8-

Abgeleitet -28,7- -4,4- -4,0- -4,0- -27,8- -4,3- -3,9- -3,9-

Erkundung Gemessen --- --- --- --- --- --- --- ---

Angegeben -44,1- -4,5- -6,4- -6,4- -44,1- -4,5- -6,4- -6,4-

Gemessen + Angegeben -44,1- -4,5- -6,4- -6,4- -44,1- -4,5- -6,4- -6,4-

Abgeleitet -4,0- -3,6- -0,5- -0,5- -4,0- -3,6- -0,5- -0,5-

Amerika Exploration Gemessen -270,6- -0,1- -0,9- -3,1- -409,2- -0,1- -1,4- -3,1-

Angegeben -519,8- -0,1- -0,9- -3,0- -797,8- -0,1- -1,4- -3,0-

Gemessen + Angezeigt -790,4- -0,1- -1,8- -6,1- -1.207,0- -0,1- -2,8- -6,1-

Abgeleitet -386,6- -0,04- -0,5- -1,8- -595,5- -0,04- -0,8- -1,8-

Australien Entwicklung Gemessen -3,7- -0,2- -0,03- -0,03- -3,7- -0,2- -0,03- -0,03-

Angegeben -71,5- -0,3- -0,6- -0,6- -71,5- -0,3- -0,6- -0,6-

Gemessen + angezeigt -75,2- -0,3- -0,6- -0,6- -75,2- -0,3- -0,6- -0,6-

Abgeleitet -11,3- -0,3- -0,1- -0,1- -11,3- -0,3- -0,1- -0,1-

Gesamt gemessen + angezeigt -1.577,6- -0,8- -39,5- -47,6- -2.170,2- -0,8- -52,7- -60,9-

Gesamt -2.029,3- -0,7- -46,3- -55,6- -2.830,8- -0,7- -60,0- -69,2-

Zurechenbar 100 Zurechenbar 100

LITHIUM³ Tonnen Li LiO LCE LCE Tonnen Li LiO LCE LCE

(Mt) (%) (%) (kt) (kt) (Mt) (%) (%) (kt) (kt)

Europa Entwicklung Gemessen -3,3- -0,61- -1,31- -106- -133- -3,3- -0,62- -1,33- -108- -135-

Angegeben -9,7- -0,55- -1,18- -282- -353- -8,0- -0,57- -1,22- -241- -302-

Gemessen + angezeigt -12,9- -0,56- -1,21- -388- -486- -11,3- -0,58- -1,25- -349- -437-

Abgeleitet -4,3- -0,54- -1,16- -123- -154- -4,5- -0,51- -1,10- -122- -153-

Amerika Exploration Gemessen --- --- --- --- --- -4,6- -0,18- -0,40- -45- -734-

Angegeben --- --- --- --- --- -11,3- -0,17- -0,36- -102- -1.645-

Gemessen + angezeigt --- --- --- --- --- -16,0- -0,17- -0,37- -147- -2.379-

Abgeleitet --- --- --- --- --- -5,8- -0,18- -0,38- -54- -874-

Gesamt gemessen + angezeigt -12,9- -0,56- -1,21- -388- -486- -27,3- -0,34- -0,74- -496- -2.816-

Gesamt -17,2- -0,56- -1,20- -510- -640- -37,5- -0,34- -0,73- -672- -3.843-

Zurechenbar 100 Zurechenbar 100

URAN Tonnen Gehalt UO UO Tonnen Gehalt UO UO

(Mt) (kg/t) (Mlb) (Mlb) (Mt) (kg/t) (Mlb) (Mlb)

Südliches Afrika Betriebe Gemessen -62,6- -0,24- -33,0- -40,8- -63,8- -0,24- -33,2- -41,0-

Angegeben -48,3- -0,25- -26,1- -28,6- -47,5- -0,25- -25,9- -28,3-

Gemessen + angezeigt -110,9- -0,24- -59,2- -69,4- -111,4- -0,24- -59,1- -69,3-

Abgeleitet -0,04- -1,10- -0,1- -0,1- -0,04- -1,10- -0,1- -0,1-

Gesamt -111,0- -0,24- -59,3- -69,5- -111,4- -0,24- -59,2- -69,4-

Zurechenbar 100 Zurechenbar 100

KUPFER Tonnen Gehalt Kupfer Kupfer Tonnen Qualität Kupfer Kupfer

(Mt) ( (kt) (kt) (Mt) (%) (kt) (kt)

Australien Entwicklung Gemessen -3,7- -0,93- -35- -35- -3,7- -0,93- -35- -35-

Angegeben -75,1- -0,96- -724- -724- -75,1- -0,96- -724- -724-

Gemessen + angezeigt -78,8- -0,96- -759- -759- -78,8- -0,96- -759- -759-

Abgeleitet -14,2- -0,86- -123- -123- -14,2- -0,86- -123- -123-

Amerika Exploration Gemessen -270,6- -0,40- -1.092- -3.668- -409,2- -0,41- -1.671- -3.668-

Angegeben -519,8- -0,41- -2.114- -6.822- -797,8- -0,41- -3.255- -6.809-

Gemessen + angezeigt -790,4- -0,41- -3.206- -10.491- -1.207,0- -0,41- -4.926- -10.478-

Abgeleitet -386,6- -0,37- -1.412- -4.527- -595,5- -0,37- -2.177- -4.525-

Gesamt gemessen + angezeigt -869,2- -0,46- -3.965- -11.250- -1.285,8- -0,44- -5.685- -11.237-

Gesamt -1.270,0- -0,43- -5.500- -15.900- -1.895,6- -0,42- -7.985- -15.885-

Zurechenbar 100 Zurechenbar 100

ZINK Tonnen Gehalt Zink Zink Tonnen Qualität Zink Zink

(Mt) ( (kt) (kt) (Mt) (%) (kt) (kt)

Australien Betrieb Gemessen -12,8- -3,09- -395- -395- -19,6- -3,06- -598- -598-

Angegeben --- --- --- --- --- --- --- ---

Gemessen + Angegeben -12,8- -3,09- -395- -395- -19,6- -3,06- -598- -598-

Abgeleitet --- --- --- --- --- --- --- ---

Erkundung Gemessen -1,0- -4,80- -48- -48- -1,0- -4,80- -48- -48-

Angegeben -8,9- -5,66- -504- -504- -8,9- -5,66- -504- -504-

Gemessen + Angegeben -9,9- -5,58- -552- -552- -9,9- -5,58- -552- -552-

Abgeleitet -0,6- -2,67- -16- -16- -0,6- -2,67- -16- -16-

Gesamt gemessen + angezeigt -22,7- -4,18- -947- -947- -29,5- -3,90- -1.150- -1.150-

Gesamt -23,3- -4,14- -963- -963- -30,1- -3,88- -1.166- -1.166-

Hinweis: Mineralressourcen werden auf einer zurechenbaren Basis ausgewiesen, und der Metallgehalt wird zusätzlich auf einer 100-prozentigen Eigentumsbasis angegeben.

1 Für die PGM-Betriebe in Südafrika wird PGM durch die 4E (Pt, Pd, Rh und Au) dargestellt.

2 Für die US-PGM-Betriebe wird PGM durch die 2E (Pt und Pd) dargestellt.

3Für die Lithium-Mineralressourcen wurde Li (%) aus Li2 O durch Division mit dem Faktor 2,153 abgeleitet. Der LCE-Gehalt wurde durch Multiplikation des Li(%)-Gehalts mit dem Faktor 5,323 berechnet. Lithiumhydroxidmonohydrat (LiOH.H2 O) kann aus LCE durch Division mit dem Faktor 0,88 abgeleitet werden.

4 Silber- und Bleigehalt ausgeschlossen, siehe detaillierte Betriebstabellen

Mineralreserven

31. Dezember 2025 31. Dezember 2024

Zurechenbar 100 Zurechenbar 100

PGM Tonnen Gehalt PGM PGM Tonnen Qualität PGM PGM

(Mt) (g/t) (Moz) (Moz) (Mt) (g/t) (Moz) (Moz)

Südliches Afrika¹ Betrieb Nachgewiesen -118,9- -3,5- -13,3- -18,3- -115,3- -3,5- -13,0- -18,0-

Wahrscheinlich -178,3- -2,8- -16,2- -20,2- -147,2- -3,2- -15,1- -18,9-

Nachgewiesen + -297,2- -3,1- -29,4- -38,6- -262,5- -3,3- -28,1- -37,0-

wahrscheinlich

Amerika² Betrieb Nachgewiesen -7,9- -14,8- -3,7- -3,7- -9,5- -13,1- -4,0- -4,0-

Wahrscheinlich -37,1- -13,1- -15,6- -15,6- -35,1- -13,3- -15,0- -15,0-

Nachgewiesen + -45,0- -13,4- -19,4- -19,4- -44,5- -13,3- -19,0- -19,0-

wahrscheinlich

Gesamtmenge Bewiesen + Wahrscheinlich -342,2- -4,4- -48,8- -57,9- -307,1- -4,8- -47,1- -56,0-

Zurechenbar 100 Zurechenbar 100

GOLD Tonnen Gehalt Gold Gold Tonnen Gehalt Gold Gold

(Mt) (g/t) (Moz) (Moz) (Mt) (g/t) (Moz) (Moz)

Südliches Afrika Betrieb Nachgewiesen -181,1- -0,6- -3,7- -5,4- -197,9- -0,8- -4,9- -6,7-

Wahrscheinlich -221,8- -0,4- -2,9- -4,3- -119,6- -0,7- -2,6- -3,5-

Nachgewiesen + -402,9- -0,5- -6,7- -9,7- -317,5- -0,7- -7,5- -10,2-

wahrscheinlich

Entwicklung Nachgewiesen --- --- --- --- --- --- --- ---

Wahrscheinlich -19,9- -4,2- -2,7- -2,7- -20,0- -4,0- -2,5- -2,5-

Nachgewiesen + -19,9- -4,2- -2,7- -2,7- -20,0- -4,0- -2,5- -2,5-

wahrscheinlich

Gesamtmenge Nachgewiesen + Wahrscheinlich -422,8- -0,7- -9,4- -12,4- -337,4- -0,9- -10,0- -12,7-

