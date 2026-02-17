Leichte Verluste erwartet
Ohne Impulse von der Wall Street dürfte der Dax seine Verluste am Dienstag ausweiten. Um acht Uhr signalisierte der X-Dax den deutschen Leitindex rund 0,3 Prozent tiefer auf 24.721 Punkte. Damit orientiert sich der Dax wohl wieder zurück in Richtung 50-Tage-Linie bei 24.624 Punkten. Dieses mittelfristige Trendbarometer hatte er zuletzt bereits einige Male nur mit Mühe verteidigt.
Kein Handel an der Wall Street
Am Montag waren die Aktienmärkte in den Vereinigten Staaten wegen eines Feiertags geschlossen.
Asien verzeichnet Verluste
Der japanische Aktienmarkt hat am Dienstag etwas nachgegeben. Keine Impulse kamen unterdessen aus den USA. Dort ruhte der Handel wegen eines Feiertages. Auch in China wurde weiterhin wegen des chinesischen Neujahrsfestes nicht gehandelt.
Renten
|Terminkontrakt/Anleihe
|Kurs/Rendite
|Veränderung in Prozent/in Prozentpunkten
|Bund Future
|129,30
|+ 0,11 Prozent
|10-jährige Bundesanleihen
|2,75
|- 0,002 Prozentpunkte
|10-jährige US-Anleihen
|4,03
|- 0,031 Prozentpunkte
Devisen
|Währungspaar
|Kurs
|Veränderung
|Euro in Dollar
|1,1844
|- 0,09 Prozent
|Dollar in Yen
|152,91
|- 0,39 Prozent
|Euro in Yen
|181,10
|- 0,47 Prozent
Rohöl
Umstufungen von Aktien
- BERENBERG HEBT BASF AUF 'HOLD' (SELL) - ZIEL 48 (38) EUR
- UBS HEBT SOUTHWEST AIRLINES AUF 'BUY' - ZIEL 73 USD
- BERENBERG HEBT ZIEL FÜR GSK AUF 2000 (1660) PENCE - 'HOLD'
- GOLDMAN HEBT ZIEL FÜR VESTAS AUF 220 (203) DKK - 'BUY'
- JEFFERIES NIMMT GENMAB AS MIT 'BUY' WIEDER AUF - ZIEL 2650 DKK
- MORGAN STANLEY HEBT SCHRODERS AUF 'EQUAL-WEIGHT' - ZIEL 612 PENCE
- RBC STARTET AXA MIT 'OUTPERFORM' - ZIEL 48 EUR- UBS HEBT AVOLTA AUF 'BUY' - ZIEL 65 CHF
- UBS HEBT FINECO AUF 'BUY' - ZIEL 23,80 EUR
- UBS HEBT SSP GROUP AUF 'BUY' - ZIEL 245 PENCE
Termine Unternehmen
07:00 DEU: Norma, Jahreszahlen
07:30 DEU: Ottobock, Jahreszahlen
08:00 GBR: InterContinental Hotels, Jahreszahlen
08:00 IRL: Medtronic, Q3-Zahlen
08:00 IRL: Kerry Group, Jahreszahlen
17:45 FRA: Carrefour, Jahreszahlen
22:00 AUS: BHP Group, Halbjahreszahlen
Termine Konjunktur
ROU: Zentralbank, Zinsentscheid
08:00 GBR: Arbeitslosenzahlen 1/26
08:00 DEU: Verbraucherpreise 1/26 (endgültig)
11:00 DEU: ZEW-Konjunkturerwartungen 2/26
12:00 IRL: Handelsbilanz 12/25
14:30 USA: Empire State Bericht 2/26
16:00 USA: NAHB Wohnungsmarkt-Index 2/26
(mit Material von dpa-AFX)
