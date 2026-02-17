Lufthansa und Air India vertiefen Zusammenarbeit

Frankfurt, 17. ⁠Feb (Reuters) - Die Lufthansa und Air India bauen ihre Zusammenarbeit auf den Routen zwischen Europa und Indien aus. Die beiden Fluggesellschaften unterzeichneten eine entsprechende Absichtserklärung, wie die größte deutsche Airline am Dienstag mitteilte. "Die heutige Vereinbarung mit unserem langjährigen Star Alliance ‌Partner Air India ist ein starkes Signal für unsere beiderseitige Entschlossenheit, nach dem wegweisenden Handelsabkommen beider Wirtschaftsräume nun auch in der Luftfahrt zwischen der ⁠EU und ⁠Indien ein neues Kapitel aufzuschlagen", sagte Lufthansa-Chef Carsten Spohr.

Das geplante Bündnis umfasst neben der Kernmarke Lufthansa auch die Töchter Swiss, Austrian Airlines und das jüngste Konzernmitglied ITA Airways. In einem ersten Schritt soll die Vermarktung der Flüge zwischen den Heimatmärkten der Lufthansa-Gruppe und Indien zusammengelegt werden. Später soll ‌die Kooperation auf die restliche EU und den ‌gesamten indischen Subkontinent ausgeweitet werden. Man wolle gemeinsam den Zugang zum Luftverkehrsmarkt mit den weltweit größten Wachstumsraten stärken, erklärte Spohr. Im Mittelpunkt steht nach Angaben der ⁠Lufthansa die weitere Koordination von Flugplänen und Streckennetzen in ausgewählten Märkten, damit Fluggäste ‌von besseren Verbindungen und kürzeren Umsteigezeiten profitieren ⁠können. Zudem wollen beide Partner ihre Vertriebs- und Marketingaktivitäten teilweise bündeln, Vielfliegerprogramme stärker verzahnen und die Abläufe an Flughäfen optimieren.

Air-India-Chef Campbell Wilson betonte, die Vereinbarung schaffe ideale Voraussetzungen, um der steigenden Nachfrage von ‌Geschäfts- und Privatreisenden gerecht zu werden. "Für ⁠unsere Kunden und Aktionäre entsteht ein ⁠enormer Mehrwert", sagte Wilson. Die genaue Ausgestaltung des Bündnisses steht noch unter dem Vorbehalt der behördlichen und kartellrechtlichen Genehmigungen.

Indien ist für die Lufthansa-Gruppe nach den USA der zweitwichtigste Markt auf der Langstrecke. Derzeit bieten die Airlines der Lufthansa Group und Air India eigenen Angaben zufolge Codeshare-Flüge auf 146 Strecken in 22 Länder an. Dabei handelt es sich um Linienflüge, die von einer Airline geflogen, aber von mehreren Fluggesellschaften unter eigenen ⁠Flugnummern vermarktet werden.