Zurechenbar 100 % Zurechenbar 100

LITHIUM³ Tonnen Li LiO LCE LCE Tonnen Li LiO LCE LCE

(Mt) (%) (%) (kt) (kt) (Mt) (%) (%) (kt) (kt)

Europa Entwicklung Nachgewiesen -3,5- -0,51- -1,09- -93- -117- -3,5- -0,51- -1,09- -93- -117-

Wahrscheinlich 6,9 -0,42- -0,91- -155- -195- -6,9- -0,42- -0,91- -155- -195-

Gesamtzahl Bewiesen + Wahrscheinlich 10,3 0,45 0,97 248 311 10,3 0,45 0,97 248 311

Zurechenbar 100 Zurechenbar 100

URAN Tonnen Gehalt UO UO Tonnen Gehalt UO UO

(Mt) (kg/t) (Mlb) (Mlb) (Mt) (kg/t) (Mlb) (Mlb)

Südliches Afrika Betriebe Nachgewiesen --- --- --- --- --- --- --- ---

Wahrscheinlich -62,2- -0,18- -25,2- -33,2- --- --- --- ---

Gesamtmenge Bewiesen + Wahrscheinlich -62,2- -0,18- -25,2- -33,2- --- --- --- ---

Zurechenbar 100 % Zurechenbar 100

KUPFER Tonnen Gehalt Kupfer Kupfer Tonnen Qualität Kupfer Kupfer

(Mt) ( (kt) (kt) (Mt) (%) (kt) (kt)

Australien Entwicklung Nachgewiesen -1,4- -0,75- -10- -10- --- --- --- ---

Wahrscheinlich -53,2- -0,88- -467- -467- --- --- --- ---

Gesamtmenge Bewiesen + Wahrscheinlich -54,6- -0,88- -478- -478- --- --- --- ---

Zurechenbar 100 % Zurechenbar 100

ZINK Tonnen Gehalt Zink Zink Tonnen Qualität Zink Zink

(Mt) ( (kt) (kt) (Mt) (%) (kt) (kt)

Australien Betrieb Nachgewiesen -10,1- -3,05- -308- -308- -18,7- -2,95- -553- -553-

Wahrscheinlich --- --- --- --- --- --- --- ---

Gesamtmenge Bewiesen + Wahrscheinlich -10,1- -3,05- -308- -308- -18,7- -2,95- -553- -553-

Hinweis: Mineralreserven werden auf einer zurechenbaren Basis ausgewiesen, und der Metallgehalt wird zusätzlich auf einer 100-prozentigen Eigentumsbasis angegeben.

1 Für die PGM-Betriebe in Südafrika wird PGM durch die 4E (Pt, Pd, Rh und Au) dargestellt.

2 Für die US-PGM-Betriebe wird PGM durch die 2E (Pt und Pd) dargestellt.

3Für die Lithium-Mineralreserven wurde Li (%) aus Li2 O durch Division mit dem Faktor 2,153 abgeleitet. Der LCE-Gehalt wurde durch Multiplikation des Li(%-)-Gehalts mit dem Faktor 5,323 berechnet. Lithiumhydroxidmonohydrat (LiOH.H2 O) kann aus LCE durch Division mit dem Faktor 0,88 abgeleitet werden.

4 Silber- und Bleigehalt ausgeschlossen, siehe detaillierte Betriebstabellen

3. Über unsere Offenlegung und damit verbundene Annahmen

Die Gruppe berichtet gemäß den Regeln und Richtlinien der JSE und der US-Börsenaufsichtsbehörde (SEC) zur Schätzung von Mineralressourcen und Mineralreserven für alle verwalteten Betriebe, Erschließungs- und Explorationsgrundstücke. Diese spezifische Offenlegung entspricht den JSE-Regeln, während die SEC-konforme Version unter https://www.sibanyestillwater.com/download/reserves-resources-dec2025-nyse zu finden ist.

Der für die Berechnung der südafrikanischen Mineralressourcen und Mineralreserven zum 31. Dezember 2025 verwendete Wechselkurs beträgt 18,24 ZAR:1 USD (unverändert gegenüber dem Vorjahr). Die anderen angewandten Wechselkurse sind 1,12 US-Dollar:Euro (unverändert gegenüber dem Vorjahr), 20,43 ZAR:Euro (ein Anstieg gegenüber 19,80 ZAR:Euro Ende 2024) und 0,68 US-Dollar:AUD (ein Rückgang gegenüber 0,71 US-Dollar:AUD Ende 2024).

Preisannahmen zum 31. Dezember 2025 für verwaltete Mineralressourcen und Mineralreserven (ohne südafrikanische Goldmineralreserven)

31. Dez. 2025 31. Dez. 2024

MINERALISCHE RESSOURCEN MINERALRESERVEN MINERALRESERVEN

Edelmetalle US$/oz R/oz R/kg US$/oz R/oz R/kg US$/oz R/oz R/kg

Gold1 -2.650 -48.336 -1.554.037 -2.421 -44.159 -1.419.745 -1.750 -31.920 -1.026.251

Platin -1.350 -24.624 -791.679 -1.250 -22.800 -733.036 -1.250 -22.800 -733.036

Palladium -1.350 -24.624 -791.679 -1.150 -20.976 -674.394 -1.150 -20.976 -674.394

Rhodium -5.000 -91.200 -2.932.146 -4.500 -82.080 -2.638.931 -4.500 -82.080 -2.638.931

Iridium -5.500 -100.320 -3.225.360 -4.015 -73.234 -2.354.513 -5.500 -100.320 -3.225.360

Ruthenium -450 -8.208 -263.893 -400 -7.296 -234.572 -400 -7.296 -234.572

Basismetalle und andere Metalle US$/lb US$/Tonne R/Tonne US$/lb US$/Tonne R/Tonne US$/lb US$/Tonne R/Tonne

Nickel -8,50 -18.739 -341.804 -8,00 -17.640 -321.754 -8,00 -17.640 -321.754

Kupfer -4,54 -10.009 -182.654 -4,20 -9.259 -168.892 -4,06 -8.950 -163.248

Kobalt -20,00 -44.092 -804.245 -18,50 -40.785 -743.927 -22,00 -48.502 -884.670

Zink -1,30 -2.866 -52.276 -1,20 -2.646 -48.255 -1,15 -2.535 -46.244

Uranoxid (U3 O8 )2 -100,00 -220.462 -4.021.232 -90,00 -198.416 -3.619.108 -63,00 -138.891 -2.533.373

Chromoxid (CrO, 40,5 % UG2-Konzentration)2 -0,11 -250 -4.560 -0,10 -230 -4.195 -0,10 -230 -4.195

Lithiumhydroxid-Monohydrat -9,98 -22.000 -401.280 -9,07 -20.000 -364.800 -9,07 -20.000 -364.800

1 Langfristig (ab 2030)

2 Langfristige Vertragspreise

Preisannahmen zum 31. Dezember 2025 für Mineralreserven in verwalteten Goldbetrieben

2026 2027 2028 2029 Langfristig

(US$/oz) -2.837- -2.655- -2.589- -2.484- -2.421-

(R/kg) -1.663.911- -1.557.089- -1.518.355- -1.456.397- -1.419.745-

4. Mineralressourcen und Mineralreserven der Gruppe nach geografischer Region und Rohstoff

4.1. Südliches Afrika

4.1.1. Platingruppenmetalle

4,1,1.1. PGM-Betriebe in Südafrika

Gesamtmenge der 4E-PGM-Mineralressourcen von 177,3 Mio. Unzen, ein Rückgang von -2,0 % gegenüber dem Vorjahr

Gesamtmenge der 4E-PGM-Mineralreserven von 29,4 Mio. Unzen, ein Anstieg von +4,7 % gegenüber dem Vorjahr

PGM-Mineralressourcen einschließlich Mineralreserven

31. Dezember 2025 31. Dezember 2024

Zurechenbar 100 Zurechenbar 100

PGM Südliches Afrika Tonnen Gehalt PGM PGM Tonnen Qualität PGM PGM

(Mt) (g/t) (Moz) (Moz) (Mt) (g/t) (Moz) (Moz)

Betrieb Marikana¹ Gemessen -75,7- -4,2- -10,2- -12,6- -81,1- -4,3- -11,1- -13,8-

Angegeben -564,4- -3,9- -70,9- -87,9- -565,5- -3,9- -71,1- -88,2-

Gemessen + angezeigt -640,1- -3,9- -81,1- -100,6- -646,6- -4,0- -82,3- -102,0-

Abgeleitet -212,8- -4,3- -29,3- -36,3- -212,8- -4,3- -29,3- -36,3-

Rustenburg² Gemessen -359,9- -3,7- -43,4- -58,6- -268,8- -4,6- -39,5- -53,4-

Angegeben -93,5- -5,0- -14,9- -20,2- -92,6- -5,0- -14,7- -19,9-

Gemessen + angezeigt -453,3- -4,0- -58,3- -78,8- -361,4- -4,7- -54,3- -73,4-

Abgeleitet -11,1- -5,6- -2,0- -2,7- -11,1- -5,6- -2,0- -2,7-

Kroondal³ Gemessen --- --- --- --- -102,2- -1,7- -5,7- -6,6-

Angegeben --- --- --- --- -4,8- -3,3- -0,5- -0,6-

Gemessen + Angegeben --- --- --- --- -107,1- -1,8- -6,2- -7,2-

Abgeleitet --- --- --- --- --- --- --- ---

Mimosa Gemessen -36,8- -3,5- -4,2- -8,3- -36,5- -3,5- -4.1- -8.2-

Angegeben -8,2- -3,6- -0,9- -1,9- -8,9- -3,6- -1,0- -2,0-

Gemessen + Angegeben -45,0- -3,5- -5,1- -10,2- -45,4- -3,5- -5,1- -10,3-

Abgeleitet -13,4- -3,4- -1,5- -3,0- -14,5- -3,4- -1,6- -3,2-

Gesamt gemessen + angezeigt -1.138,4- -3,9- -144,5- -189,6- -1.160,5- -4,0- -147,9- -192,8-

Gesamt -1.375,7- -4,0- -177,3- -231,5- -1.398,9- -4,0- -180,8- -235,0-

PGM-Mineralreserven

31. Dezember 2025 31. Dezember 2024

Zurechenbar 100 Zurechenbar 100

PGM Südliches Afrika Tonnen Gehalt PGM PGM Tonnen Qualität PGM PGM

(Mt) (g/t) (Moz) (Moz) (Mt) (g/t) (Moz) (Moz)

