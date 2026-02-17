Rosatom beendet Vertrag mit Siemens Energy für ungarisches Atomkraftwerk

Moskau, ⁠17. Feb (Reuters) - Der russische Staatskonzern Rosatom hat den Vertrag mit Siemens Energy über die Lieferung von Komponenten für das ‌ungarische Atomkraftwerk Paks II beendet.

Die beiden Unternehmen bestätigten am Dienstag einen Bericht ⁠des ⁠Nachrichtenportals "Politico". Rosatom habe den Vertrag aufgelöst, weil der deutsche Konzern unfähig sei, seine vertraglichen Verpflichtungen zu erfüllen, teilte das Unternehmen der Nachrichtenagentur ‌Reuters mit. Von Siemens ‌Energy hieß es hingegen, zum Zeitpunkt der Kündigung habe es keine sanktionsbedingten ⁠Beschränkungen gegeben. Der Kunde habe sein ‌Interesse zurückgezogen, als ⁠eine Lieferung möglich gewesen wäre.

Die Beteiligung von Siemens Energy sei auf Teile der Leittechnik beschränkt gewesen, ‌teilte Rosatom ⁠weiter mit. Dies entspreche ⁠weniger als vier Prozent des gesamten Ausrüstungsumfangs. Die Komponenten könnten durch russische oder europäische Alternativen ersetzt werden.

