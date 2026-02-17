Leichte Verluste erwartet

Ohne Impulse von der Wall Street dürfte der Dax seine Verluste am Dienstag ausweiten. Um acht Uhr signalisierte der X-Dax den deutschen Leitindex rund 0,3 Prozent tiefer auf 24.721 Punkte. Damit orientiert sich der Dax wohl wieder zurück in Richtung 50-Tage-Linie bei 24.624 Punkten. Dieses mittelfristige Trendbarometer hatte er zuletzt bereits einige Male nur mit Mühe verteidigt.

Kein Handel an der Wall Street

Am Montag waren die Aktienmärkte in den Vereinigten Staaten wegen eines Feiertags geschlossen.

Asien verzeichnet Verluste

Der japanische Aktienmarkt hat am Dienstag etwas nachgegeben. Keine Impulse kamen unterdessen aus den USA. Dort ruhte der Handel wegen eines Feiertages. Auch in China wurde weiterhin wegen des chinesischen Neujahrsfestes nicht gehandelt.

Index Punkte Veränderung Nikkei 225 56.566 - 0,4 Prozent

Renten

Terminkontrakt/Anleihe Kurs/Rendite Veränderung in Prozent/in Prozentpunkten Bund Future 129,30 + 0,11 Prozent 10-jährige Bundesanleihen 2,75 - 0,002 Prozentpunkte 10-jährige US-Anleihen 4,03 - 0,031 Prozentpunkte

Devisen

Währungspaar Kurs Veränderung Euro in Dollar 1,1844 - 0,09 Prozent Dollar in Yen 152,91 - 0,39 Prozent Euro in Yen 181,10 - 0,47 Prozent

Rohöl

Sorte Preis Veränderung Brent 68,22 - 0,43 USD WTI 63,21 - 0,55 USD

Umstufungen von Aktien

- BERENBERG HEBT BASF AUF 'HOLD' (SELL) - ZIEL 48 (38) EUR

- UBS HEBT SOUTHWEST AIRLINES AUF 'BUY' - ZIEL 73 USD

- BERENBERG HEBT ZIEL FÜR GSK AUF 2000 (1660) PENCE - 'HOLD'

- GOLDMAN HEBT ZIEL FÜR VESTAS AUF 220 (203) DKK - 'BUY'

- JEFFERIES NIMMT GENMAB AS MIT 'BUY' WIEDER AUF - ZIEL 2650 DKK

- MORGAN STANLEY HEBT SCHRODERS AUF 'EQUAL-WEIGHT' - ZIEL 612 PENCE

- RBC STARTET AXA MIT 'OUTPERFORM' - ZIEL 48 EUR- UBS HEBT AVOLTA AUF 'BUY' - ZIEL 65 CHF

- UBS HEBT FINECO AUF 'BUY' - ZIEL 23,80 EUR

- UBS HEBT SSP GROUP AUF 'BUY' - ZIEL 245 PENCE

Termine Unternehmen

07:00 DEU: Norma, Jahreszahlen

07:30 DEU: Ottobock, Jahreszahlen

08:00 GBR: InterContinental Hotels, Jahreszahlen

08:00 IRL: Medtronic, Q3-Zahlen

08:00 IRL: Kerry Group, Jahreszahlen

17:45 FRA: Carrefour, Jahreszahlen

22:00 AUS: BHP Group, Halbjahreszahlen

Termine Konjunktur

ROU: Zentralbank, Zinsentscheid

08:00 GBR: Arbeitslosenzahlen 1/26

08:00 DEU: Verbraucherpreise 1/26 (endgültig)

11:00 DEU: ZEW-Konjunkturerwartungen 2/26

12:00 IRL: Handelsbilanz 12/25

14:30 USA: Empire State Bericht 2/26

16:00 USA: NAHB Wohnungsmarkt-Index 2/26

(mit Material von dpa-AFX)