Betrieb Marikana¹ Nachgewiesen -30,1- -3,7- -3,5- -4,4- -17,7- -3,9- -2,2- -2,7-

Wahrscheinlich -167,9- -2,8- -15,2- -18,9- -125,8- -3,4- -13,9- -17,3-

Nachgewiesen + -198,0- -2,9- -18,8- -23,3- -143,5- -3,5- -16,1- -20,0-

wahrscheinlich

Rustenburg² Nachgewiesen -77,2- -3,4- -8,5- -11,4- -76,6- -3,6- -8,8- -11,9-

Wahrscheinlich -9,5- -2,7- -0,8- -1,1- -19,9- -1,6- -1,0- -1,4-

Nachgewiesen + -86,7- -3,3- -9,3- -12,6- -96,5- -3,2- -9,8- -13,2-

wahrscheinlich

Kroondal³ Nachgewiesen --- --- --- --- -9,1- -2,5- -0,7- -0,8-

Wahrscheinlich --- --- --- --- --- --- --- ---

Bewiesen + Wahrscheinlich --- --- --- --- -9,1- -2,5- -0,7- -0,8-

Mimosa Bewiesen -11,6- -3,4- -1,3- -2,5- -12,0- -3,4- -1,3- -2,6-

Wahrscheinlich -0,9- -3,4- -0,1- -0,2- -1,4- -3,3- -0,2- -0,3-

Nachgewiesen + -12,5- -3,4- -1,4- -2,7- -13,5- -3,4- -1,5- -2,9-

wahrscheinlich

Gesamtmenge Nachgewiesen + Wahrscheinlich -297,2- -3,1- -29,4- -38,6- -262,5- -3,3- -28,1- -37,0-

1 80,64 % zurechenbar, verwaltet; 2 74 % zurechenbar, verwaltet; 3 87 % zurechenbar, verwaltet; 4 50 % zurechenbar, nicht verwaltet

Die Mineralressourcen blieben weitgehend stabil und wurden nur durch den Abbau beeinflusst. Bemerkenswert ist, dass die Mineralressourcen und Mineralreserven von Kroondal und SRPM aufgrund der Zusammenlegung der Betriebe unter SRPM konsolidiert wurden.

Eine detaillierte Überleitung der Mineralreserven der SA PGM-Betriebe für 2024 bis 2025 ist in der folgenden Tabelle dargestellt.

SA PGM-Betriebe - Abstimmung der Mineralreserven

Faktoren 4E PGM (Moz)

31. Dezember 2024 28,1

Verbrauch -

Nach Erschöpfung 26,3

Gebietsausnahmen/-einbeziehungen (E4, KTD1) 3,5

Geologische Interpretation -0,1

Schätzungsmethodik -0,1

Wirtschaftliche Bewertung -0,1

Modifizierende Faktoren -0,2

31. Dezember 2025 29,4

Bei den Mineralreserven hatten neben dem Verbrauch (-1,8 Mio. Unzen) folgende Aspekte Einfluss auf die Veränderungen:

Der Betrieb in Marikana, wo das Projekt E4 Mechanised UG2, für das eine Machbarkeitsstudie abgeschlossen wurde, erstmals in die Mineralreserven aufgenommen wurde (+2,9 Mio. Unzen). Bei diesem Projekt handelt es sich um eine kapitaleffiziente, margenstarke, flache, mechanisierte Kammer- und Pfeileranlage, die eine Brownfield-Gelegenheit darstellt.

Die Einbeziehung des Marikana KTD1 TSF (+0,6 Mio. Unzen)

Geringfügige Anpassungen aufgrund geologischer Interpretationen, Schätzungsmethoden, wirtschaftlicher Bewertungen und einer Änderung der modifizierenden Faktoren (-0,5 Mio. Unzen)

4.1.1.2. SA-PGM-Explorationsprojekte

Gesamtmenge der 4E-PGM-Mineralressourcen von 51,5 Mio. Unzen, unverändert gegenüber dem Vorjahr

PGM-Mineralressourcen einschließlich Mineralreserven

31. Dezember 2025 31. Dezember 2024

Zurechenbar 100 Zurechenbar 100

PGM Südliches Afrika Tonnen Gehalt PGM PGM Tonnen Qualität PGM PGM

(Mt) (g/t) (Moz) (Moz) (Mt) (g/t) (Moz) (Moz)

Exploration Akanani¹ Gemessen --- --- --- --- --- --- --- ---

Angegeben -164,5- -4,2- -22,0- -27,5- -164,5- -4,2- -22,0- -27,5-

Gemessen + angezeigt -164,5- -4,2- -22,0- -27,5- -164,5- -4,2- -22,0- -27,5-

Abgeleitet -87,9- -3,4- -9,6- -12,0- -87,9- -3,4- -9,6- -12,0-

Limpopo² Gemessen -1,8- -4,2- -0,2- -0,3- -1,8- -4,2- -0,2- -0,3-

Angegeben -80,0- -4,1- -10,5- -17,6- -80,0- -4,1- -10,5- -17,6-

Gemessen + angezeigt -81,7- -4,1- -10,7- -17,9- -81,7- -4.1- -10,7- -17,9-

Abgeleitet -70,9- -4,0- -9,2- -14,2- -70,9- -4,0- -9,2- -14,2-

Gesamt gemessen + angezeigt -246,2- -4,1- -32,7- -45,4- -246,2- -4,1- -32,7- -45,4-

Gesamt -405,0- -4,0- -51,5- -71,6- -405,0- -4,0- -51,5- -71,6-

1 80,13 % zurechenbar, verwaltet, 2 zurechenbar für Baobab und Doornvlei (80,64 %) und Dwaalkop (40,32 %)

4.1.2. Gold

4.1.2.1. Goldförderung in Südafrika

Gesamtgoldmineralressourcen von 27,5 Mio. Unzen, ein Rückgang von -31,5 % gegenüber dem Vorjahr

Gesamtgoldreserven von 6,7 Mio. Unzen, ein Rückgang von -10,8 % gegenüber dem Vorjahr

Goldmineralressourcen einschließlich Mineralreserven

31. Dezember 2025 31. Dezember 2024

Zurechenbar 100 Zurechenbar 100

GOLD Südliches Afrika Tonnen Qualität Gold Gold Tonnen Gehalt Gold Gold

(Mt) (g/t) (Moz) (Moz) (Mt) (g/t) (Moz) (Moz)

Betrieb Kloof Gemessen -7,6- -7,6- -1,9- -1,9- -26,5- -11,4- -9,8- -9,8-

Angegeben -11,1- -6,1- -2,2- -2,2- -22,9- -6,5- -4,8- -4,8-

Gemessen + angezeigt -18,7- -6,7- -4,0- -4,0- -49,4- -9,2- -14,5- -14,5-

Abgeleitet -2,4- -4,8- -0,4- -0,4- -6,2- -5,3- -1,0- -1,0-

Driefontein Gemessen -17,5- -11,8- -6,6- -6,6- -18,1- -12,6- -7,3- -7,3-

Angegeben -8,9- -9,0- -2,6- -2,6- -9,2- -8,9- -2,6- -2,6-

Gemessen + Angegeben -26,4- -10,8- -9,2- -9,2- -27,3- -11,4- -10,0- -10,0-

Abgeleitet -3,3- -6,0- -0,6- -0,6- -3,4- -6,4- -0,7- -0,7-

Beatrix Gemessen -18,5- -5,9- -3,5- -3,5- -18,9- -6,0- -3,6- -3,6-

Angegeben -24,6- -5,2- -4,1- -4,1- -23,1- -5,1- -3,8- -3,8-

Gemessen + Angegeben -43,2- -5,5- -7,6- -7,6- -42,0- -5,5- -7,4- -7,4-

Abgeleitet -4,3- -4,9- -0,7- -0,7- -1,7- -4,9- -0,3- -0,3-

Cooke¹ Gemessen -151,3- -0,3- -1,2- -1,6- -155,0- -0,3- -1,3- -1,7-

Angegeben -42,3- -0,3- -0,4- -0,6- -41,7- -0,3- -0,4- -0,5-

Gemessen + angezeigt -193,5- -0,3- -1,7- -2,2- -196,8- -0,3- -1,7- -2,2-

Abgeleitet --- --- --- --- --- --- --- ---

DRDGOLD² Gemessen -197,3- -0,3- -2,0- -3,9- -220,7- -0,3- -2,2- -4,3-

Angegeben -162,9- -0,3- -1,3- -2,6- -282,1- -0,2- -2,2- -4,5-

Gemessen + angezeigt -360,2- -0,3- -3,3- -6,6- -502,8- -0,3- -4,4- -8,8-

Abgeleitet -11,1- -0,1- -0,03- -0,1- -10,7- -0,2- -0,1- -0,2-

Gesamt gemessen + angezeigt -642,0- -1,2- -25,8- -29,6- -818,3- -1,4- -38,1- -43,0-

Gesamt -663,1- -1,3- -27,5- -31,3- -840,3- -1,5- -40,2- -45,2-

Goldmineralreserven

31. Dezember 2025 31. Dezember 2024

Zurechenbar 100 Zurechenbar 100

GOLD Südliches Afrika Tonnen Qualität Gold Gold Tonnen Gehalt Gold Gold

(Mt) (g/t) (Moz) (Moz) (Mt) (g/t) (Moz) (Moz)

