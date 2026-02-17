Störungen bei Auskunftssystemen der Bahn

dpa-AFX · Uhr
BERLIN (dpa-AFX) - In den Auskunftssystemen der Bahn gibt es derzeit Einschränkungen. "Es kann aktuell zu Störungen in den Auskunfts- und Buchungssystemen der Deutschen Bahn kommen. Unsere IT-Expert:innen arbeiten bereits an Ursachenanalyse und Entstörung", teilte ein Bahn-Specher mit. Betroffen waren sowohl die Bahn-App "DB Navigator" als auch die stationäre Website bahn.de./dmo/DP/men

