Nach Störung - Auskunftssysteme der Bahn laufen wieder stabil

dpa-AFX · Uhr
Artikel teilen:

BERLIN (dpa-AFX) - In den Auskunftssystemen der Bahn gibt es nach Unternehmensangaben keine Einschränkungen mehr. "Unsere Auskunfts- und Buchungssysteme laufen wieder weitgehend stabil", teilte ein Bahn-Specher mit. Zuvor war es zu Störungen in den Auskunftssystemen gekommen. Betroffen waren sowohl die Bahn-App "DB Navigator" als auch die Website bahn.de. Gründe für die Störung wurden nicht genannt./dmo/DP/men

Das könnte dich auch interessieren

KI-Sorgen halten an
US-Börsen zum Start leicht im Minus erwartetheute, 14:49 Uhr · dpa-AFX
Der Eingang der New Yorker Börse NYSE
Weitere Artikel
Premium-Beiträge
Chartzeit Marktbericht 15.02.2026
Weg von Mag Seven: Diese Branchen finde ich spannend15. Feb. · onvista
Kolumne von Stefan Riße
Wie es mit dem Dollar weitergeht – und was daraus folgt14. Feb. · Acatis
Alle Premium-News