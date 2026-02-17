Nach Störung - Auskunftssysteme der Bahn laufen wieder stabil

BERLIN (dpa-AFX) - In den Auskunftssystemen der Bahn gibt es nach Unternehmensangaben keine Einschränkungen mehr. "Unsere Auskunfts- und Buchungssysteme laufen wieder weitgehend stabil", teilte ein Bahn-Specher mit. Zuvor war es zu Störungen in den Auskunftssystemen gekommen. Betroffen waren sowohl die Bahn-App "DB Navigator" als auch die Website bahn.de. Gründe für die Störung wurden nicht genannt./dmo/DP/men