Niedersachsen stuft AfD-Landesverband als gesichert rechtsextrem ein

Berlin, 17. ⁠Feb (Reuters) - Der niedersächsische Verfassungsschutz hat den AfD-Landesverband als gesichert rechtsextrem eingestuft. "Die größte Gefahr für unsere Gesellschaft geht vom Rechtsextremismus aus, und die AfD Niedersachsen ist nach der Einstufung eindeutig diesem Phänomenbereich zuzuordnen", teilte Landesinnenministerin Daniela Behrens (SPD) am ‌Dienstag mit. Die Partei mache den Staat verächtlich und betrachte Menschen mit Migrationshintergrund als Bürger zweiter Klasse.

In Brandenburg, Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen ⁠werden die Landesverbände ⁠ebenso eingestuft. In Rheinland-Pfalz und dem Saarland klagt die AfD gegen die Bezeichnung "gesichert rechtsextrem" und wird daher bis zu einer Entscheidung als Verdachtsfall geführt. Dies gilt auch für den Bund, wo der Verfassungsschutz die Gesamtpartei so eingestuft hatte - diese Einstufung aber nach einer Klage zunächst ‌zurückstellte.

Zu einem von den Ländern über den Bundesrat ‌angestoßenen Verbot der Gesamtpartei äußerte sich Behrens zurückhaltend. So ein Verfahren vor dem Verfassungsgericht müsse von Bundestag und Bundesregierung mitgetragen werden, sagte sie. In der ⁠SPD streben führende Politiker ein Verbotsverfahren an, dort glaubt man, ausreichende Beweismittel ‌für eine aggressiv, kämpferische Haltung gegen ⁠den demokratischen Rechtsstaat sammeln zu können. In der Union herrscht dagegen eher Skepsis bis Ablehnung zu einem solchen Vorgehen.

Zur Begründung der AfD-Einstufung in Niedersachsen hieß es, eine rechtsextremistische Ideologie bilde mittlerweile den ‌Konsens innerhalb des Landesverbandes. Wesentliche Gründe ⁠seien ein völkisch-nationalistischer Gesellschaftsbegriff, die pauschale ⁠Abwertung von Menschengruppen sowie die Verächtlichmachung des demokratischen Rechtsstaates. Zudem seien die früheren extremistischen Teilorganisationen "Der Flügel" und die "Junge Alternative" personell und ideologisch in der Partei aufgegangen.

Die Einstufung erlaubt dem Verfassungsschutz den Einsatz besonderer nachrichtendienstlicher Mittel. Behrens kündigte an, jeden Einzelfall genau zu prüfen. "Wir müssen Extremisten entlarven, wir müssen sie entwaffnen und wir müssen sie aus dem öffentlichen Dienst entlassen." Verfassungsfeinde dürften keine Waffen besitzen und nicht in ⁠sicherheitsempfindlichen Bereichen arbeiten.