Betrieb Kloof Nachgewiesen -0,7- -4,3- -0,1- -0,1- -6,6- -5,8- -1,2- -1,2-

Wahrscheinlich --- --- --- --- -2,4- -5,2- -0,4- -0,4-

Nachgewiesen + -0,7- -4,3- -0,1- -0,1- -8,9- -5,6- -1,6- -1,6-

wahrscheinlich

Driefontein Nachgewiesen -6,6- -6,6- -1,4- -1,4- -5,6- -6,9- -1,2- -1,2-

Wahrscheinlich -3,9- -7,6- -1,0- -1,0- -5,4- -6,8- -1,2- -1,2-

Nachgewiesen + -10,5- -7,0- -2,4- -2,4- -11,0- -6,8- -2,4- -2,4-

wahrscheinlich

Beatrix Bewiesen -5,6- -3,1- -0,6- -0,6- -4,6- -3,9- -0,6- -0,6-

Wahrscheinlich -2,1- -3,3- -0,2- -0,2- -1,4- -2,6- -0,1- -0,1-

Nachgewiesen + -7,7- -3,1- -0,8- -0,8- -6,0- -3,6- -0,7- -0,7-

wahrscheinlich

Cooke¹ Bewiesen --- --- --- --- --- --- --- ---

Wahrscheinlich -67,6- -0,3- -0,6- -0,8- -5,4- -0,3- -0,04- -0,1-

Bewiesen + Wahrscheinlich -67,6- -0,3- -0,6- -0,8- -5,4- -0,3- -0,04- -0,1-

DRDGOLD² Nachgewiesen -168,3- -0,3- -1,7- -3,4- -181,1- -0,3- -1,8- -3,6-

Wahrscheinlich -148,1- -0,2- -1,2- -2,4- -105,0- -0,3- -0,9- -1,7-

Bewiesen + Wahrscheinlich -316,4- -0,3- -2,9- -5,7- -286,1- -0,3- -2,7- -5,4-

Gesamtmenge Bewiesen + Wahrscheinlich -402,9- -0,5- -6,7- -9,7- -317,5- -0,7- -7,5- -10,2-

1 76 % zurechenbar, verwaltet, 2 50,10 % zurechenbar, nicht verwaltet und basierend auf einem Goldpreis von 1.689.997 ZAR/kg

Die Veränderung der Mineralressourcen, abgesehen vom Abbau, war hauptsächlich zurückzuführen auf:

Kloof-Betrieb, aufgrund des Ausschlusses von Mineralressourcen unterhalb der Ebene 35 (aufgrund der Schließung von Schacht 7) und des Ausschlusses des Großteils der hochgradigen VCR-Ressourcen aufgrund von bergbautechnischen Einschränkungen

Driefontein-Betrieb aufgrund des Ausschlusses unzugänglicher Bereiche im Zusammenhang mit infrastrukturellen Einschränkungen am Schacht 8

DRDGOLD, mit der Entfernung des Daggafontein TSF aufgrund der Neuklassifizierung als Ablagerungsstätte und des Grootvlei TSF aufgrund regulatorischer und rechtlicher Erwägungen

Eine detaillierte Überleitung der Mineralreserven der SA Gold-Betriebe für 2024 bis 2025 ist in der folgenden Tabelle dargestellt.

SA-Goldbetriebe - Abstimmung der Mineralreserven

Faktoren Gold (Moz)

31. Dezember 2024 7,5

Verbrauch -0,6

Nach Erschöpfung 6,9

Flächenausschlüsse/-einbeziehungen 0

Zurechenbare Anpassung 0,3

Geologische Interpretation -0,2

Wirtschaftliche Parameter -0,9

31. Dezember 2025 6,7

Bei den Mineralreserven hatten neben der Erschöpfung (-0,6 Mio. Unzen) die folgenden Aspekte Einfluss auf die Veränderungen:

Kloof-Betrieb, wo Produktionsbeschränkungen, einschließlich geotechnischer Überlegungen, die zur Entfernung isolierter Bodenblöcke führten, die Wirtschaftlichkeit des Betriebs beeinträchtigt haben, was zu einer Abschreibung des Großteils der Mineralreserven (1,4 Mio. Unzen) führte

Der Betrieb in Driefontein, wo der Rückgang (0,2 Mio. Unzen) durch eine Verlängerung der Lebensdauer der Schächte 4 und 5 um ein Jahr (0,3 Mio. Unzen) ausgeglichen wurde.

Beatrix-Betrieb, wo die Lebensdauer der Mine durch die Einbeziehung des Untertagebaus, eine Erweiterung in das Vlakpan-Gebiet und eine reduzierte Produktionsrate um drei Jahre verlängert wurde

Cooke-Betrieb, wo der Goldgehalt aus dem Cooke TSF-Uranprojekt nach der erfolgreichen Machbarkeitsstudie erstmals berücksichtigt wurde

DRDGOLD, wo das Daggafontein TSF (0,7 Mio. Unzen) ausgeschlossen und der Crown Complex (1,1 Mio. Unzen) hinzugefügt wurde

4.1.2.2. SA Gold - Burnstone-Entwicklungsprojekt

Gesamtgoldmineralressourcen von 8,9 Mio. Unzen, ein Anstieg von +2,5 % gegenüber dem Vorjahr

Gesamtgoldreserven von 2,7 Mio. Unzen, ein Anstieg von +7,2 % gegenüber dem Vorjahr

Goldmineralressourcen einschließlich Mineralreserven

31. Dezember 2025 31. Dezember 2024

Zurechenbar 100 Zurechenbar 100

GOLD Südliches Afrika Tonnen Qualität Gold Gold Tonnen Gehalt Gold Gold

(Mt) (g/t) (Moz) (Moz) (Mt) (g/t) (Moz) (Moz)

Entwicklung Burnstone Gemessen -0,9- -5,6- -0,2- -0,2- -0,9- -5,5- -0,2- -0,2-

Angegeben -24,9- -5,8- -4,7- -4,7- -24,7- -5,8- -4,6- -4,6-

Gemessen + Angegeben -25,9- -5,8- -4,8- -4,8- -25,6- -5,8- -4,8- -4,8-

Abgeleitet -28,7- -4,4- -4,0- -4,0- -27,8- -4,3- -3,9- -3,9-

Gesamt -54,5- -5,0- -8,9- -8,9- -53,3- -5,0- -8,6- -8,6-

Goldmineralreserven

31. Dezember 2025 31. Dezember 2024

Zurechenbar 100 Zurechenbar 100

GOLD Südliches Afrika Tonnen Qualität Gold Gold Tonnen Gehalt Gold Gold

(Mt) (g/t) (Moz) (Moz) (Mt) (g/t) (Moz) (Moz)

Entwicklung Burnstone Nachgewiesen --- --- --- --- --- --- --- ---

Wahrscheinlich -19,9- -4,2- -2,7- -2,7- -20,0- -4,0- -2,5- -2,5-

Gesamtmenge Nachgewiesen + Wahrscheinlich -19,9- -4,2- -2,7- -2,7- -20,0- -4,0- -2,5- -2,5-

Eine Machbarkeitsstudie zur Wiederaufnahme der Bauarbeiten am Burnstone-Projekt ist derzeit im Gange, eine Entscheidung wird für 2026 erwartet. Im Rahmen dieser Arbeiten wurden die Schätzungen der Mineralressourcen und Mineralreserven überprüft, was zu geringfügigen Aufwärtskorrekturen führte, die hauptsächlich mit einer Änderung der geologischen Einteilung sowie der Minenplanung und -terminierung zusammenhängen.

SA Gold Development - Abstimmung der Mineralreserven

Faktoren Gold (Moz)

31. Dezember 2024 2,5

Einbeziehung/Ausschluss von Gebieten 0,2

31. Dezember 2025 2,7

4,1.2.3. SA Gold - Explorationsprojekt Southern Free State (SOFS)

Gesamtgoldmineralressourcen von 6,9 Mio. Unzen, unverändert gegenüber dem Vorjahr

Goldmineralressourcen einschließlich Mineralreserven

31. Dezember 2025 31. Dezember 2024

Zurechenbar 100 Zurechenbar 100

GOLD Südliches Afrika Tonnen Qualität Gold Gold Tonnen Gehalt Gold Gold

(Mt) (g/t) (Moz) (Moz) (Mt) (g/t) (Moz) (Moz)

Exploration SOFS Gemessen --- --- --- --- --- --- --- ---

Angegeben -44,1- -4,5- -6,4- -6,4- -44,1- -4,5- -6,4- -6,4-

Gemessen + Angegeben -44,1- -4,5- -6,4- -6,4- -44,1- -4,5- -6,4- -6,4-

Abgeleitet -4,0- -3,6- -0,5- -0,5- -4,0- -3,6- -0,5- -0,5-

Gesamt -48,1- -4,4- -6,9- -6,9- -48,1- -4,4- -6,9- -6,9-

Das SOFS-Projekt im Freistaat, das an unser Beatrix-Bergbaurecht angrenzt, ist weiterhin ein Projekt mit vollständiger Bergbaugenehmigung.

4.1.3. Uranexplorationsprojekte

Gesamtmineralressourcen an Uranoxid (U3 O8 ) von 59,3 Mio. lb, im Jahresvergleich praktisch unverändert

Eine erste Uranoxid (U3 O8 ) Mineralreserve von 25,2 Mio. lb

Uranmineralressourcen einschließlich Mineralreserven

31. Dezember 2025 31. Dezember 2024

Zurechenbar 100 Zurechenbar 100 %

URAN Südliches Afrika Tonnen Gehalt UO UO Tonnen Gehalt UO UO

(Mt) (kg/t) (Mlb) (Mlb) (Mt) (kg/t) (Mlb) (Mlb)

Exploration Beatrix (Beisa) Gemessen -3,6- -1,09- -8,5- -8,5- -3,6- -1,09- -8,5- -8,5-

Angegeben -7,8- -1,07- -18,3- -18,3- -7,8- -1,07- -18,3- -18,3-

Gemessen + angezeigt -11,4- -1,07- -26,9- -26,9- -11,4- -1,07- -26,9- -26,9-

Abgeleitet -0,04- -1,10- -0,1- -0,1- -0,04- -1,10- -0,1- -0,1-

Betrieb Cooke¹ Gemessen -59,0- -0,19- -24,5- -32,2- -60,3- -0,19- -24,7- -32,5-

Angegeben -40,6- -0,09- -7,8- -10,3- -39,7- -0,09- -7,6- -9,9-

Gemessen + angezeigt -99,6- -0,15- -32,3- -42,5- -100,0- -0,15- -32,2- -42,4-

Abgeleitet --- --- --- --- --- --- --- ---

Gesamt gemessen + angezeigt -110,9- -0,24- -59,2- -69,4- -111,4- -0,24- -59,1- -69,3-

Gesamt -111,0- -0,24- -59,3- -69,5- -111,4- -0,24- -59,2- -69,4-

Uranmineralreserven

31. Dezember 2025 31. Dezember 2024

Zurechenbar 100 Zurechenbar 100

URAN Südliches Afrika Tonnen Gehalt UO UO Tonnen Gehalt UO UO

(Mt) (kg/t) (Mlb) (Mlb) (Mt) (kg/t) (Mlb) (Mlb)

Betrieb Cooke¹ Nachgewiesen --- --- --- --- --- --- --- ---

Wahrscheinlich -62,2- -0,18- -25,2- -33,2- --- --- --- ---

Gesamtmenge Bewiesen + Wahrscheinlich -62,2- -0,18- -25,2- -33,2- --- --- --- ---

1 76 % zurechenbar, verwaltet

Die Machbarkeitsstudie zur Ausbeutung der Cooke TSF (Gold und Uran) wurde abgeschlossen, was zu einer ersten Uran-Mineralreserve führte. Die Goldmineralressourcen und -reserven innerhalb der TSF werden in den SA-Goldtabellen ausgewiesen.

