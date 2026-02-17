Original-Research: PVA TePla AG (von Montega AG): Kaufen

Original-Research: PVA TePla AG - von Montega AG

17.02.2026 / 09:49 CET/CEST
---------------------------------------------------------------------------

Einstufung von Montega AG zu PVA TePla AG

     Unternehmen:               PVA TePla AG
     ISIN:                      DE0007461006

     Anlass der Studie:         Update
     Empfehlung:                Kaufen
     seit:                      11.02.2026
     Kursziel:                  30,00 EUR (zuvor: 35,00 EUR)
     Kursziel auf Sicht von:    12 Monaten
     Letzte Ratingänderung:     -
     Analyst:                   Bastian Brach

Starkes Auftragsmomentum legt Fundament für anziehende Dynamik ab 2027 -
Guidance 2026 unterhalb der Erwartungen

PVA TePla hat vergangene Woche vorläufige Zahlen für das Geschäftsjahr 2025
vorgelegt, die erwartungsgemäß von projektbezogenen Verschiebungen geprägt
waren. Während Umsatz und operatives Ergebnis deutlich unter Vorjahr lagen,
sticht die Fortsetzung des sehr starken Auftragsmomentums positiv hervor und
bestätigt die intakte Nachfrage nach den Produkten des Unternehmens. Die
Guidance für das laufende Jahr liegt hingegen deutlich unterhalb unserer
Erwartungen.

[Tabelle]

2025 geprägt von Projektverschiebungen: Der Konzernumsatz sank 2025 auf rund
244 Mio. EUR (-9,6% yoy), das EBITDA reduzierte sich auf etwa 25 Mio. EUR
(Vorjahr: 47,8 Mio. EUR). Hauptursache waren zeitliche Verschiebungen bei
der Realisierung und Abnahme einzelner Projekte, insbesondere im Kontext
handelspolitischer Unsicherheiten und daraus resultierender
Lieferkettenanpassungen bei Kunden. Diese Effekte belasteten die
Umsatzrealisierung, während der Auftragseingang stetig verbessert wurde.
Nach Unternehmensangaben haben sich die Kunden inzwischen weitgehend an die
neuen Rahmenbedingungen angepasst, sodass die Ursachen für die
Verschiebungen als temporär einzustufen sind.

Auftragsmomentum nimmt weiter zu: Positiv hervorzuheben ist der
Auftragseingang von rund 268 Mio. EUR im Gesamtjahr (+78 % yoy), der den
Umsatz klar übertraf und ein Book-to-Bill-Verhältnis oberhalb von 1
impliziert. Wenngleich der hohe Wert in Q4 (91,5 Mio. EUR) maßgeblich durch
einen Großauftrag im Segment Material Solutions (~30 Mio. EUR) getragen
wurde und damit nicht die neue Quartals-Runrate darstellen dürfte, hat das
Jahr 2025 insgesamt eine deutliche Verbesserung dargestellt. Auch der
Jahresauftakt 2026 zeigt laut PVA TePla ein weiterhin starkes Momentum.
Angesichts der teils langlaufenden Projekte im Bereich Material Solutions
(Projektlaufzeiten bis zu 18 Monate) dürfte sich ein wesentlicher Teil
dieses Auftragseingangs jedoch erst ab 2027 im Umsatz niederschlagen.

Ausblick 2026: Für 2026 stellt PVA TePla einen Umsatz von EUR 255-275 Mio.
sowie ein EBITDA von EUR 26-31 Mio. in Aussicht und bleibt damit deutlich
unterhalb unserer Prognosen. Die Guidance reflektiert zwar eine weitere
Steigerung des Auftragseingangs insbesondere gegen Ende 2026, berücksichtigt
jedoch auch die Langfristigkeit der Projektpipeline, die nach dem schwachen
Geschäftsjahr 2024 mit einem Auftragseingang von 150,6 Mio. EUR wieder
gestärkt wurde. Wir positionieren uns nun konservativer und erwarten nach
einem hoch einstelligen Wachstum im laufenden Jahr jeweils zweistellige
Wachstumsraten in 2027/28, wenngleich unsere Umsatzplanung (exkl.
Akquisitionen) unterhalb der Mittelfristplanung des Unternehmens (Umsatzziel
500 Mio. EUR in 2028) liegt.

Fazit: Die vorläufigen Zahlen 2025 bestätigen unsere Einschätzung, dass die
operative Schwäche aufgrund der Handelsrestriktionen temporär war. Der sehr
starke Auftragseingang überwiegt die rückläufigen Ergebniskennzahlen und
legt das Fundament für eine schrittweise Erholung in 2026 sowie eine
deutlich stärkere Wachstumsdynamik ab 2027. Die mittelfristige
Investmentstory bleibt damit grundsätzlich intakt, sodass wir trotz
gesenktem Kursziel von 30,00 EUR (zuvor: 35,00 EUR) an unserer
Kaufempfehlung festhalten.



Die vollständige Analyse können Sie hier downloaden:
https://eqs-cockpit.com/c/fncls.ssp?u=2d7cac68508b8b89495c98382efb418a

