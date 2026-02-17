Nagel: Spar- und Investitionsunion "einzigartige Chance" für Europa

Berlin, 16. ⁠Feb (Reuters) - Angesichts sinkender Wettbewerbsfähigkeit muss Europa laut Bundesbankchef Joachim Nagel seine Wachstumskräfte entfesseln.

Es gelte, entschlossene Maßnahmen zu ergreifen, um die Wirtschaftsdynamik zu stärken, sagte er am Montagabend bei einer Veranstaltung der Amerikanischen Handelskammer in Deutschland (AmCham Germany). ‌Diese Maßnahmen sollten nicht nur auf die Sicherung von Exportmärkten abzielen, sondern auch darauf, das enorme Potenzial des europäischen Binnenmarktes auszuschöpfen. ⁠Es gehe ⁠um eine Vereinfachung der Regulierung, die Förderung der Spar- und Investitionsunion und die Stärkung der internationalen Rolle des Euro. Das sei zwar ambitioniert: "Ich halte dieses Programm jedoch für unerlässlich, um die aktuellen Herausforderungen erfolgreich zu bewältigen", betonte Nagel.

Speziell eine vertiefte Integration der europäischen Kapitalmärkte ‌sei vielversprechend. "Insbesondere könnten die hohen Ersparnisse in ‌Europa besser in die Förderung von Innovation, Produktivität und Wettbewerbsfähigkeit gelenkt werden", sagte der Bundesbankchef. Es seien mehr Investitionen in die europäische Energie- und ⁠digitale Infrastruktur nötig, insbesondere in erneuerbare Energien und künstliche Intelligenz. Ein stärkerer ‌gemeinsamer Markt für Energie und ⁠künstliche Intelligenz werde Resilienz und Wachstum fördern. Ohne mehr private Investitionen in Europa, die wiederum mehr Finanzierung erforderten, ließen sich diese Ziele nicht erreichen: "Die Spar- und Investitionsunion bietet eine einzigartige ‌Chance, diesen Bedarf zu decken, und ⁠diese dürfen wir nicht verpassen."

Die ⁠Staats- und Regierungschefs der EU hatten sich jüngst auf einen umfassenden Plan zur Stärkung des Binnenmarktes verständigt. Ein Kernstück der Einigung ist die Vollendung der Spar- und Investitionsunion. Damit sollen rund zehn Billionen Euro an Sparguthaben, die derzeit unproduktiv auf Bankkonten liegen, für Investitionen mobilisiert werden. Ziel ist es, EU-Bürgern einen breiteren Zugang zu Kapitalmärkten zu ermöglichen und Unternehmen bessere Finanzierungsmöglichkeiten zu bieten.