Die Mineralressource Beisa, die zuvor als Gegenstand einer ausstehenden Transaktion mit Neo Energy Metals gemeldet wurde, die voraussichtlich 2026 abgeschlossen sein wird, ist weiterhin enthalten.

4.2. Amerika

4.2.1. Platingruppenmetalle (PGM)

4.2.1.1. PGM-Betriebe in den USA

Gesamtmenge der 2E-PGM-Mineralressourcen von 80,9 Mio. Unzen, ein Anstieg von +2,2 % gegenüber dem Vorjahr

Gesamtmenge der 2E-PGM-Mineralreserven von 19,4 Mio. Unzen, was einem Anstieg von +2,1 % gegenüber dem Vorjahr entspricht

PGM-Mineralressourcen einschließlich Mineralreserven

31. Dezember 2025 31. Dezember 2024

Zurechenbar 100 Zurechenbar 100

PGM Amerika Tonnen Gehalt PGM PGM Tonnen Qualität PGM PGM

(Mt) (g/t) (Moz) (Moz) (Mt) (g/t) (Moz) (Moz)

Betrieb Stillwater und Gemessen -41,0- -15,4- -20,2- -20,2- -37,3- -15,5- -18,6- -18,6-

Ost-Boulder Angegeben -44,1- -13,8- -19,6- -19,6- -41,5- -14,6- -19,4- -19,4-

Gemessen + angezeigt -85,1- -14,6- -39,8- -39,8- -78,7- -15,0- -38,1- -38,1-

Abgeleitet -96,5- -13,2- -41,1- -41,1- -91,2- -14,0- -41,1- -41,1-

Gesamt -181,6- -13,9- -80,9- -80,9- -170,0- -14,5- -79,1- -79,1-

PGM-Mineralreserven

31. Dezember 2025 31. Dezember 2024

Zurechenbar 100 Zurechenbar 100

PGM Amerika Tonnen Gehalt PGM PGM Tonnen Qualität PGM PGM

(Mt) (g/t) (Moz) (Moz) (Mt) (g/t) (Moz) (Moz)

Betrieb Stillwater und Nachgewiesen -7,9- -14,8- -3,7- -3,7- -9,5- -13,1- -4,0- -4,0-

Ost-Boulder Wahrscheinlich -37,1- -13,1- -15,6- -15,6- -35,1- -13,3- -15,0- -15,0-

Gesamtzahl Bewiesen + Wahrscheinlich -45,0- -13,4- -19,4- -19,4- -44,5- -13,3- -19,0- -19,0-

2E PGM = Pt (22 %) + Pd (78 %)

Die Veränderung der Mineralressourcen gegenüber dem Vorjahr ist neben der Erschöpfung der Vorkommen in erster Linie auf eine Anpassung der Schätzungsmethodik und eine Aktualisierung der Berechnung der geologischen Verluste zurückzuführen.

Eine detaillierte Überleitung der Mineralreserven der US-PGM-Betriebe für die Jahre 2024 bis 2025 ist in der folgenden Tabelle dargestellt.

PGM-Betriebe in den USA - Abstimmung der Mineralreserven

Faktoren 2E PGM (Moz)

31. Dezember 2024 19,0

Verbrauch -0,3

Nach Erschöpfung 18,7

Flächenausschlüsse/-einbeziehungen 0

Schätzungsmethodik 1,3

Wirtschaftliche Bewertung -0,2

Modifizierende Faktoren -0,8

31. Dezember 2025 19,4

Bei den Mineralreserven hatten neben dem Verbrauch (-0,3 Mio. Unzen) folgende Aspekte Einfluss auf die Veränderungen:

Flächeneinbeziehungen aufgrund der Erweiterung der Mineralressourcen, eine Anpassung der Schätzungsmethodik, eine überarbeitete wirtschaftliche Bewertung und eine Änderung der modifizierenden Faktoren (0,7 Mio. Unzen)

4.2.1.2. US-PGM - Marathon-Explorationsprojekt

Gesamtmenge der 2E-PGM-Mineralressourcen von 0,7 Mio. Unzen, was einem Rückgang von -12,7 % gegenüber dem Vorjahr entspricht

PGM-Mineralressourcen einschließlich Mineralreserven

31. Dezember 2025 31. Dezember 2024

PGM Amerika Tonnen PGM PGM Kupfer Kupfer Tonnen PGM PGM Kupfer Kupfer

(Mt) (g/t) (Moz) (%) (kt) (Mt) (g/t) (Moz) (%) (kt)

Exploration Marathon¹ Gemessen -19,9- -0,7- -0,5- -0,20- -39- -22,0- -0,8- -0,6- -0,20- -45-

Angegeben -9,7- -0,5- -0,2- -0,21- -21- -10,0- -0,6- -0,2- -0,22- -22-

Gemessen + angezeigt -29,6- -0,7- -0,6- -0,20- -60- -31,9- -0,7- -0,7- -0,21- -67-

Abgeleitet -3,6- -0,5- -0,1- -0,22- -8- -4,0- -0,5- -0,1- -0,23- -9-

Gesamt -33,3- -0,7- -0,7- -0,21- -68- -35,9- -0,7- -0,8- -0,21- -76-

1 12,14 % Zurechenbar, nicht verwaltet, ohne Gold- und Silbernebenprodukte, die als wirtschaftlich nicht wesentlich angesehen werden. Ausgewiesen innerhalb einer optimierten Grubenhülle bei einem Cutoff-Wert für Netto-Schmelzabgaben (NSR) von 13,60 C$/t (Marathon) und 13 C$/t (Geordie und Sally). Basierend auf US-Metallpreisen von 1.550 US$/oz für Palladium, 1.100 US$/oz für Platin, 4,50 US$/lb für Kupfer, 2.300 US$/oz für Gold und 27 US$/oz für Silber sowie einem Wechselkurs von 0,74 US$:C$ (Marathon). Basierend auf Metallpreisen in US-Dollar von 1.600 US-Dollar/Unze für Palladium, 900 US-Dollar/Unze für Platin, 3,00 US-Dollar/Pfund für Kupfer, 1.500 US-Dollar/Unze für Gold und 18 US-Dollar/Unze für Silber sowie einem Wechselkurs von 0,77 US-Dollar/kanadischer Dollar (Geordie und Sally).Die NSR-Schätzungen für das Projekt basieren auf Flotationsausbeuten von 94,0 % für Kupfer, 89,5 % für Palladium, 84,0 % für Platin, 83,1 % für Gold, 68,0 % für Silber und Schmelzausbeuten von 96,5 % für Kupfer, 95,0 % für Palladium, 93,0 % für Platin, 93,5 % für Gold und 93,5 % für Silber. Bei der Optimierung des Tagebaus wurden Bergbaukosten von 2,90 CAD/t, kombinierte Verarbeitungs-, Verwaltungs- und Gemeinkosten, nachhaltige Kapitalkosten, Sanierungs- und Stilllegungskosten von 13,60 CAD/t sowie eine Grubenneigung von 50º zugrunde gelegt.

Die Mineralressourcenschätzung für das Marathon-Projekt in Kanada wurde im Rahmen einer überarbeiteten, NI 43-101-konformen Machbarkeitsstudie aktualisiert, was zu einer geringfügigen Aufwärtskorrektur für die Lagerstätte Marathon führte.

Der Anteil der Gruppe an Generation Mining Ltd. veränderte sich im Laufe des Jahres von 13,85 % auf 12,14 %, was zu einem entsprechenden Rückgang der zuordenbaren Mineralressourcen führte.

4.2.2. Batteriemetalle

4.2.2.1. Lithium-Explorationsprojekt Rhyolite Ridge

Lithium-Mineralressourcen einschließlich Mineralreserven

31. Dezember 2025 31. Dezember 2024

LITHIUM Amerika Tonnen Li LCE HBO HBO Tonnen Li LCE HBO HBO

(Mt) (%) (kt) (%) (kt) (Mt) (%) (kt) (%) (kt)

Exploration Rhyolith-Kamm¹ Gemessen --- --- --- --- --- -4,6- -0,18- -45- -5,22- -243-

Angegeben --- --- --- --- --- -11,3- -0,17- -102- -3,33- -377-

Gemessen + angezeigt --- --- --- --- --- -16,0- -0,17- -147- -3,88- -619-

Abgeleitet --- --- --- --- --- -5,8- -0,18- -54- -3,01- -174-

Gesamt --- --- --- --- --- -21,8- -0,17- -201- -3,65- -793-

Wie am 26. Februar 2025 bekannt gegeben, hat Sibanye-Stillwater beschlossen, das Joint Venture mit Ioneer Ltd zur Erschließung des Lithium-Bor-Projekts Rhyolite Ridge nicht weiter zu verfolgen. Die Gruppe hat außerdem ihre 6,19 %-Beteiligung an Ioneer Ltd veräußert, sodass keine zuordenbaren Mineralressourcen ausgewiesen werden.

