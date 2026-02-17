Prothesenhersteller

Ottobock will nach Umsatz- und Gewinnplus weiter wachsen

Der Prothesenhersteller Ottobock erwartet nach einem Umsatz- und Ergebnisplus im vergangenen Jahr weiteres Wachstum. Die Erlöse im Kerngeschäft sollen 2026 um fünf bis acht Prozent zulegen, teilte das Unternehmen am Dienstag in Duderstadt mit. Die bereinigte Marge des Ergebnisses vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (Ebitda) soll im Kerngeschäft mehr als 26,5 Prozent betragen. Die Mittelfrist-Prognosen bestätigte Ottobock.

Im vergangenen Geschäftsjahr stiegen die Umsätze um 4,7 Prozent auf knapp 1,7 Milliarden Euro, wie es weiter hieß. Im Kerngeschäft lag das Plus bei 11,7 Prozent. Das bereinigte Ebitda im Kerngeschäft stieg um fast 30 Prozent auf 415,3 Millionen Euro, die entsprechende Marge verbesserte sich um 3,6 Prozentpunkte auf 26 Prozent.

Ottobock

