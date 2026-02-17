Selenskyj warnt vor massiven russischen Angriffen auf Energieversorgung

16. Feb (Reuters) - Kurz ⁠vor der Wiederaufnahme der Friedensgespräche in Genf hat der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj vor neuen schweren russischen Luftangriffen gewarnt.

Geheimdienstberichte deuteten darauf hin, dass Russland weitere massive Schläge ‌gegen die Energieinfrastruktur vorbereite, sagte Selenskyj am Montag in seiner abendlichen Videoansprache. Solche Angriffe erschwerten eine Einigung zur ⁠Beendigung ⁠des fast vierjährigen Krieges. "Russland kann der Versuchung der letzten kalten Wintertage nicht widerstehen und will die Ukrainer schmerzhaft treffen", sagte Selenskyj. Dies erfordere besondere Unterstützung der Verbündeten, allen voran der USA.

Die Warnung erfolgt vor ‌dritten Runde der von den USA ‌vermittelten Verhandlungen, die am Dienstag in Genf beginnen sollen. Im Mittelpunkt steht dabei erstmals die heikelste Frage des Konflikts: ⁠die von Russland besetzten ukrainischen Gebiete. Moskau fordert die ‌Abtretung des gesamten Donbass. Die ⁠Ukraine lehnt das ab.

Die russische Delegation wird Agenturberichten zufolge erneut von Wladimir Medinski, einem Berater von Präsident Wladimir Putin, angeführt. Kreml-Sprecher Dmitri Peskow kündigte ‌an, dass diesmal ein ⁠breiteres Themenspektrum besprochen werde, das ⁠auch die Gebietsfragen umfasse. Zudem werde der Chef des Militärgeheimdienstes, Igor Kostjukow, an den Gesprächen teilnehmen. Es ist das dritte Mal, dass sich die Konfliktparteien unter US-Vermittlung treffen. Zwei vorangegangene Runden in den Vereinigten Arabischen Emiraten hatten zwar zu einem Gefangenenaustausch geführt, brachten jedoch keinen Durchbruch für eine Friedenslösung.