4.2.2.2. Kupferexplorationsprojekt Altar

Gesamtkupfermineralressourcen von 4.549 kt, ein Rückgang von -35,3 % gegenüber dem Vorjahr

Kupfermineralressourcen einschließlich Mineralreserven

31. Dezember 2025 31. Dezember 2024

KUPFER Amerika Tonnen Kupfer Kupfer Gold Gold Tonnen Kupfer Kupfer Gold Gold

(Mt) (%) (kt) (g/t) (Moz) (Mt) (%) (kt) (g/t) (Moz)

Exploration Altar¹ Gemessen -250,7- -0,4- -1.053- -0,1- -0,9- -387,2- -0,42- -1.626- -0,1- -1.3-

Angegeben -510,0- -0,41- -2.093- -0,1- -0,9- -787,8- -0,41- -3.233- -0,1- -1,4-

Gemessen + angezeigt -760,7- -0,41- -3.146- -0,1- -1,8- -1.175,1- -0,41- -4.859- -0,1- -2,7-

Abgeleitet -383,0- -0,37- -1.404- -0,04- -0,5- -591,6- -0,37- -2.168- -0,04- -0,8-

Gesamt -1.143,7- -0,40- -4.549- -0,1- -2,3- -1.766,6- -0,40- -7.027- -0,1- -3,6-

1 31,47 % Zurechenbar, nicht verwaltet. Enthalten in einer konzeptionellen Grubenhülle unter Verwendung von Cutoff-Gehalten basierend auf einem Nettoschmelzertrag (NSR) und Metallpreisen von 3,75 $/lb Kupfer, 1.800 $/oz Gold, 23,00 $/oz Silber

Aldebaran Resources Ltd (Aldebaran), der Betreiber des Projekts, hat nach Erreichen der erforderlichen Earn-in-Ausgabenschwelle eine zusätzliche Beteiligung von 20 % am Altar-Projekt erworben, wodurch sich seine Gesamtbeteiligung auf 80 % erhöht (gegenüber 60 % zum 31. Dezember 2024). Danach ergibt sich der kombinierte Anteil der Gruppe von 31,47 % (48,61 % im Jahr 2024) aus einer 14,34 %igen Beteiligung an Aldebaran und einem direkten Anteil von 20 % (40 % im Jahr 2024) auf Projektebene. Dies hat zu einer Verringerung der zurechenbaren Mineralressourcen der Gruppe geführt.

Bemerkenswert ist, dass Aldebaran im Laufe des Jahres eine vorläufige wirtschaftliche Bewertung (PEA) für einen Tagebau von einer der weltweit größten unerschlossenen Kupfermineralressourcen abgeschlossen hat.

4.3. Europa

4.3.1. Batteriemetalle

4.3.1.1. Lithium-Entwicklungsprojekt Keliber

LCE-Mineralressourcen von 510 kt, ein Anstieg von +8,4 % gegenüber dem Vorjahr

LCE-Mineralreserven von 248 kt, unverändert gegenüber dem Vorjahr

Lithium-Mineralressourcen einschließlich Mineralreserven

31. Dezember 2025 31. Dezember 2024

Zurechenbar 100 Zurechenbar 100

LITHIUM Europa Tonnen Li LiO LCE LCE Tonnen Li LiO LCE LCE

(Mt) (%) (%) (kt) (kt) (Mt) (%) (%) (kt) (kt)

Entwicklung Keliber¹ Gemessen -3,3- -0,61- -1,31- -106- -133- -3,3- -0,62- -1,33- -108- -135-

Angegeben -9,7- -0,55- -1,18- -282- -353- -8,0- -0,57- -1,22- -241- -302-

Gemessen + Angegeben -12,9- -0,56- -1,21- -388- -486- -11,3- -0,58- -1,25- -349- -437-

Abgeleitet -4,3- -0,54- -1,16- -123- -154- -4,5- -0,51- -1,10- -122- -153-

Gesamt -17,2- -0,56- -1,20- -510- -640- -15,8- -0,56- -1,21- -471- -590-

Lithium-Mineralreserven

31. Dezember 2025 31. Dezember 2024

Zurechenbar 100 Zurechenbar 100

LITHIUM Europa Tonnen Li LiO LCE LCE Tonnen Li LiO LCE LCE

(Mt) (%) (%) (kt) (kt) (Mt) (%) (%) (kt) (kt)

Entwicklung Keliber¹ Nachgewiesen 3,5 0,51 1,09 93 117 -3,5- -0,51- -1,09- -93- -117-

Wahrscheinlich 6,9 0,42 0,91 155 195 -6,9- -0,42- -0,91- -155- -195-

Gesamtzahl Bewiesen + Wahrscheinlich 10,3 0,45 0,97 248 311 -10,3- -0,45- -0,97- -248- -311-

1 79,82 % zurechenbar, verwaltet

Der Anstieg der Mineralressource ist auf die laufenden, erfolgreichen Explorationsaktivitäten zurückzuführen, die zur Identifizierung weiterer Mineralisierungen in den Lagerstätten Leviäkangas und Tuoreetsaaret geführt haben. Dies führte zu einer Aktualisierung der Mineralressourcenschätzung (+40 kt). Parallel dazu wurden auch Anpassungen an unserem Cut-off-Gehalt für Mineralressourcen vorgenommen (Reduzierung auf 0,18 % Li2 O), um ihn an die neuesten geschätzten Cut-off-Gehalte für den Abbau anzupassen.

Die Mineralreserven in den Tagebauminen Syväjärvi und Rapasaari für die ersten 18 Jahre der Produktion bleiben unverändert.

4.4. Australien

4.4.1. Wiederaufbereitung von Zinkabfällen

4.4.1.1. Century-Zinkbetrieb (einschließlich gepachteter In-situ-Explorationsprojekte)

Zinkmineralressourcen von 963 kt, ein Rückgang von -17,4 % gegenüber dem Vorjahr

Zinkmineralreserven von 308 kt, ein Rückgang von -44,2 % gegenüber dem Vorjahr

Zinkmineralressourcen einschließlich Mineralreserven

31. Dezember 2025

ZINK Australien Tonnen Zink Zink Silber Silber Blei Blei

(Mt) (%) (kt) (g/t) (Moz) (%) (kt)

Betrieb Century Gemessen -12,8- -3,09- -395- -16,4- -6,7- -0,6- -73-

Angegeben --- --- --- --- --- --- ---

Gemessen + Angegeben -12,8- -3,09- -395- -16,4- -6,7- -0,6- -73-

Abgeleitet --- --- --- --- --- --- ---

Erkundung Jahrhundert Gemessen -1,0- -4,80- -48- -56,0- -1,8- -5,4- -54-

Angegeben -8,9- -5,66- -504- -44,4- -12,7- -2,4- -211-

Gemessen + angezeigt -9,9- -5,58- -552- -45,6- -14,5- -2,7- -265-

Abgeleitet -0,6- -2,67- -16- -31,1- -0,6- -6,2- -37-

Gesamt gemessen + angezeigt -22,7- -4,18- -947- -29,1- -21,2- -1,5- -338-

Gesamt -23,3- -4,14- -963- -29,2- -21,8- -1,6- -375-

31. Dezember 2024

ZINK Australien Tonnen Zink Zink Silber Silber Blei Blei

(Mt) (%) (kt) (g/t) (Moz) (%) (kt)

Betrieb Century Gemessen -19,6- -3,06- -598- -15,3- -9,6- -0,5- -102-

Angegeben --- --- --- --- --- --- ---

Gemessen + Angegeben -19,6- -3,06- -598- -15,3- -9,6- -0,5- -102-

Abgeleitet --- --- --- --- --- --- ---

Erkundung Jahrhundert Gemessen -1,0- -4,80- -48- -56,0- -1,8- -5,4- -54-

Angegeben -8,9- -5,66- -504- -44,4- -12,7- -2,4- -211-

Gemessen + angezeigt -9,9- -5,58- -552- -45,6- -14,5- -2,7- -265-

Abgeleitet -0,6- -2,67- -16- -31,1- -0,6- -6,2- -37-

Gesamt gemessen + angezeigt -29,5- -3,90- -1.150- -25,4- -24,1- -1,2- -367-

Gesamt -30,1- -3,88- -1.166- -25,6- -24,7- -1,3- -404-

Zinkmineralreserven

31. Dezember 2025

ZINK Australien Tonnen Zink Zink Silber Silber Blei Blei

(Mt) (%) (kt) (g/t) (Moz) (%) (kt)

Betrieb Century Nachgewiesen -10,1- -3,05- -308- -15,7- -5,1- -0,6- -57-

Wahrscheinlich --- --- --- --- --- --- ---

Gesamtmenge Bewiesen + Wahrscheinlich -10,1- -3,05- -308- -15,7- -5,1- -0,6- -57-

31. Dezember 2024

ZINK Australien Tonnen Zink Zink Silber Silber Blei Blei

(Mt) (%) (kt) (g/t) (Moz) (%) (kt)

Betrieb Century Nachgewiesen -18,7- -2,95- -553- -14,3- -8,6- -0,5- -97-

Wahrscheinlich --- --- --- --- --- --- ---

Gesamtmenge Bewiesen + Wahrscheinlich -18,7- -2,95- -553- -14,3- -8,6- -0,5- -97-

Die Veränderung der Mineralressourcen und Mineralreserven gegenüber dem Vorjahr ist ausschließlich auf die Erschöpfung der begrenzten TSF-Mineralreserven durch den Abbau zurückzuführen. Die TSF werden bis Mitte 2027 erschöpft sein, und die Gruppe prüft derzeit kommerzielle Optionen (regionale Partnerschaften im Phosphatabbau), um die Lebensdauer der bedeutenden festen Infrastruktur, zu der eine Verarbeitungsanlage, eine Pipeline, Hafenanlagen und Seeschiffe gehören, zu verlängern.

