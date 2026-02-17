Pressestimme: 't-online' zu Steuerreformdebatte

BERLIN (dpa-AFX) - "t-online" zu Steuerreformdebatte:

"Endlich wird einer der schwarz-roten Spitzenleute mal konkret. Endlich diskutiert Deutschland über das, worauf es jetzt wirklich ankommt - nämlich echte Entlastungen für Bürger und Firmen, die dann, zeitversetzt, wieder zu mehr Wachstumsdynamik führen. Deutschlands Politiker, vor allem jene in Regierungsverantwortung, vor allem aufseiten der SPD, täten gut daran, Linnemanns Aufschlag nun als Ausgangspunkt für eine Diskussion über große Reformen zu nutzen. Und nicht wieder alles sogleich zu zerreden."/yyzz/DP/stw

