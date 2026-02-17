Vorbörse 17.02.2026

Leichte Verluste erwartet

onvista · Uhr
Artikel teilen:
Quelle: viewimage/Shutterstock.com

Ohne Impulse von der Wall Street dürfte der Dax seine Verluste am Dienstag ausweiten. Um acht Uhr signalisierte der X-Dax den deutschen Leitindex rund 0,3 Prozent tiefer auf 24.721 Punkte. Damit orientiert sich der Dax wohl wieder zurück in Richtung 50-Tage-Linie bei 24.624 Punkten. Dieses mittelfristige Trendbarometer hatte er zuletzt bereits einige Male nur mit Mühe verteidigt.

Kein Handel an der Wall Street

Am Montag waren die Aktienmärkte in den Vereinigten Staaten wegen eines Feiertags geschlossen.

Asien verzeichnet Verluste

Der japanische Aktienmarkt hat am Dienstag etwas nachgegeben. Keine Impulse kamen unterdessen aus den USA. Dort ruhte der Handel wegen eines Feiertages. Auch in China wurde weiterhin wegen des chinesischen Neujahrsfestes nicht gehandelt.

IndexPunkteVeränderung
 Nikkei 22556.566- 0,4 Prozent

Renten

Terminkontrakt/AnleiheKurs/RenditeVeränderung in Prozent/in Prozentpunkten
Bund Future129,30 + 0,11 Prozent
10-jährige Bundesanleihen2,75- 0,002 Prozentpunkte
10-jährige US-Anleihen4,03- 0,031 Prozentpunkte

Devisen

WährungspaarKursVeränderung
Euro in Dollar1,1844- 0,09  Prozent
Dollar in Yen152,91- 0,39 Prozent
Euro in Yen181,10- 0,47 Prozent

Rohöl

SortePreisVeränderung
Brent68,22- 0,43 USD
WTI63,21- 0,55 USD

Umstufungen von Aktien

- BERENBERG HEBT BASF AUF 'HOLD' (SELL) - ZIEL 48 (38) EUR

- UBS HEBT SOUTHWEST AIRLINES AUF 'BUY' - ZIEL 73 USD

- BERENBERG HEBT ZIEL FÜR GSK AUF 2000 (1660) PENCE - 'HOLD'

- GOLDMAN HEBT ZIEL FÜR VESTAS AUF 220 (203) DKK - 'BUY'

Aktien direkt über onvista handeln

- JEFFERIES NIMMT GENMAB AS MIT 'BUY' WIEDER AUF - ZIEL 2650 DKK

- MORGAN STANLEY HEBT SCHRODERS AUF 'EQUAL-WEIGHT' - ZIEL 612 PENCE

- RBC STARTET AXA MIT 'OUTPERFORM' - ZIEL 48 EUR- UBS HEBT AVOLTA AUF 'BUY' - ZIEL 65 CHF

- UBS HEBT FINECO AUF 'BUY' - ZIEL 23,80 EUR

- UBS HEBT SSP GROUP AUF 'BUY' - ZIEL 245 PENCE

Termine Unternehmen

07:00 DEU: Norma, Jahreszahlen

07:30 DEU: Ottobock, Jahreszahlen

08:00 GBR: InterContinental Hotels, Jahreszahlen

08:00 IRL: Medtronic, Q3-Zahlen

08:00 IRL: Kerry Group, Jahreszahlen

17:45 FRA: Carrefour, Jahreszahlen

22:00 AUS: BHP Group, Halbjahreszahlen

Termine Konjunktur

ROU: Zentralbank, Zinsentscheid

08:00 GBR: Arbeitslosenzahlen 1/26

08:00 DEU: Verbraucherpreise 1/26 (endgültig)

11:00 DEU: ZEW-Konjunkturerwartungen 2/26

12:00 IRL: Handelsbilanz 12/25

14:30 USA: Empire State Bericht 2/26

16:00 USA: NAHB Wohnungsmarkt-Index 2/26 

(mit Material von dpa-AFX)

EinstellungenAktueller KursPerf. akt.
Perf. 1 Jahr
Chart
1 Jahr
Einstellungen
D
DAX
BASF
Ö
Ölpreis Brent
N
Nikkei
E
Euro-Bund-Future (FGBL) - EUX/C1
AXA
BHP Group
Ottobock
UBS
Vestas Wind Systems
GlaxoSmithKline (GSK)
Ö
Ölpreis WTI
Euro / Yen (Yenkurs)
Medtronic
Carrefour
H
Hang Seng
NORMA GROUP
Morgan Stanley
SCHRODERS
D
DAX (Kursindex)
GENMAB
X
X-DAX
Southwest Airlines
Kerry Group
Avolta
Intercontinental Hotels Group
SSP GROUP

Das könnte dich auch interessieren

Vorbörse 14.02.2026
Stabiler Wochenauftakt erwartet im Daxgestern, 08:20 Uhr · onvista
Stabiler Wochenauftakt erwartet im Dax
Vorbörse 12.02.2026
Dax startet mit Aufschlägen in den Handel12. Feb. · onvista
Dax startet mit Aufschlägen in den Handel
Vorbörse 11.02.2026
Dax startet um 25.000 Punkte in den Handel11. Feb. · onvista
Dax startet um 25.000 Punkte in den Handel
Weitere Artikel
Premium-Beiträge
Chartzeit Marktbericht 15.02.2026
Weg von Mag Seven: Diese Branchen finde ich spannend15. Feb. · onvista
Kolumne von Stefan Riße
Wie es mit dem Dollar weitergeht – und was daraus folgt14. Feb. · Acatis
Alle Premium-News