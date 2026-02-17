ÖPNV-Warnstreik in Augsburg, Regensburg, Landshut und Passau

dpa-AFX
AUGSBURG/REGENSBURG (dpa-AFX) - Die Gewerkschaft Verdi will am Donnerstag und Freitag den Nahverkehr in mehreren bayerischen Städten lahmlegen. Die jeweils ganztägigen Ausstände treffen Augsburg am Donnerstag, Regensburg am Donnerstag und Freitag, Passau und Landshut am Freitag, wie Verdi mitteilt./ruc/DP/mis