4.4.1.1. Kupferprojekt Mt Lyell

Kupfermineralressourcen von 882 kt, unverändert gegenüber dem Vorjahr

Eine erste Kupfermineralreserve von 478 kt

Kupfermineralressourcen einschließlich Mineralreserven

31. Dezember 2025 31. Dezember 2024

KUPFER Australien Tonnen Kupfer Kupfer Gold Gold Tonnen Kupfer Kupfer Gold Gold

(Mt) (%) (kt) (g/t) (Moz) (Mt) (%) (kt) (g/t) (Moz)

Entwicklung Mt Lyell Gemessen -3,7- -0,93- -35- -0,2- -0,03- -3,7- -0,93- -35- -0,2- -0,03-

Angegeben -75,1- -0,96- -724- -0,3- -0,6- -75,1- -0,96- -724- -0,3- -0,6-

Gemessen + angezeigt -78,8- -0,96- -759- -0,3- -0,6- -78,8- -0,96- -759- -0,3- -0,6-

Abgeleitet -14,2- -0,86- -123- -0,3- -0,1- -14,2- -0,86- -123- -0,3- -0,1-

Gesamt -93,1- -0,95- -882- -0,2- -0,7- -93,1- -0,95- -882- -0,2- -0,7-

Kupfermineralreserven

31. Dezember 2025 31. Dezember 2024

KUPFER Australien Tonnen Kupfer Kupfer Qualität Gold Tonnen Kupfer Kupfer Gehalt Gold

(Mt) (%) (kt) (g/t) (Moz) (Mt) (%) (kt) (g/t) (Moz)

Entwicklung Mt Lyell Nachgewiesen -1,4- -0,75- -10- -0,2- -0,01- --- --- --- --- ---

Wahrscheinlich -53,2- -0,88- -467- -0,2- -0,4- --- --- --- --- ---

Gesamtmenge Bewiesen + Wahrscheinlich -54,6- -0,88- -478- -0,2- -0,4- --- --- --- --- ---

Die Machbarkeitsstudie der Klasse 2 zur Wiedereröffnung der historischen Mine Mt Lyell in Tasmanien wurde abgeschlossen und führte zu einer ersten Kupfer-Gold-Mineralreserve. Das Projekt sieht einen Betrieb mit einer Kapazität von 3 Mio. Tonnen pro Jahr und einer anfänglichen Lebensdauer von 23 Jahren vor, wobei jährlich etwa 26.000 Tonnen Kupfer und 16.000 Unzen Gold in Konzentrat produziert werden sollen.

5. Unternehmensführung

Diese Erklärung zu den Mineralreserven und Mineralressourcen stellt eine gekürzte und konsolidierte Zusammenfassung der vollständigen Erklärung zu den Mineralressourcen und Mineralreserven von Sibanye-Stillwater dar, die im Bericht zu den Mineralressourcen und Mineralreserven der Gruppe verfügbar ist. Der Bericht wird am 24. April 2026 veröffentlicht und ist unter www.sibanyestillwater.com/news-investors/reports/annual/ verfügbar.

Die Mineralressourcen und Mineralreserven sind Schätzungen zu einem bestimmten Zeitpunkt und unterliegen Schwankungen der Mineralpreise, Wechselkurse, Betriebskosten, Bergbaugenehmigungen, Gesetzesänderungen und betrieblichen Faktoren.

Sibanye-Stillwater erstellt und berichtet seine Mineralressourcen und Mineralreserven gemäß dem SAMREC-Kodex, dem aktualisierten Abschnitt 12 der JSE-Notierungsanforderungen und der SEC-Vorschrift S-K Sub-Part 1300. Für nicht verwaltete Mineralgrundstücke werden Mineralressourcen und Mineralreserven in bestimmten Fällen nach anderen Kodizes wie JORC und NI 43-101 erstellt. Diese Kodizes sind eng an SAMREC angelehnt und Teil von CRIRSCO (Committee for Mineral Reserves International Reporting Standards). Daher gelten die Schätzungen als mit SAMREC und S-K1300 vereinbar.

Die Produktionsmengen werden in metrischen Tonnen (t) angegeben. Nebenprodukte aus Metallen, die keinen wesentlichen Beitrag zu potenziellen Einnahmequellen leisten, werden in der Regel aus den Schätzungen ausgeschlossen, aber in die wirtschaftlichen Bewertungen einbezogen.

Alle Finanzmodelle, die zur Ermittlung der verwalteten Mineralreserven verwendet werden, basieren auf den aktuellen Steuervorschriften zum 31. Dezember 2025. Durch Rundungen der Zahlen können geringfügige rechnerische Abweichungen entstehen. Diese werden jedoch als nicht wesentlich angesehen.

Es gibt kompetente Personen (Competent Persons, CPs), die gemäß den jeweiligen nationalen Berichterstattungsvorschriften benannt wurden und die Verantwortung für die Berichterstattung über Mineralressourcen und Mineralreserven in den jeweiligen Betrieben und Projekten übernehmen. Die Unternehmensführung hinsichtlich der allgemeinen Einhaltung der Zahlen des Konzerns und die Verantwortung für die Erstellung eines konsolidierten Konzernabschlusses wurden von der unten aufgeführten leitenden CP des Konzerns überwacht. Die Gruppe verfügt über eine schriftliche Bestätigung der leitenden CP, dass die in diesem Bericht offengelegten Informationen den Anforderungen der jeweiligen Wertpapierbörsen (Abschnitt 14 der JSE-Notierungsanforderungen, SAMREC-Tabelle 1 und US SEC SK1300) entsprechen und in der beabsichtigten Form und im beabsichtigten Kontext veröffentlicht werden dürfen.

Für die verwalteten Betriebe ist Stephan Stander, Vollzeitmitarbeiter von Sibanye-Stillwater, der leitende CP der Gruppe für Mineralressourcen und Mineralreserven. Stephan ist registriertes Mitglied des South African Council for Natural Scientific Professions (SACNASP 400089/96).

Ansprechpartner für Investor Relations:

E-Mail: ir@sibanyestillwater.com

James Wellsted

EVP: Investor Relations und Unternehmensangelegenheiten

Tel.: +27 (0) 83 453 4014

www.sibanyestillwater.com

In Europa

Swiss Resource Capital AG

Marc Ollinger

info@resource-capital.ch

www.resource-capital.ch

Sponsor: J.P. Morgan Equities South Africa Proprietary Limited

Über Sibanye-Stillwater

Sibanye-Stillwater ist ein multinationaler Bergbau- und Metallverarbeitungskonzern mit einem vielfältigen Portfolio an Betrieben, Projekten und Investitionen auf fünf Kontinenten. Der Konzern ist außerdem einer der weltweit führenden Recycler einer Reihe von Metallen und beteiligt sich an führenden Betrieben zur Wiederaufbereitung von Bergbauabfällen.

Sibanye-Stillwater hat sich als einer der weltweit größten Primärproduzenten von Platin, Palladium und Rhodium etabliert und ist ein führender Goldproduzent. Das Unternehmen produziert und raffiniert außerdem Iridium und Ruthenium, Nickel, Chrom, Kupfer und Kobalt. Der Konzern hat sich auch auf den Abbau und die Verarbeitung von Batteriemetallen diversifiziert und seine Präsenz in der Kreislaufwirtschaft durch den Ausbau seines weltweiten Engagements im Bereich Recycling und Aufbereitung von Abraum gestärkt. Weitere Informationen finden Sie unter www.sibanyestillwater.com.

6. Zukunftsgerichtete Aussagen

Die Informationen in diesem Dokument können zukunftsgerichtete Aussagen im Sinne der Safe Harbour-Bestimmungen des United States Private Securities Litigation Reform Act von 1995 in Bezug auf die Finanzlage, die Betriebsergebnisse, die Geschäftsstrategien, die betriebliche Effizienz, die Wettbewerbsposition, die Wachstumschancen für bestehende Dienstleistungen, die Pläne und Ziele des Managements für zukünftige Operationen, die Märkte für Aktien und andere Angelegenheiten von Sibanye Stillwater Limited (Sibanye-Stillwater oder die Gruppe) enthalten. Diese zukunftsgerichteten Aussagen beziehen sich unter anderem auf die zukünftigen Geschäftsaussichten, Umsätze und Erträge von Sibanye-Stillwater, klimawandelbezogene Ziele und Kennzahlen, die potenziellen Vorteile vergangener und zukünftiger Akquisitionen (einschließlich Aussagen zu Wachstum, Kosteneinsparungen, Vorteilen aus und Zugang zu internationalen Finanzierungen und finanziellen Neubewertungen), Erwartungen hinsichtlich der Preise für Gold, Platinmetalle, Nickel und Lithium, Produktionsmengen, Angebot und Nachfrage sowie Informationen zu neuen oder laufenden Entwicklungsprojekten von Sibanye-Stillwater, vorgeschlagenen, erwarteten oder geplanten Expansionen in den Bereich der Batteriemetalle oder angrenzende Sektoren sowie Schätzungen oder Erwartungen hinsichtlich des Unternehmenswerts, des bereinigten EBITDA und des Nettovermögens, sind notwendigerweise Schätzungen, die die beste Einschätzung der Geschäftsleitung und der Direktoren von Sibanye-Stillwater widerspiegeln und eine Reihe von Risiken und Ungewissheiten beinhalten, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von den in den zukunftsgerichteten Aussagen dargestellten Ergebnissen abweichen. Daher sollten diese zukunftsgerichteten Aussagen unter Berücksichtigung verschiedener wichtiger Faktoren, einschließlich der in diesem Dokument dargelegten, betrachtet werden.

Alle Aussagen in diesem Dokument, die keine historischen Fakten darstellen, können zukunftsgerichtete Aussagen sein. Zukunftsgerichtete Aussagen verwenden häufig Wörter wie wird, würde, erwarten, prognostizieren, potenziell, könnte, könnte, glauben, anstreben, voraussehen, beabsichtigen, anstreben, schätzen und Wörter mit ähnlicher Bedeutung. Zukunftsgerichtete Aussagen sind naturgemäß mit Risiken und Unsicherheiten behaftet, da sie sich auf zukünftige Ereignisse und Umstände beziehen und unter Berücksichtigung verschiedener wichtiger Faktoren, einschließlich der in diesem Haftungsausschluss dargelegten, zu betrachten sind. Die Leser werden darauf hingewiesen, sich nicht übermäßig auf solche Aussagen zu verlassen.

