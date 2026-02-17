Kindliche Sexpuppen: EU-Kommission nimmt Shein ins Visier

dpa-AFX · Uhr
BRÜSSEL (dpa-AFX) - Nach dem Skandal um den Verkauf von Sexpuppen mit kindlichem Aussehen leitet die EU-Kommission ein formelles Verfahren gegen den chinesischen Online-Händler Shein ein. Die Brüsseler Behörde verdächtigt das Unternehmen, nicht genug gegen den Vertrieb illegaler Produkte auf seiner Plattform zu tun und den Verbraucherschutz zu vernachlässigen./tre/DP/men