Zu den wichtigen Faktoren, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen oder Erfolge von Sibanye-Stillwater wesentlich von den in den zukunftsgerichteten Aussagen enthaltenen Schätzungen oder Prognosen abweichen, gehören unter anderem die zukünftige Finanzlage, Pläne, Geschäftsstrategien und andere strategische Initiativen, Geschäftsaussichten, Branchenprognosen, Ziele, Investitionsausgaben, prognostizierte Kosten und erwartete Kosteneinsparungen, Finanzierungspläne, Verschuldungssituation und Fähigkeit zur Reduzierung der Verschuldung von Sibanye-Stillwater; die wirtschaftlichen, geschäftlichen, politischen und sozialen Bedingungen in Südafrika, Simbabwe, den Vereinigten Staaten, Europa und anderen Ländern; die Pläne und Ziele des Managements für die zukünftige Geschäftstätigkeit; die Fähigkeit von Sibanye-Stillwater, die Vorteile von Streaming-Vereinbarungen oder Pipeline-Finanzierungen zu nutzen; die Fähigkeit von Sibanye-Stillwater, Kredit- und andere Vereinbarungen und Beschränkungen einzuhalten, sowie Schwierigkeiten bei der Beschaffung zusätzlicher Finanzierungen oder Refinanzierungen; die Fähigkeit von Sibanye-Stillwater, seine Anleiheinstrumente zu bedienen; Änderungen der Annahmen, die Sibanye-Stillwaters Schätzung seiner Mineralressourcen und Mineralreserven zugrunde liegen; jegliches Versagen einer Abraumlagerstätte; die Fähigkeit, erwartete Effizienzsteigerungen und andere Kosteneinsparungen im Zusammenhang mit vergangenen, laufenden und zukünftigen Akquisitionen (einschließlich Metallix) sowie im bestehenden Betrieb zu erzielen und diese erfolgreich zu integrieren; die Fähigkeit von Sibanye-Stillwater, laufende oder zukünftige Akquisitionen abzuschließen; der Erfolg der Geschäftsstrategie und der Explorations- und Erschließungsaktivitäten von Sibanye-Stillwater, einschließlich aller vorgeschlagenen, erwarteten oder geplanten Expansionen in den Bereich der Batteriemetalle oder angrenzende Sektoren sowie Schätzungen oder Erwartungen hinsichtlich des Unternehmenswerts; die Fähigkeit von Sibanye-Stillwater, die Anforderungen zu erfüllen, dass es in einer Weise operiert, die den betroffenen Gemeinden progressive Vorteile bringt; Veränderungen des Marktpreises von Gold, Silber, Platinmetallen, Batteriemetallen (z. B. Nickel, Lithium, Kupfer und Zink) und der Kosten für Strom, Erdölkraftstoffe und Öl sowie anderer Rohstoffe und Versorgungsanforderungen; das Auftreten von Gefahren im Zusammenhang mit dem Untertage- und Tagebau; eine weitere Herabstufung der Bonität Südafrikas; die Auswirkungen der Aufnahme Südafrikas in die Graue Liste; eine Anfechtung der Eigentumsrechte an Grundstücken von Sibanye-Stillwater durch Antragsteller, die Land im Rahmen von Restitutions- und anderen Gesetzen zurückfordern; die Fähigkeit von Sibanye-Stillwater, seine Strategie und etwaige Änderungen daran umzusetzen; das Ergebnis von Rechtsstreitigkeiten bezüglich der Bergbau- oder sonstigen Landnutzungsrechte der Gruppe; das Auftreten von Arbeitskonflikten, Betriebsstörungen und Arbeitskampfmaßnahmen; die Verfügbarkeit, die Bedingungen und der Einsatz von Kapital oder Krediten; Änderungen bei der Auferlegung von Industriestandards, Regulierungskosten und relevanten staatlichen Vorschriften, insbesondere in Bezug auf Umwelt, Nachhaltigkeit, Steuern, Gesundheit und Sicherheit, sowie neue Gesetze, die Wasser, Bergbau, Mineralrechte und Unternehmensbesitz betreffen, einschließlich jeglicher Auslegungen, die Gegenstand von Streitigkeiten sein können; zunehmende Regulierung von Umwelt- und Nachhaltigkeitsfragen wie Treibhausgasemissionen und Klimawandel; potenzielle oder anhängige Rechtsstreitigkeiten oder Regulierungsverfahren, einschließlich in Bezug auf Umwelt-, Gesundheits- oder Sicherheitsfragen, sowie deren Ausgang und Folgen; die Fähigkeit von Sibanye-Stillwater, seine Dekarbonisierungsziele zu erreichen, unter anderem durch die Diversifizierung seines Energiemixes mit Projekten im Bereich erneuerbare Energien; die Nichteinhaltung ethischer Standards, einschließlich tatsächlicher oder mutmaßlicher Fälle von Betrug, Bestechung oder Korruption; die Auswirkungen des Klimawandels oder anderer extremer Wetterereignisse auf das Geschäft von Sibanye-Stillwater; die Konzentration aller endgültigen Raffinerieaktivitäten und eines großen Teils der PGM-Verkäufe von Sibanye-Stillwater aus der Minenproduktion in den Vereinigten Staaten bei einem einzigen Unternehmen; die Feststellung einer wesentlichen Schwäche bei der Offenlegung und den internen Kontrollen der Finanzberichterstattung; die Auswirkungen der US-Steuerreform auf Sibanye-Stillwater und seine Tochtergesellschaften; die Auswirkungen der südafrikanischen Devisenkontrollvorschriften auf die finanzielle Flexibilität von Sibanye-Stillwater; die Tätigkeit in neuen Regionen und regulatorischen Umfeldern, in denen Sibanye-Stillwater bisher keine Erfahrung hat; Stromausfälle, Einschränkungen und Kostensteigerungen; Störungen und Engpässe in der Lieferkette sowie Preissteigerungen bei Produktionsmitteln; die regionale Konzentration der Geschäftstätigkeit von Sibanye-Stillwater; Wechselkursschwankungen, Währungsabwertungen, Inflation und andere makroökonomische geldpolitische Maßnahmen; das Auftreten von vorübergehenden Stillständen oder vorsorglichen Betriebsunterbrechungen in seinen Bergwerken aufgrund von Sicherheits- oder Umweltvorfällen (einschließlich Naturkatastrophen) und ungeplanten Wartungsarbeiten; die Fähigkeit von Sibanye-Stillwater, Führungskräfte und Mitarbeiter mit ausreichenden technischen und/oder produktionstechnischen Fähigkeiten für seine weltweiten Aktivitäten einzustellen und zu halten, die zur Erreichung seiner Ziele in Bezug auf die Personalbeschaffung und -bindung erforderlich sind, sowie seine Fähigkeit, eine ausreichende Vertretung historisch benachteiligter Südafrikaner in seinen Führungspositionen zu erreichen oder die erforderliche Geschlechtervielfalt im Vorstand aufrechtzuerhalten; Ausfall der Informationstechnologie, Kommunikation und Systeme von Sibanye-Stillwater, sich entwickelnde Cyber-Bedrohungen für den Betrieb von Sibanye-Stillwater und die Auswirkungen von Cybersicherheitsvorfällen oder -verletzungen; die Angemessenheit des Versicherungsschutzes von Sibanye-Stillwater; soziale Unruhen, Krankheiten oder Naturkatastrophen oder von Menschen verursachte Katastrophen in den umliegenden Bergbaugemeinden, einschließlich informeller Siedlungen in der Nähe einiger Standorte von Sibanye-Stillwater in Südafrika; und die Auswirkungen von ansteckenden Krankheiten, einschließlich globaler Pandemien.

Weitere Einzelheiten zu potenziellen Risiken und Ungewissheiten, die Sibanye-Stillwater betreffen, sind in den Unterlagen von Sibanye-Stillwater bei der Johannesburger Börse und der US-Börsenaufsichtsbehörde (SEC) beschrieben, darunter der Integrierte Bericht 2024 und der Jahresfinanzbericht für das am 31. Dezember 2024 endende Geschäftsjahr auf Formular 20-F, der am 25. April 2025 bei der US-Börsenaufsichtsbehörde eingereicht wurde (SEC-Aktenzeichen 333-234096).

Diese zukunftsgerichteten Aussagen gelten nur zum Zeitpunkt der Veröffentlichung. Sibanye-Stillwater lehnt ausdrücklich jede Verpflichtung oder Zusage zur Aktualisierung oder Überarbeitung zukunftsgerichteter Aussagen ab (sofern dies nicht gesetzlich vorgeschrieben ist). Diese zukunftsgerichteten Aussagen wurden nicht von den externen Wirtschaftsprüfern der Gruppe geprüft oder berichtet.

Nicht-IFRS-Kennzahlen

Die in diesem Dokument enthaltenen Informationen können bestimmte Nicht-IFRS-Kennzahlen enthalten, darunter unter anderem das bereinigte EBITDA, die bereinigte EBITDA-Marge, AISC, AIC und normalisierte Erträge. Diese Kennzahlen sind möglicherweise nicht mit ähnlich benannten Kennzahlen anderer Unternehmen vergleichbar und sind keine Kennzahlen für die finanzielle Leistung von Sibanye-Stillwater gemäß IFRS. Diese Kennzahlen sollten nicht isoliert oder als Ersatz für Leistungskennzahlen betrachtet werden, die gemäß IFRS erstellt wurden. Sibanye-Stillwater stellt keine Überleitung der in diesem Dokument dargestellten prognostizierten Nicht-IFRS-Finanzinformationen zur Verfügung, da dies ohne unverhältnismäßigen Aufwand nicht möglich ist. Die dargestellten prognostizierten Nicht-IFRS-Finanzinformationen wurden nicht von den externen Wirtschaftsprüfern der Gruppe geprüft oder berichtet.

Mineralressourcen und Mineralreserven

Sibanye-Stillwater berichtet über seine Mineralressourcen und Mineralreserven gemäß den von der JSE und der United States Securities and Exchange Commission veröffentlichten Regeln und Vorschriften für alle verwalteten Betriebe, Entwicklungs- und Explorationsgrundstücke. Alle wesentlichen Änderungen an den technischen Berichtsübersichten der Gruppe werden im Jahresbericht auf Formular 20-F für das am 31. Dezember 2025 endende Geschäftsjahr veröffentlicht.

Websites

Verweise in diesem Dokument auf Informationen auf Websites (und/oder Social-Media-Seiten) dienen lediglich als Hilfe zur Lokalisierung dieser Informationen und sind nicht Bestandteil dieses Dokuments.

Sibanye Stillwater Limited

Eingetragen in der Republik Südafrika

Registrierungsnummer 2014/243852/06

Aktiencodes: SSW (JSE) und SBSW (NYSE)

ISIN - ZAE000259701

Emittentencode: SSW

(Sibanye-Stillwater, das Unternehmen und/oder die Gruppe)

Eingetragene Adresse:

Constantia Office Park

Bridgeview House Gebäude 11 Erdgeschoss

Ecke 14th Avenue & Hendrik Potgieter Road

Weltevreden Park 1709

Postanschrift:

Private Bag X5 Westonaria 1780

Tel. +27 11 278 9600 Fax +27 11 278 9863

Website: www.sibanyestillwater.com

